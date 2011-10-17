Избиратели в Боливии портили бюллетени в знак протеста

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Голосование на выборах является обязательным для граждан Боливии

В Боливии в ходе голосования на первых в истории выборах высших судей большинство избирателей по призыву оппозиционных партий повредили или оставили незаполненными бюллетени в знак протеста против политики властей.

По некоторым подсчетам, таким образом поступили до 60% избирателей.

Правом голоса в Боливии обладают 5,2 млн жителей, в минувшие выходные они выбирали 28 судей четырех национальных судов, включая членов Верховного и Конституционного судов.

Как считает оппозиция, выборы нельзя было назвать демократическими, поскольку все 122 кандидата были заранее отобраны парламентом страны - конгрессом.

Ранее высшие судьи назначались конгрессом, большинство в котором принадлежит Социалистической партии президента Эво Моралеса.

С заботой об индейцах

Идея выборности судей принадлежит лично главе государства, который, по его же словам, хочет таким образом предоставить больше власти коренным народам Боливии.

Сообщается, что половина из выдвинутых кандидатов – женщины, в избирательном списке также было много представителей коренных народностей.

По мнению аналитиков, результаты выборов судей вряд ли объявят в ближайшие дни.

Голосование на выборах является обязательным для граждан Боливии.

Сам Эво Моралес – первый президент страны из числа индейцев – был переизбран на второй срок в декабре 2009 года.

С тех пор популярность Моралеса существенно упала, главным образом, после попытки властей отменить государственные субсидии на топливо.