Евангелистам США никто не мешает делать деньги

Image caption Церковь в США отделена от государства

По разным оценкам, христиане-евангелисты составляют 25-30% населения США или 70-80 млн. человек. В стране тысячи евангелистских храмов, существующих в основном на пожертвования своих прихожан.

Как писал в 2007 году бизнес-сайт allbusiness.com, совокупный доход американских евангелистов оценивался в 2,1 триллиона долларов.

Если бы все они выплачивали своим церквям ветхозаветную церковную десятину, те были бы сказочно богаты. Но, хотя евангелисты являются самыми щедрыми жертвователями среди американских верующих, десятую часть своего дохода, согласно одному опросу, платят церкви менее четверти из них.

Большинство евангелического духовенства и не настаивает на десятине. По данным Национальной ассоциации евангелистов (НАЕ), 58% процентов церковного руководства не считает, что Библия обязывает к этому прихожан.

Противоположного мнения придерживаются 42%.

Опрос НАЕ показал, с другой стороны, что 95% церковного руководства платят церкви по крайней мере десятую часть своего жалованья.

Кому платят евангелисты?

Согласно другому опросу, в среднем прихожане-евангелисты жертвуют церкви 4% своего дохода.

Неясно, впрочем, насколько откровенны респонденты. Профессор социологии университета Пердью Дэн Олсон, изучавший церковную десятину в современной Америке, подозревает, что на самом деле рядовые евангелисты жертвуют церкви где-то 1-2%.

Хотя церковь в США отделена от государства, правительство может заключать с религиозными организациями контракты, в рамках которых власти платят им, например, за организацию социальной помощи или борьбу с подростковой преступностью.

Конгресс регулярно ассигнует им огромные суммы. Например, палата представителей выделила миллион долларов на строительство спортзала в крошечном евангелическом Малон-колледже в Огайо. Это было сделано по настоянию конгрессмена-демократа Ральфа Регулы, в чьем округе располагается колледж.

Евангелическая Богословская семинария Фуллера в Калифорнии получила 2 млн долларов на изучение азартных игр и преступности среди несовершеннолетних.

Наконец, евангелистские церкви не чужды коммерческой деятельности, доходы от которой при определенных условиях не облагаются налогами.

Знаменитый в прошлом телевизионный проповедник Джимми Суэггарт, попавшийся на свиданиях с распутной женщиной, вовсю торговал духовными книгами в кожаных переплетах по 40 долларов, иллюстрированными Библиями для детей по 20 долларов и 20-долларовыми альбомами с религиозными песнями в его собственном исполнении.

Вместе с пожертвованиями его паствы доход церкви Суэггарта составил в 1986 году 141 млн долларов.

Финансовые скандалы

Image caption Конгресс регулярно выделяет на нужды церкви значительные суммы

Финансовые скандалы, периодически разражающиеся в американских церквях, в том числе и евангелической, обычно касаются огромных трат тех, кто их возглавляет.

Например, в 2007 году был вынужден уйти в отставку президент евангелического университета Орала Робертса, сын его основателя Ричард Робертс.

Президента обвинили в том, что его жена истратила в одном лишь магазине 39 тысяч долларов, взятых из университетской казны, что одна из его дочерей летала в отпуск на Багамы на принадлежащем университету реактивном самолете и потратила 29411 долларов и что он держит для своих детей конюшню с лошадьми.

В тот момент задолженность университета достигала 50 млн долларов.

Точных данных о доходах американских церквей нет ни у кого, кроме них самих, а они ими делиться по закону не обязаны. Все другие некоммерческие организации, освобожденные в США от налога, должны раз в год представлять в налоговое ведомство так называемые Формы №990, содержащие детальную финансовую информацию. Но на церкви это требование не распространяется.

Сенатор-республиканец Чарльз Грэссли в течении трех лет вел расследование финансов шести евангелических церквей, чьи пасторы проповедуют по телевидению и зарабатывают этим огромные деньги. В январе этого года он сообщил о результатах.

Лишь две церкви представили сенатору запрошенные финансовые данные. Остальные отказались, сославшись на законы, позволяющие религиозным организациям не платить налогов и практически ни перед кем не отчитываться в своих финансах.