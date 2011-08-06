Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До кризиса на "Фукусиме" треть японской электроэнергии производилась на АЭС

В день 66-летней годовщины атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Наото Кан вновь заявил, что намерен снизить зависимость страны от ядерной энергетики.

Тысячи людей собрались у установленного в Хиросиме мемориала, чтобы почтить минутой молчания память 140 тысяч человек, погибших в результате атомного удара США в 1945 году.

Наото Кан возложил к мемориалу мира венок из желтых цветов.

Обращаясь к собравшимся, японский премьер затронул тему кризиса, вызванного разрушительным землетрясением и цунами в марте этого года, в результате которых была серьезно повреждена атомная электростанция "Фукусима-1".

Он пообещал полностью пересмотреть "общепринятое мнение" о безопасности ядерной энергетики.

На протяжении десятилетий Япония отказывалась от создания или приобретения ядерного оружия. Вместе с тем мирная атомная энергетика пользовалась в стране большой популярностью.

"Вернуть понимание"

Спустя почти пять месяцев после повреждения реакторов на АЭС "Фукусима-1" продолжается утечка радиации. По словам Наото Кана, этот факт тревожит не только Японию, но и все мировое сообщество.

"Мы хорошенько поразмыслим над общепринятой точкой зрения о том, что ядерная энергетика безопасна, - сказал японский премьер, - тщательно разберемся в причинах аварии и, чтобы обеспечить безопасность, примем кардинальные меры".

До кризиса на АЭС "Фукусима-1" около 30% всей электроэнергии в Японии вырабатывалось при помощи ядерной энергетики, и к 2030 году власти намеревались довести этот показатель до 53%. Однако теперь планы изменились.

"Непрекращающаяся утечка радиации заставила многих людей жить в страхе и подорвала их уверенность в атомной энергетике", - заявил мэр Хиросимы Казуми Мацуи, отец которого пережил ядерную бомбардировку города.

"Правительство Японии должно в кратчайшие сроки пересмотреть энергетическую политику... чтобы вернуть доверие и понимание народа", - добавил мэр.