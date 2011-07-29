В Норвегии начались похороны жертв массовых убийств

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Курдская девушка из Ирака стала первой из жертв Брейвика, которую похоронили в Осло

В Осло состоялась поминальная служба, в память о жертвах "кровавой пятницы". В церемонии приняли участие премьер-министр Йенс Столтенберг и большинство других членов правительства Норвегии.

Норвежская полиция провела второй допрос Андерса Беринга Брейвика, на котором ему была предъявлена информация о взрыве и массовом убийстве, собранная за последние дни.

Брейвик признает, что неделю назад он устроил взрыв в правительственном квартале Осло и открыл стрельбу по участникам молодежного лагеря на острове Утойя, в результате чего погибло, по последним данным, 77 человек.

На допрос из тюрьмы его доставили в бронированном автомобиле. Как сообщил представитель полиции, Брейвик держится спокойно и не отказывается отвечать на вопросы.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com

Первые похороны

Служба проводилась молодежным крылом правящей Рабочей партии Норвегии, которая организовала и молодежный лагерь на острове Утойя. Андерс Брейвик обвинял правящую партию Норвегии в наплыве иммигрантов из исламских стран.

Лейтмотивом службы стала идея о том, что экстремизм не должен подорвать норвежскую демократию. Как заявил собравшимся Йенс Столтенберг, погибшие от рук Брейвика были "героями", а ответом Норвегии на эту трагедию будет "больше демократии".

В пятницу в Норвегии также прошли первые похороны жертв взрыва в Осло и бойни на Утойе. Первыми похоронили 18-летнюю Бано Рашид 19-летнего Исмаила Хаджи Ахмеда в Осло и городе Хамар на юго-западе страны.

Министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Сторе присутствовал на похоронах Бано Рашид, курдской иммигрантки из Ирака.

Эти два молодых человека были среди 68 погибших от выстрелов Брейвика на острове Утойя

Экстремист или сумасшедший?

Media playback is unsupported on your device

В пятницу Брейвик не только ответит на вопросы полицейских, но и пройдет психиатрическое освидетельствование.

Ранее его адвокат публично говорил о том, что считает своего подзащитного невменяемым. Два назначенных судом психиатра составят свое заключение к 1 ноября.

На судебном заседании, прошедшем за закрытыми дверями в понедельник, Брейвик заявил, что у него есть две ячейки сообщников, рассказал председательствовавший судья.

Однако норвежские власти не склонны верить его утверждениям: по словам главы норвежской контрразведки Янне Кристиансен, никаких доказательств причастности к деятельности Брейвика ультраправых экстремистов, будь то в Норвегии или где-то еще, не выявлено.

Тем не менее, последующие заседания суда, скорее всего, будут проходить также за закрытыми дверями, "на случай, если он попытается передать кодированные сообщения", сказал прокурор Паал-Фредрик Хьорт Крабю.

С понедельника Брейвик содержится в одиночной камере.

Обвинительное заключение по этому делу вряд ли будет подготовлено до конца года, сказал главный прокурор Норвегии Тор Аксель Буш.