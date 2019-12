В Норвегии начались похороны жертв массовых убийств

В Осло состоялась поминальная служба, в память о жертвах "кровавой пятницы". В церемонии приняли участие премьер-министр Йенс Столтенберг и большинство других членов правительства Норвегии.

Норвежская полиция провела второй допрос Андерса Беринга Брейвика, на котором ему была предъявлена информация о взрыве и массовом убийстве, собранная за последние дни.

Брейвик признает, что неделю назад он устроил взрыв в правительственном квартале Осло и открыл стрельбу по участникам молодежного лагеря на острове Утойя, в результате чего погибло, по последним данным, 77 человек.

На допрос из тюрьмы его доставили в бронированном автомобиле. Как сообщил представитель полиции, Брейвик держится спокойно и не отказывается отвечать на вопросы.

Служба проводилась молодежным крылом правящей Рабочей партии Норвегии, которая организовала и молодежный лагерь на острове Утойя. Андерс Брейвик обвинял правящую партию Норвегии в наплыве иммигрантов из исламских стран.

Лейтмотивом службы стала идея о том, что экстремизм не должен подорвать норвежскую демократию. Как заявил собравшимся Йенс Столтенберг, погибшие от рук Брейвика были "героями", а ответом Норвегии на эту трагедию будет "больше демократии".

В пятницу в Норвегии также прошли первые похороны жертв взрыва в Осло и бойни на Утойе. Первыми похоронили 18-летнюю Бано Рашид 19-летнего Исмаила Хаджи Ахмеда в Осло и городе Хамар на юго-западе страны.

Министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Сторе присутствовал на похоронах Бано Рашид, курдской иммигрантки из Ирака.

Эти два молодых человека были среди 68 погибших от выстрелов Брейвика на острове Утойя

