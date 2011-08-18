В Гааге повторно судят оправданного экс-премьера Косова

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рамуш Харадинай вновь добровольно сдался властям незадолго до решения апелляционной палаты

Бывший премьер-министр Косова Рамуш Харадинай вновь предстал перед судом в Гааге по обвинению в совершении военных преступлений в 1998-1999 году. Это первое в истории Гаагского трибунала повторное рассмотрение дела.

Вместе с экс-премьером на скамье подсудимых вновь оказались двое его соратников: Идрис Балай и Лахи Брахимай.

Бывший премьер Косова и оба его соратника с самого начала отрицали все выдвинутые против них обвинения по 37 эпизодам военных преступлений и преступлений против человечности.

В 2008 году - после 10-месячного судебного разбирательства - двое подсудимых были полностью оправданы Гаагским трибуналом, а Брахимай был признан виновным в применении пыток и приговорен к шести годам лишения свободы.

Однако в 2010 году дело Харадиная, Балая и Брахимая было возвращено на повторное рассмотрение, так как апелляционная палата трибунала отменила оправдательный приговор, придя к выводу, что свидетели обвинения были запуганы.

"Это первый в истории трибунала частичный пересмотр дела. Его проводят, чтобы сторона обвинения могла рассмотреть свидетельства, недоступные в ходе первоначального рассмотрения", - пояснила журналистам представитель Гаагского трибунала Нерма Елачич.

Сдался властям

Все трое подсудимых являются самыми видными деятелями Армии освобождения Косова (АОК), пытавшейся в 1998-1999 годах военным путем установить контроль над территорией западного Косова, как полагают следователи, убивая и подвергая пыткам сербов и всех тех, кто подозревался в сотрудничестве с ними.

Во время войны 1998-99 годов Харадинай был одним из командиров АОК, которая воевала с югославскими силами, добиваясь независимости. Он - самый высокопоставленный косовский албанец, представший перед Гаагским трибуналом.

В конце 2004 года Харадинай был избран премьер-министром Косова, однако уже в марте 2005-го он подал в отставку и сдался Гаагскому трибуналу после того, как прокуроры трибунала предъявили ему обвинения.

43-летний Балай командовал в годы войны специальным подразделением Армии освобождения Косова под названием "Черные орлы". Ему, как и экс-премьеру, повторно предъявлены обвинения по шести статьям, в том числе в убийствах, жестоком обращении и применении пыток.

39-летний Брахимай был одним из заместителей Харадиная и руководил тюрьмой, где содержались гражданские лица.

Сообщается, что Харадинай вновь добровольно сдался властям за несколько дней до вынесения решения апелляционной палаты.