Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Раббани возглавлял попытки наладить отношения с движением Талибан

В Кабуле в своем доме убит экс-президент Афганистана Бурхануддин Раббани, возглавлявший Высокий совет мира.

По словам чиновников, в момент взрыва Раббани встречался с представителями талибов, один из которых, скорее всего, и пронес бомбу, спрятанную в тюрбане.

Высокий совет мира занимается переговорами с Талибаном, сам Раббани также возглавлял главную оппозиционную партию в Афганистане.

Сообщается, что в результате взрыва серьезные ранения получил старший советник совета мира Масум Станакзай.

Узнав о гибели Раббани, президент Афганистана Хамид Карзай прервал поездку в Нью-Йорк на генассамблею ООН и возвращается в Кабул.

Дом Раббани находится в богатом районе Кабула, примыкающем к охраняемой зоне, где расположены посольства и госучреждения. Убийство, скорее всего, усилит опасения в связи с безопасностью в афганской столице.

Моджахеды против талибов?

При создании Высокого совета мира, президент Карзай назвал его величайшей надеждой афганского народа и призвал Талибан воспользоваться возможностью установления мира.

Однако многие члены Совета являются бывшими моджахедами, которые сражались с талибами, а их включение в состав Совета вызвало сомнения в его шансах на успех.

Не так давно Раббани выступил на религиозной конференции в Иране и призвал мусульманских богословов поднять голос протеста против нападений смертников-шахидов.

После ухода советских войск из Афганистана Раббани возглавил движение моджахедов, которые вели войну против режима президента Наджибуллы.

Его силы первыми вошли в Кабул в 1992 году и тогда же Раббани стал президентом Исламской республики Афганистан. С победой движения Талибан в развернувшейся гражданской войне в 1996 году Раббани возглавил Северный Альянс, который пользовался поддержкой России и Ирана.

В декабре 2001 года Раббани передал бразды правления временному правительству во главе с Хамидом Карзаем. Он не вошел в новое правительство и часто выступал с его критикой.