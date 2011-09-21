Боевики в Мексике бросили на дороге 35 трупов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Из 35 тел, находившихся в грузовиках, пока опознано семь человек - все они в прошлом имели судимости

Вооруженные люди в Мексике заблокировали проезд под автомобильным мостом в штате Веракрус, перегородив его двумя грузовиками, в кузовах которых находились десятки мертвых тел.

Первые сообщения об инциденте появились на сайте микроблогов Twitter от очевидцев, наблюдавших, как боевики перегораживают дорогу в центре городка под названием Бока-дель-Рио.

Сообщается, что у некоторых трупов связаны руки, а на телах можно заметить следы пыток.

Веракрус, расположенный на побережье Мексиканского залива, в последние месяцы захлестнула волна насилия, связанного с наркокартелями.

"Ничего подобного"

Первые сообщения о том, что вооруженные люди, одетые в военную форму, заблокировали дорогу и бросили трупы, появились на Twitter во вторник, во второй половине дня.

"Они не похожи на военных или полицию, - написал один из очевидцев. - Не проезжайте через этот район, тут опасно".

По словам генерального прокурора штата Веракрус Рейналдо Эскобара, все 35 тел - 23 мужчины и 13 женщин - находились в двух грузовиках.

На настоящий момент опознано семь человек - все они были ранее судимы.

"Мы начали соответствующее расследование, идентифицировали несколько тел и можем подтвердить, что все эти люди ранее имели судимости и были причастны к организованной преступной деятельности - в частности, к похищениям, вымогательствам и убийствам ", - заявил Эскобар.

"Мы никогда не видели ничего подобного", - добавил он.

Стратегический порт

В понедельник сразу из трех тюрем в Веракрусе бежали в общей сложности 32 заключенных, однако, по словам Эскобара, пока нет оснований полагать, что кто-либо из них находится в числе жертв.

Местные СМИ сообщают, что у некоторых погибших связаны руки - судя по всему, перед смертью их пытали.

До последнего времени штату Веракрус удавалось оставаться в стороне от основного фронта войны, объявленной правительством могущественным наркокартелям, однако недавно его также захлестнула волна насилия.

Предположительно, последний инцидент - результат борьбы между кланом Лос-Зетас с конкурентами, картелем Гольфо и Ла-Фамилиа, за контроль над маршрутами, используемыми для контрабанды наркотиков.

По словам эксперта в области безопасности Альберто Исласа, кланы расширяются и пытаются взять под свой контроль все более обширные территории.

"Веракрус - важный стратегический порт. Он всегда активно использовался в бизнесе и торговле, а теперь - и для экспорта наркотиков", - считает Ислас.

С тех пор, как в 2006 году президент Мексики Фелипе Кальдерон объявил войну наркокартелям, ее жертвами уже стали более 40 тысяч человек.