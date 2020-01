Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи убит в Сирте

Гибель диктатора

Муаммар Каддафи, свергнутый в результате восстания ливийский лидер, был убит бойцами Национального переходного совета Ливии в четверг во время боев в городе Сирт.

Сирт, родной город Каддафи, считался главным и последним оплотом его сторонников.

Поимка полковника была одной из главных задач НПС, особенно после того как в Триполи на днях произошли столкновения сторонников Каддафи с отрядами переходного правительства.

Смерть Каддафи поставила точку на 42-летнем этапе истории Ливии и создала для новых властей страны возможность заявить об окончательной победе над старым режимом, а для НАТО – о выполнении миссии, которая была поручена Альянсу ООН.

Новость об убийстве ливийского лидера bbcrussian.com подтвердил представитель НПС Абдулла Разад.

Тело Каддафи сразу перевезли в Мисрату, где его поместили в мечеть. Предполагается, что отряд, обнаруживший полковника в Сирте, был именно из Мисраты. По мусульманскому обычаю, похороны должны быть проведены до захода солнца.

Обстоятельства убийства Каддафи до сих пор неясны. Сообщается, что он пытался с группой вооруженных сторонников покинуть Сирт, однако наткнулся на отряд бойцов НПС. Полковника якобы нашли в бетонной трубе дренажного коллектора.

Вначале сообщалось, что он погиб в перестрелке. Была распространена фотография истекающего кровью Каддафи в кузове пикапа.

Позже телекомпания "Аль-Джазира" продемонстрировала кадры, на которых запечатлен момент сразу после захвата Каддафи. Свергнутый диктатор идет в окружении бойцов Национального переходного совета. Его толкают, а затем бросают в кузов автомобиля.

Бойцы НПС рассказали корреспонденту Би-би-си, что полковник получил пулевое ранение в живот, от которого скончался. При нем был золотой пистолет, который был показан в различных теле- и фоторепортажах.

Многие выражают удивление тем фактом, что полковник Каддафи оказался в Сирте, причем вместе со своими сыновьями и приближенными.

Сообщалось, что сын Каддафи Сейф-аль-Ислам пытается вместе с группой бойцов на автомобилях вырваться из Сирта. Поступала также информация, что он находится в окружении.

Член НПС Абдель Маджид Млегта рассказал агентству Рейтер, что другой сын Каддафи Мутассим убит, причем он был убит бойцами нового правительства во время операции по захвату отца. "Он пытался оказать сопротивление", - сообщил Млегта.

Сообщается, что бывший начальник охраны Каддафи Мансур Дао захвачен в Сирте живым. До сих пор предполагалось, что Дао бежал в Нигер.

Для большинства политических лидеров в мире смерть Каддафи стала символом окончания кровавого этапа перехода власти в Ливии и исходной точкой для начала строительства нового государства.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что гибель Каддафи - это важная веха для Ливии, но в то же время, "это лишь конец начала". По его мнению, теперь все ливийцы должны собраться вместе и стремиться к примирению, "а не к мести".

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал в этот день вспомнить о многочисленных жертвах диктатора и сказал, что у ливийского народа появился шанс построить себе лучшее будущее.

Президент США Барак Обама призвал новые власти Ливии "безотлагательно начать строительство открытой, толерантной, демократической Ливии", которая стала бы полной противоположностью режиму Муаммара Каддафи.

Французский лидер Николя Саркози заявил, что это "должно сигнализировать начало процесса, согласованного НПС с целью установления демократической системы, в которой найдется место всем группам в этой стране и в которой будут гарантированы основные свободы".

В России считают, что смерть Каддафи вряд ли фундаментально изменит политические процессы в сегодняшней Ливии.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации российской Госдумы Михаил Маргелов сказал агентству Интерфакс, что проблема Ливии - "это проблема консолидации пестрого ливийского общества и усиления вооруженных сил, поскольку партизанская война против Переходного национального совета возможна там и без участия полковника".

"А НАТО бесконечно бомбить не будет", - заключил Маргелов и выразил уверенность, что до конца кризиса в Ливии "еще далеко".

Как это было

Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит после того, как силы переходного правительства Ливии ворвались в его родной город Сирт.

Русская служба Би-би-си освещала события в Ливии в режиме реального времени.

Время обновлений указано по Лондону.

19:12 Барак Обама призвал новые власти Ливии "безотлагательно начать строительство открытой, толерантной, демократической Ливии", которая стала быполной противоположностью режиму Муаммара Каддафи.

19:10 Президент США Барак Обама выступил с заявлением в связи с гибелью полковника Муаммара Каддафи. "Смерть Каддафи открывает новую страницу в истории Ливии", - сказал Обама.

18:04 Телекомпания "Аль-Джазира" продемонстрировала кадры, на которых запечатлен момент сразу после захвата Каддафи. Свергнутый диктатор идет в окружении вооруженных сторонников Национального переходного совета. Его толкают и тянут, затем его бросают на автомобиль.

17:59 Представители НПС сообщают, что сын убитого ливийского диктатора Сейф аль-Ислам окружен в районе Мисраты. Сообщается, что он пытался покинуть Сирт. Еще один сын Каддафи, Мутассим, об аресте которого сообщалось ранее, на самом деле был убит, отмечают в переходном правительстве Ливии.

17:30 Президент Франции Николя Саркози приветствует события в Ливии как начало демократического процесса. "Освобождение Сирта должно сигнализировать начало процесса, согласованного НПС с целью установления демократической системы, в которой найдется место всем группам в этой стране и в которой будут гарантированы основные свободы", - говорится в заявлении французского президента.

16:59 Член НПС Абдель Маджид Млегта рассказал агентству Рейтер, что Мутассим Каддафи убит, причем он был убит бойцами нового правительства во время операции по захвату его отца, Муаммара Каддафи. "Он пытался оказать сопротивление", - сообщил Млегта.

16:53 Премьер переходного правительства Ливии Махмуд Джибриль также обещал добиваться от соседнего Алжира выдачи других членов семьи Каддафи, нашедших там убежище: его жены Айиши и сыновей Мухаммада и Ганнибала.

16:49 Алекс Салмонд, первый министр (глава правительства) Шотландии, где в 1988 году произошел взрыв самолета над Локерби, заявил, что дело об этом не закрыто и шотландские следователи проверять любые улики, которые обнаружатся в Ливии

16:44 Политический обозреватель Би-би-си Норман Смит находит тон заявления премьер-министра Дэвида Кэмерона о Каддафи интересным. "В нем не было ощущения триумфа и победных реляций. Но в душе Кэмерон наверняка ощущает, что он доказал свою правоту. Вступление в ливийскую кампанию было большим политическим риском, и многие предупреждали, что Лондон может увязнуть там, как в Ираке", - напоминает Норман Смит.

16:40 Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Эд Милибэнд заявил, что смерть Каддафи "обозначила окончание трагического периода в ливийской истории" и что он гордится той ролью, которую сыграла в его свержении Великобритания.

16:34 Житель Мисраты, представившийся как Мухаммед, рассказал Би-би-си, что он побывал в мечети, где выставлено тело Каддафи. "Это определенно он, волосы его, лицо, я его где угодно узнаю, как и все ливийцы", - сказал он. Между тем, "Аль-Арабия" сообщает, что Каддафи будет похоронен в соответствии с нормами ислама. Это значит до заката солнца - в ближайшие часы.

16:30 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что гибель Каддафи - это важная веха для Ливии, но в то же время, "это лишь конец начала". По его мнению, теперь все ливийцы должны собраться вместе и стремиться к примирению, "а не к мести".

16:22 Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский говорит, что не верит сообщениям о гибели Каддафи. По его мнению, Каддафи скрывается в безопасном месте. "Мы не верим в гибель Муамара Каддафи. Это умнейший человек, африканский Карл Маркс, ливийский Гарибальди, и у него было огромное количество денег. Зная судьбу Саддама Хусейна и других лидеров арабских стран, маловероятно, чтобы Каддафи допустил свое пленение, ранение или гибель", - цитирует Жириновского РИА Новости.

16:18 Ливийцы выражают удивление тем фактом, что полковник Каддафи оказался в Сирте. Но еще удивительнее то, что бывший начальник охраны Каддафи Мансур Дао захвачен в Сирте живым. До сих пор сообщалось, что Дао бежал в Нигер (мы тоже об этом сообщали).

16:16 Поступают сообщения о том, что автоколонна, в которой будто бы пытался бежать из Сирта сын и правая рука Каддафи Сейф аль-Ислам, окружена.

16:14 Агентство Рейтер теперь сообщает, что сын Каддафи Мутассим убит (до этого утверждалось, что он ранен, но жив)

16:07 В 15:30 по Гринвичу/19:30 по московскому времени драматические события в Ливии будут обсуждаться в программе "Вам слово" Русской службы Би-би-си. Ее можно прослушать на нашем сайте, а высказаться можно уже сейчас на форуме (многие уже высказались).

16:03 Наш фоторепортаж о гибели Каддафи и взятии Сирта.

15:57 О судьбе Мутассима Каддафи - еще одного сына полковника, активно участвовавшего в делах государства, - есть следующая информация: источники Рейтер видели видеозапись, на который тот лежит в постели, окровавленный, но живой.

15:56 НПС сообщает, что Сейф аль-Ислам Каддафи, которого его отец, как считалось, готовил себе в наследники, пытается бежать из Сирта в составе автоколонны.

15:51 Источник Би-би-си сообщает, что прошлой ночью силы сторонников Каддафи были окружены в нескольких зданиях в северо-западной части Сирта. Автоколонна попыталась вырваться оттуда, но попала под огонь самолетов НАТО. Однако пока неизвестно, есть ли прямая связь между этим авиаударом и гибелью Каддафи, оговаривается корреспондент Би-би-си Джонатан Бил.

15:46 Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вышел из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и сделал заявление о судьбе Каддафи. Премьер призвал в этот день вспомнить о многочисленных жертвах диктатора и сказал, что у ливийского народа появился шанс построить себе лучшее будущее.

15:44 Мисрата, где, как сообщается, выставлено тело Каддафи, - это город, выдержавший многомесячную осаду сил, верных диктатор. Повстанцы из Мисраты сыграли центральную роль в наступлении на Триполи и взятии Сирта.

15:41 Российский писатель и ультранационалист Эдуард Лимонов откликнулся на случившееся с Каддафи. "Муаммар погиб как воин. Убит в бою", - написал он в Twitter.

15:39 Тело Каддафи выставлено в мечети в Мисрате, сообщает телеканал "Аль-Джазира"

15:36 "Смерть Каддафи, если она подтвердится, подведет черту под трагическим периодом в жизни столь многих ливийцев", - заявила координатор общей внешней политики ЕС Кэтрин Эштон.

15:32 Премьер переходного правительства Ливии Махмуд Джибриль подтверждает, что Каддафи убит. "Мы давно ждали этого момента", - цитирует Джибриля Ассошиэйтед пресс.

15:24 "Магазины раздают вещи бесплатно", - говорит Хадиль 19-летняя студентка из Триполи, которая была на занятиях в момент, когда стало известно о захвате Каддафи. "Бог его накажет. Мы пережили 42 года ада, так что теперь все будет только лучше", - сказала она Всемирной службе Би-би-си.

15:20 Политический обозреватель Би-би-си Джон Симпсон говорит, что день смерти Каддафи стал самым важным событием в истории Ливии с 1969 года. По словам нашего обозревателя, теперь открываются возможности для создания правительства, основанного на новых принципах. Нет уверенности, что страна пойдет по демократическому пути. Однако после встречи с некоторыми представителями новых властей Ливии Симпсон предполагает, что те по крайней мере демонстрируют интерес к демократическому устройству страны.

15:16 Как сообщает корреспондент Би-би-си, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ждет окончательного подтверждения ситуации вокруг Каддафи. Какое-либо официальное заявление может быть сделано только после этого.

15:06 Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что труп Каддафи доставлен в Мисрату, передает агентство Рейтер.

14:58 Телекомпания "Аль-Джазира" продемонстрировала эксклюзивные кадры, на которых видно, как по земле волокут мертвое тело. Журналисты телекомпании заявляют, что это тело Муаммара Каддафи.

14:53 По словам корреспондента Би-би-си в Триполи Каролин Хоули, "все больше и больше представителей властей утверждают, что [Каддафи] убит".

14:51 Корреспондент "Аль-Джазиры" Тони Бертли сообщил в своем микроблоге в Twitter, что видел кадры, снятые мобильным телефоном, доказывающие, что в момент захвата полковник Каддафи был жив.

14:46 "Смерть Муаммара Каддафи отмечает конец первой стадии ливийской революции, - считает сенатор-республиканец Джон Маккейн, участвовавший в выборах президента США в 2008 году. - Несмотря на то, что кое-где бои еще продолжаются, ливийский народ освободил свою страну [...] США, как и их союзники в Европе и партнеры в Арабском мире, должны усилить поддержку ливийского народа".

14:43 Агентство Франс пресс сообщает, что сын Каддафи Мутассим был обнаружен в Сирте мертвым. Ранее поступали сообщения о его захвате живым.

14:40 Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев сожалеет, что экс-лидер Ливии Муамар Каддафи не был привлечен к суду, сообщает Интерфакс.

"Я принципиальный сторонник того, чтобы преступников не убивали на месте, а судили, - цитирует Пономарева агентство. - Его называли матерым преступником. Сожалеть по поводу убийства матерого преступника я не могу. Но я могу сожалеть, что это сделано в виде казни, линчевания. Более правильно было бы его судить, на суде стало бы ясно, за что его подвергают наказанию".

"Сейчас не понятно, что будет с Ливией, - сказала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. - В Ираке убили Хусейна, этого, прямо скажем, не очень хорошего человека, а страна - как с ума сошла. Боюсь, что и в Ливии будет не пойми что".

14:35 Премьер-министр временного правительства Ливии Махмуд Джибрил прибыл в гостиницу "Рэдиссон" в Триполи, где в 16:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу) проведет пресс-конференцию.

14:31 Председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов прокомментировал сообщения о смерти полковника Каддафи.

"Сегодня проблема Ливии - это не проблема жизни или смерти Каддафи, - сказал Маргелов в интервью Интерфаксу. - Это проблема консолидации пестрого ливийского общества и усиления вооруженных сил, поскольку партизанская война против НПС возможна там и без участия полковника. А НАТО бесконечно бомбить не будет".

Он также выразил уверенность, что "до конца кризиса [в Ливии] еще далеко".

14:29 "Аль-Арабия" сообщает с своем микроблоге в Twitter, что журналисты телекомпании получили разрешение на съемку тела полковника Каддафи.

14:26 Сын изгнанного ливийского лидера Мутассим Каддафи был захвачен живым в ходе битвы за Сирт, сообщил представитель НПС со ссылкой на полевых командиров, участвовавших в операции. Ранее о поимке Мутассима Каддафи сообщали телекомпании "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия".

14:22 Телекомпания "Аль-Арабия" сообщила со ссылкой на Рейтер, что тело Муаммара Каддафи прибыло в Мисрату и в ближайшее время к нему допустят журналистов.

14:17 По словам политического корреспондента Би-би-си Нормана Смита, источники в британском правительстве ожидают скорого подтверждения поимки Каддафи от главы НПС Мустафы Абдул Джалила.

"Наши люди в Сирте видели его тело... В ближайшее время это подтвердит Мустафа Абдул Джалил, - сообщил представител НПС Махмуд Шаммам. - Революционеры говорят, что Каддафи передвигался в автоколонне, и они напали на эту колонну".

Представители НПС также подтвердили, что на ранее появившейся в интернете фотографии раненного полковника Каддафи действительно изображен изгнанный ливийский лидер.

14:12 Телекомпания "Аль-Джазира" продемонстрировала тело человека, опознанного как Абу Бакр Юнус - он занимал пост министра обороны в правительства Каддафи. На кадрах запечатлен труп бородатого мужчины с пулевым отверстием в районе шеи.

14:10 Представители Национального переходного совета пообещали в ближайшее время провести пресс-конференцию и поделиться последней информацией о событиях четверга.

14:04 В интернете появилась фотография, на которой якобы изображен раненый Муаммар Каддафи. Она представляет собой кадр из ролика, снятого камерой мобильного телефона. На снимке указана дата 20 октября и время 12:23. На снимке изображен человек с окровавленной головой, напоминающий Каддафи; он лежит на руках людей, одетых в форму сотрудников службы скорой помощи. Подтверждений подлинности этого кадра пока не поступало.

14:01 Ни НАТО, ни Белый дом пока не подтверждают официально поимку полковника Каддафи.

13:56 Вице-премьер Великобритании Ник Клегг, находящийся с визитом в Каире, прокомментировал сообщения о смерти Каддафи в интервью Арабской службе Би-би-си.

"Поимка Каддафи, если это правда, представляет собой значительный шаг к установлению мира и торжеству свободы во всем регионе. И, конечно, если новые ливийские власти, Национальный переходный совет, делает такое заявление, значит дело сделано - Ливия свободна", - сказал он.

13:54 "Свержение главы Ливии, полковника Муаммара Каддафи положило конец правлению лидера, который находился у власти 42 года - дольше всех других арабских правителей" - читайте политический портрет ливийского лидера.

13:50 "Боюсь, это только начало. Сейчас "повстанцы" начнут делить власть, кланы в стороне от этого не смогут остаться. В общем - "пропал дом", - пишет на форуме bbcrussian.com Алексей Сергеев из Санкт-Петербурга.

"Думаю, Ливию ждёт хаос и делёж власти, как в Афганистане после убийства Наджибуллы. Правление Каддафи ливийцы будут вспоминать с ностальгией (если им разрешат новые власти)", - соглашается с ним Алексей из Саратова.

"Давно ожидаемая новость. Кто-то надеялся, что Каддафи аки Феникс воскреснет. Но - не случилось. Получил свое, заслуженное, хоть и не в полной мере. Если ливийцам удастся построить демократию в исламском регионе, будет только всем на пользу. Предпосылки есть", - пишет Mr Che.

13:48 Телекомпания "Аль-Джазира" сообщила о том, что Каддафи "был убит в перестрелке".

13:41 Представитель Национального переходного совета в интервью Русской службе Би-би-си подтвердил, что полковник Каддафи был убит.

"Пару минут назад я получил подтверждение от наших людей, что полковник Каддафи действительно убит, какое еще подтверждение вам нужно?" - сказал Абдула Разад, представляющий в НПС Триполи.

Он также выразил уверенность, что гражданский конфликт в Ливии завершится в ближайшее время и отныне Ливия будет демократическим государством.

13:36 Только ливийский народ вправе и должен судить своего бывшего лидера Муаммара Каддафи, заявил глава международного комитета Госдумы России Константин Косачев в интервью Интерфаксу.

По его словам, режим Каддафи обрек себя на поражение еще тогда, когда в отличие от Сирии отказался от проведения серьезных политических реформ, однако поимка ливийского лидера не означает качественного перелома в весьма напряженном конфликте.

"Здесь противостояние идет уже не по линии "режим-народ", а по линии многочисленных племенных, этнических и конфессиональных групп и территорий, что не позволяет считать, что ситуация в Ливии нормализуется после устранения Каддафи", - подчеркнул Косачев.

13:33 "Жители столицы начали празднования, - сообщает корреспондент Би-би-си в Триполи Каролин Хоули. - Чем дольше НПС не опровергают поступающие сообщения и слухи, тем больше людей верят в их правдивость".

13:30 Ливийское телевидение сообщает, что полковник Каддафи был убит и его тело сейчас находится на пути в Мисрату.

13:27 По сообщению информационного агентства АНСА, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прокомментировал сообщения о возможном аресте Муаммар Каддафи словами: "Война в Ливии окончена. Sic transit gloria mundi ("так проходит мирская слава" - лат.)".

13:21 Корреспондент Би-би-си в Сирте Гэбриэл Гейтхаус:

"Если сообщения о захвате Муаммара Каддафи подтвердятся, то героем новой Ливии сегодня станет молодой повстанец Мохаммед Биби. Его качают на руках единомышленники - сторонники НПС, несколько часов назад захватившие Сирт. А Мохаммед ни на секунду не выпускает из рук золотой пистолет, принадлежавший, по его словам, полковнику Каддафи.

С криками "Аллах акбар!" повстанцы стреляют в воздух. Мохаммед - молодой парень в бейсболке с логотипом клуба "Нью-Йорк Янкис" - рассказывает, что нашел Каддафи в землянке. По его словам, бывший ливийский лидер сказал ему: "Не стреляй!". Бойцы НПС утверждают, что Муаммара Каддафи отвезли в Мисрату на карете "скорой помощи". Если это правда, и если правда то, что пал Сирт, то в эти часы происходит перелом в развитии ливийской революции. Теперь есть надежда на то, что бои закончатся - и начнется политический процесс".

13:18 Поступают противоречивые сообщения о состоянии полковника Каддафи. Главный вопрос - жив ли бывший ливийский лидер, или он скончался от полученных ран.

Рассказ очевидца

Один из свидетелей захвата и убийства бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи рассказал журналистам, как это было.

Вопросы и ответы

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Ненависть к Каддафи служила в Ливии объединяющим фактором

Бывший ливийский лидер полковник Муаммар Каддафи убит при попытке покинуть город Сирт, захваченный бойцами Национального переходного совета. В Триполи это известие встретили с ликованием. Вспомним, как Ливия пришла к этой странице своей истории.

Он правил железным кулаком с тех пор, как захватил власть в результате государственного переворота в 1969 году. Ливийские студенты были вынуждены изучать политические теории Каддафи, изложенные в его "Зеленой книге". Политические партии были запрещены, критики полковника брошены в тюрьму и подвергнуты пыткам, а некоторые - убиты.

В феврале 2011 года, после свержения лидеров соседних Туниса и Египта, в Ливии вспыхнули протесты с требованием перемен. Но правительство полковника Каддафи бросило против демонстрантов в Триполи превосходящую их по силе армию, а затем начало наступление на второй по величине город страны, Бенгази, где повстанцы установили контроль.

Были опасения, что Каддафи устроит кровавую резню в Бенгази, городе с миллионным населением. В последние годы полковник поссорился как со своими ближайшими соседями, так и со странами Запада, хотя и продолжал финансировать некоторых африканских лидеров.

Лига арабских государств обратилась к Организации Объединенных Наций дать ей право на вмешательство для защиты гражданского населения в Бенгази. В марте Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая давала полномочия на "все необходимые меры" - за исключением наземной операции - для обеспечения бесполетной зоны и защиты гражданского населения.

Самолеты НАТО начали бомбардировки позиций правительственных войск, стоящих уже на окраине Бенгази, и тем пришлось отступить.

Официальные представители альянса категорически отрицают, что они действовали в качестве "военно-воздушных сил оппозиции", и даже заявляют, что напрямую не поддерживали контактов с повстанцами. Тем не менее, журналисты отметили, что войска Каддафи, находящиеся перед позициями повстанцев, часто подвергались бомбардировке, что облегчало действия бойцов Национального переходного совета (НПС).

После взятия повстанцами Триполи в августе, Великобритания подтвердила, что НАТО оказывает временному правительству Ливии содействие в "разведке и рекогносцировке", чтобы помочь в поимке полковника Каддафи.

Ранее Франция призналась, что поставляла оружие повстанцам, в то время как другие страны обеспечивали материально-техническую поддержку и обучение бойцов НПС. И западные, и арабские лидеры открыто заявляли, что желают ухода Муаммара Каддафи.

Повстанческие войска вошли в Триполи лишь спустя пять месяцев после начала авиаударов НАТО. Силы полковника Каддафи представляли собой регулярную армию с тяжелым вооружением, в то время как большинство повстанцев до начала восстания не имели военного опыта: их основную массу составили неподготовленные гражданские лица, которым удалось захватить некоторое количество легкого стрелкового вооружения, например, автоматы АК-47.

Потребовалось время, пока военное преимущество правительства не сошло на нет в результате бомбардировок, а неорганизованные повстанцы не превратились в реальную боевую силу.

В конце концов, повстанцы развернули наступление на Триполи тремя фронтами и окружили город, где их встретили ликующие толпы. Многие были удивлены, насколько слабым оказалось сопротивление сил Каддафи на подступах к столице.

Новые власти пообещали, что когда родной город полковника Каддафи Сирт перейдет под их контроль, они объявят Ливию "полностью свободной", в течение месяца сформируют новое правительство, а переходное правительство уйдет в отставку.

Однако перед властями встала новая проблема: им необходимо обуздать различные военнизированные группировки и смягчить противоречия между конкурирующими политическими силами - ярыми исламистами, их умеренным крылом и теми, кто выступает за создание светского государства.

Есть опасения, что с уходом Каддафи, ненависть к которому служила объединяющим фактором, в Ливии может начаться междоусобица. НПС намеревается в течение восьми месяцев созвать национальный конгресс, а в 2013 году провести многопартийные выборы. В то же время, новые власти должны попытаться улучшить жизнь простых ливийцев и избежать послереволюционного разочарования, как это случилось в Египте и Тунисе. Для этого им понадобятся деньги.

Где взять средства?

В Национальном переходном совете Ливии заявляют, что правительству нужно как минимум 2,5 млрд долларов в качестве немедленной помощи.

С началом конфликта были заморожены ливийские активы на общую сумму примерно в 53 млрд долларов - но их размораживание может занять время. Комитет ООН по санкциям согласился разморозить 500 миллионов долларов из замороженных активов на гуманитарные нужды, и собирался на этом не останавливаться.

Однако ЮАР заблокировала предоставление Ливии еще 1 млрд долларов, заявив, что для этого необходимо одобрение Африканского союза. Муаммар Каддафи был одним из главных создателей организации стран Африки и ее главным спонсором. Претория не может заблокировать на неопределенный срок решение о размораживании остальных активов Ливии, поскольку она не имеет права вето в Совете Безопасности ООН.

Между тем Лига арабских государств решительно высказалась в поддержку Национального переходного совета, что может увеличить число стран, предлагающих помощь Ливии.

Каддафи: некролог

Правообладатель иллюстрации Other

Согласно сообщениям из Ливии, бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи скончался от ранений, полученных при его захвате в районе Сирта.

В двух словах описать Каддафи невозможно. Ливийского лидера называли то эксцентриком, то индвидиуалистом, но всей полноты личности Каддафи они не описывают.

За несколько десятилетий своего правления он был в глазах мирового сообщества то революционным героем, то международным изгоем, то важным стратегическим партнером, а затем снова изгоем.

Он разработал свою собственную политическую философию, подробно описанную в его "Зеленой книге", которую сам он считал более важной и влиятельной чем любые труды Платона или Маркса.

Он всегда привлекал к себе внимание в арабском мире и на международной арене, и не только из-за необычного стиля его одежды, но и потому, что он всегда вел себя необычно, и произносил прямолинейные речи.

Не так давно один арабский политолог назвал его "Пикассо ближневосточной политики". Но вместо голубого, или розового периодов, у него были периоды панарабские, исламистские, панафриканские и так далее.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гамаль Абдель Насер был для молодого Каддафи образцом для подражания

В бурном 1969 году, когда Муаммар Каддафи совершил бескровный переворот в Ливии, да и позднее, в 1979-е годы, его знали как красивого, харизматичного молодого офицера.

Каддафи был страстным поклонником египетского лидера Гамаля Насера (он даже решил занять такой же армейский чин, что и Насер, и повысил самого себя в звании от капитана до полковника). Придя к власти, он, также как и Насер, первым делом занялся несправедливым экономическим наследием колониализма.

Для Насера речь шла о контроле над Суэцким каналом. В случае с Каддафи – о нефти.

В конце 1950-х годов в Ливии были обнаружены значительные запасы нефти, но добыча ее находилась в руках иностранных компаний, которые устанавливали цены в интересах своих потребителей и получали половину доходов от продажи.

Полковник Каддафи потребовал пересмотра существующих договоров, угрожая просто остановить добычу нефти, если нефтяные компании ему в этом откажут.

По его словам, "люди, которые жили без нефти 5000 лет, могут пожить без нее еще несколько лет для того, чтобы добиться своих законных прав".

Этот "ход конем" завершился успешно, и Ливия стала первой развивающейся страной, взявшей под свой контроль большую часть доходов от добычи своей нефти. Этому примеру последовали и другие страны: так начался нефтяной бум в арабских странах.

Видимо, наибольший бум был в Ливии. Она добывала примерно столько же нефти, что и страны Персидского залива, однако, учитывая немногочисленное население (в те времена - менее трех миллионов человек), страна быстро разбогатела.

Переменчивый характер полковника Каддафи привел к тому, что Ливия не пошла ни по пути арабского национализма, ни по пути безудержного потребительства стран Персидского залива, а постоянно меняла свой курс.

Муаммар Каддафи родился в 1942 году в семье бедуинов. Он был, очевидно, от природы умным человеком, несмотря на то, что не получил нормального образования. Он лишь научился читать Коран, а позднее прошел армейскую подготовку.

Тем не менее, к началу 1970-х годов он решил стать ведущим мировым политическим философом, и разработал так называемую "третью всемирную теорию", подробно описанную в его "Зеленой книге".

По словам Каддафи, его теория устраняет разногласия между капитализмом и коммунизмом (первой и второй теорией), и тем самым ставит человечество на путь политической, экономической и социальной революции, которая освободит все порабощенные народы.

"Зеленая книга" состоит, в основном, из бессмысленных лозунгов, и кажется странным, что теория, якобы направленная на освобождение народов от гнета политических систем, была использована для порабощения всего населения Ливии.

В результате применения теорий Каддафи на практике гражданское общество в Ливии было уничтожено, также как и любые проявления политической активности, а любые альтернативные точки зрения подавлялись.

Ответ на все стоящие перед обществом проблемы, утверждает "Зеленая книга" Каддафи, заключается отнюдь не в выборах, которые он называет "диктатурой" крупнейшей партии, и не в какой-нибудь другой политической системе. Единственный способ организации общества, по мнению Каддафи, - организация так называемых "народных комитетов", которые должны контролировать все.

В "Зеленой книге" эта система представлена в виде колеса телеги, на ободе которой находятся народные съезды, избирающие народные комитеты, которые, в свою очередь, по спицам этого колеса передают чаяния народа в истинно демократический генеральный секретариат в центре.

На самом деле в Ливии была создана жесткая иерархическая пирамида власти, на вершине которой находился сам Каддафи и его родственники. Их власть никем не была ограничена и держалась на жестоком аппарате государственной безопасности.

В параллельной реальности "Зеленой книги" этот вид правления называется Джамахирией (неологизм, произведенный от арабского слова "джумхурия" - республика - и дословно означает "правление масс").

В результате безответные ливийские массы были вынуждены регулярно принимать участие в "народных съездах", у которых не было ни реальной власти, ни финансирования. Все присутствующие на них знали, что любой человек, осмелившийся критиковать существующий режим, немедленно окажется в заключении.

Во имя безопасности страны был принят целый ряд драконовских законов, прямо противоположных заявлениям полковника, что он – борец за свободу.

Эти законы предусматривали наказание целых групп населения, смертную казнь для любого человека, пропагандирующего другие конституционные теории, и пожизненное заключение для тех, кто распространял информацию, подрывающую престиж страны.

Существует огромное количество сообщений о применении в Ливии пыток, о заключении людей без суда и следствия, о казнях и об исчезновении людей.

Многие члены образованной элиты Ливии предпочли уехать из страны, вместо того, чтобы служить режиму Каддафи.

Имея неограниченную власть, полковник Каддафи смог распространить свою антиимпериалистическую кампанию и на другие страны. Он поддерживал и финансировал радикальные группировки по всему миру.

Кроме того, были убиты десятки ливийских эмигрантов за рубежом. Видимо, у ливийского режима имелась глобальная разведывательная сеть, позволявшая сделать это.

Многие правительства могли не обращать внимание на нарушения прав человека в самой Ливии, или же на убийства диссидентов за границей, но не могли оставаться в стороне, когда речь зашла о ливийском финансировании группировок, применявших террористические методы.

Поворотным моментом стал взрыв бомбы в 1986 году в берлинском кафе, которое посещали американские военнослужащие.

В результате взрыва погибли три человека. Тогдашний президент США Рональд Рейган отдал приказ бомбить Триполи и Бенгази, хотя до сих пор нет неопровержимых доказательств, что взрыв в Берлине был делом рук ливийцев.

США собирались убить "бешеного пса Ближнего Востока", как его назвал президент Рейган. В обоих ливийских городах было разрушено много зданий и погибли ливийцы, в том числе, якобы, и приемная дочь Каддафи. Сам он не пострадал.

Однако эта акция Вашингтона лишь укрепила авторитет полковника в антиамериканских кругах.

Следующим важным событием стал взрыв рейса 103 авиакомпании PanAm над шотландским городком Локерби в 1988 году, в результате чего погибли 270 человек. Это был самый крупный теракт в истории Великобритании.

Изначально Муаммар Каддафи отказывался выдать шотландскому правосудию ливийских подозреваемых, что привело к многолетним переговорам и введению санкций ООН. В конце концов, в 1999 году обвиняемые были выданы, и один из них, Абдельбасет Али Меграхи, был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Второго обвиняемого оправдали.

Это, также как и последующее за тем признание Ливии, что она пыталась в тайне разработать ядерное и химическое оружие, от которых полковник Каддафи сразу же отказался, привело к улучшению отношений между Триполи и странами Запада.

Укрощение "бешеного пса" считалось одним из главных позитивных результатов решения президента Джорджа Буша начать войну в Ираке в 2003 году.

Сторонники этой теории утверждали, что Каддафи, увидев плачевное окончание карьеры другого арабского диктатора, Саддама Хусейна, который был повешен после вторжения США в Ирак, понял, что это может значить для его собственной судьбы, и изменил свою внешнюю политику.

Но более вероятно, что ливийский лидер решил пойти навстречу опасениям Запада о ливийском оружии массового поражения только после того, как ему стало ясно, что стратегическое партнерство с США и Европой может оказаться для него весьма полезным.

Он не обращал никакого внимания на призывы президента Буша установить демократию на Ближнем Востоке, также как и на заявления американского президента, что США больше не намерены поддерживать диктаторов и тиранов.

Так или иначе, эти заявления Буша никак не изменили отношений между США и теми арабскими странами, которых Вашингтон считает своими союзниками.

Image caption Вместо положенных 10 минут Каддафи выступал в Генассамблее ООН полтора часа

Санкции, наложенные на Ливию, были отменены, и международные лидеры стали вновь посещать Триполи. Среди прочих во всем известном бедуинском шатре, раскинутом во дворе резиденции Каддафи, побывал и тогдашний британский премьер-министр Тони Блэр.

Каддафи возил с собой этот шатер во время своих поездок в Европу или США. Правда, власти Нью-Йорка заявили, что возведение шатра на территории усадьбы миллиардера Дональда Трампа противоречит местному законодательству, и шатер оттуда пришлось срочно убрать.

Многие родственники жертв взрыва над Локерби громко протестовали против возвращения полковника Каддафи в клуб мировых лидеров. Это, однако, не помешало целому ряду западных нефтяных и других компаний заключить выгодные для них сделки с Ливией.

Странным образом Каддафи сохранил свою репутацию международного изгоя лишь в арабском мире.

В течение первого десятилетия XXI века, он регулярно пытался сорвать саммиты стран Лиги арабских государств своими выходками. Иногда он закуривал сигарету и пускал дым в глаза сидевшему рядом с ним лидеру, иногда начинал громогласно оскорблять палестинцев или же правителей стран Персидского залива. Во время одного из саммитов он объявил, что отныне – он, Каддафи, – "король королей Африки".

Поведение Каддафи тоже было довольно эксцентричным. В 2009 году он выступил на Генеральной ассамблее ООН, и вместо положенных 10 минут говорил больше часа, при этом разрывая в клочья хартию ООН.

Когда в декабре 2010 года в Тунисе началась волна протестов, охватившая затем многие другие арабские страны, мало кто думал, что все это как-то затронет Ливию.

Каддафи находился у власти так долго, что лишь немногие из граждан страны помнили другого правителя. Кроме того, мало кто обвинял его в том, что он является прислужником интересов Запада.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Повстанцы победили благодаря поддержке НАТО

Часть доходов от нефти он распределял среди населения, хотя было трудно не заметить неожиданное обогащение его собственной семьи.

Муаммар Каддафи также организовал громадные строительные проекты, такие как, например, "великая рукотворная река" - это сложная сеть водоводов, которая снабжает пустынные северные районы Ливии водой из артезианских скважин на юге страны.

Когда в Ливии начались призывы организовать "день гнева", сам Каддафи, насколько известно, абсолютно серьезно обещал присоединиться к демонстрантам, поддерживая тем самым легенду о том, что он – простой человек, лишь возглавляющий революцию, но отдавший другим все бразды правления.

Но вскоре стало ясно, значительная часть населения Ливии, в особенности в ее восточных районах, почувствовав ветер свободы, не смогла удержаться от попытки свергнуть полковника, как это произошло с президентом Бен Али в соседнем Тунисе, и президентом Мубараком в Египте.

На одних из первых кадров демонстраций в Бенгази видны группы молодых людей, яростно разрушающих громадный памятник, который олицетворял идеологию "Зеленой книги".

После того как протесты и демонстрации расширились и стало ясно, что они представляют собой реальную угрозу режиму, полковник Каддафи продемонстрировал, что с возрастом он не потерял ни капли своей жестокости.

На этот раз объектами его мести стали целые города и деревни, чьи жители осмелились срывать его портреты со стен и требовать его отставки.

Регулярным войскам при поддержке наемников почти удалось подавить восстание, так как сопротивление им оказывали лишь разрозненные отряды необученных добровольцев и перешедших на их сторону военных.

Сам полковник называл повстанцев непослушными подростками, "которым по вечерам дают... галлюциногенные таблетки, подсыпают их в молоко и кофе".

Лишь мартовское вмешательство НАТО, произошедшее согласно требованиям резолюции ООН, призывающей к защите мирного населения Ливии, предотвратило полное истребление оппозиции.

Но повстанцам понадобилось еще несколько месяцев для того, чтобы одержать верх в этой борьбе.

Жизнь полковника

Русская служба Би-би-си рассказывает о жизни и карьере Каддафи – от молодого офицера до свергнутого диктатора.