Рождение титана: как Руперт Мердок стал тем, кем стал

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Конкуренты думали, что "Дейли миррор" разорит Мердока

В современном мире портфельных инвесторов и финансовых спекулянтов 80-летний Руперт Мердок является одним из самых ярких представителей племени бизнес-магнатов старого типа, наподобие Форда и Рокфеллера - тех, у кого за плечами было конкретное Дело.

Сегодня созданная им медиа-империя оказалась под ударом из-за скандала вокруг принадлежавшего ему британского издания News of the World.

На слушаниях в Палате общин всемогущий магнат, расположения которого долгие годы искали британские политики, выглядел смиренным и подавленным. Газетные комментаторы сравнили его с Гудвином из "Волшебника из страны Оз", который лишь казался "великим и ужасным".

Но как он сумел пройти путь от издателя вечерней газеты в провинциальном и сонном австралийском городе до владельца всемирного информационного конгломерата?

Все началось почти 60 лет назад, когда молодой Мердок унаследовал от отца вечерний таблоид "Аделаида ньюс".

В борьбе за читателя газету теснило аналогичное конкурирующее издание - "Аделаида геральд".

Благодаря острым материалам и броским заголовкам "Аделаида ньюс" сумела завоевать местный рынок.

Первый успех принес деньги, и Мердок принялся расширять бизнес, прикупив газеты в австралийских штатах Виктория и Квинсленд.

"Всякий любит власть"

Ему было около тридцати, маститые соперники все еще называли его "мальчишкой" и не принимали всерьез, но Мердок уже тогда почувствовал вкус к политике.

"Разумеется, всякий любит власть, - заявил он в одном из первых собственных интервью в начале 1960-х годов. - Для меня увлекательно делать газеты, и не менее увлекательно посредством их участвовать в общественных дискуссиях".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Все начиналось в Аделаиде

В 1960 году Мердок приобрел свое первое серьезное издание, сиднейскую "Дейли миррор".

Газета принадлежала крупной медиа-группе Fairfax. Бриллиантами в ее короне были самые многотиражные и авторитетные австралийские газеты, "Мельбурн эйдж" и "Сидней морнинг геральд", а "Дейли миррор" терпела убытки.

"Они довели "Дейли миррор" до ручки и решили подсунуть ее Мердоку, рассчитывая, что он разорится на этом деле, - вспоминает работавший в те годы с Мердоком журналист Эрик Уолш. - Именно так все и было. Они взяли Руперта на понт, и он купил газету. Но он сумел привлечь лучших журналистов из других изданий, и через полтора года "Дейли миррор" обогнала по тиражу газеты группы Fairfax".

"Они полностью недооценили Руперта. Думали легко от него избавиться, да не вышло", - резюмирует Уолш.

Рискованный проект

Но по-настоящему Мердок пошел в гору в 1964 году, когда создал на пустом месте общенациональную газету "Острэлиен". Это было амбициозное и рискованное начинание.

"Он мечтал о такой газете", - говорит Уолш.

Image caption Руперт Мердок был на короткой ноге со многими великими мира сего

Из-за больших размеров страны и высоких расходов на транспортировку в Австралии, так же, как в США, долгое время не было национальных изданий. В каждом крупном городе имелась ведущая газета, доминирующая на местном рынке. Мердок решил заполнить незанятую нишу - и снова успех!

Но на первых порах дело шло с трудом. Новый проект едва не разорил компанию Мердока, News Limited. Убытки составляли до 25 тысяч фунтов в неделю.

Ни фототелеграфа, ни, тем более, интернета в ту пору не было. Газета издавалась в Канберре, и оттиски надо было каждый день доставлять самолетами в столицы всех штатов, где печатались местные тиражи.

"Первое время Мердок каждый день вставал ни свет, ни заря, и спешил в аэропорт, - пишет его биограф Уильям Шоукросс. - Если стоял туман и самолеты не летали, он принимался лично убеждать пилотов, говоря, что "это не туман, а легкая дымка". И был так настойчив, что в девяти случаях из десяти добивался своего".

Газета "Острэлиен" встала на ноги и по сей день является на пятом континенте влиятельной и популярной.

Жесткий босс

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption "Острэлиен", созданная Мердоком 47 лет назад, остается массовой и влиятельной

Те, кто работал с Мердоком, вспоминают, что подчиненные его побаивались, но босса всегда было возможно убедить в том, что является разумным.

"Печатался первый номер "Острэлиен", - вспоминает Эрик Уолш. - Ажиотаж творился дикий. Мы все во главе с Мердоком пришли в типографию и наблюдали за работой печатных машин. Вдруг я заметил сразу две ошибки - неправильную дату и опечатку в заголовке. Два раза сказал об этом заместителю главного редактора, но он мялся, явно боясь обратиться к Мердоку. Тогда я сам подошел к боссу, и он немедленно велел остановить станки и отправить уже отпечатанный тираж в макулатуру".

По словам Уолша, Мердок был демократичен в общении и в одежде, и ходил в рубашке с короткими рукавами в ту пору, когда галстук считался обязательным атрибутом делового человека.

Стиль Мердока

К концу десятилетия Мердоку стала тесна Австралия. В 1969 году он приобрел свое первое лондонское издание - ту самую News of the World - но прошло еще немало времени, пока он избавился от определения "австралийский газетный магнат" и сделался фигурой мирового значения.

"Он всегда знал, что покупать, - писал Уильям Шоукросс. - Но это было лишь начало. Кроме нюха на перспективные проекты, он обладал еще невероятным упорством и креативностью. За что бы ни брался Мердок, он действовал по одной схеме: увидеть новую возможность, долбить в одну точку, пока дело не начнет приносить прибыль, и конвертировать успех во влияние".