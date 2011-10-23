Выходцев из СССР судят в США за обман медстрахования

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лечение в клиниках США стоит немалых денег, поэтому тем, кто не застрахован, приходится посещать бесплатные клиники (на фото)

Даже некоторые критики реформы здравоохранения, проведенной в прошлом году президентом Бараком Обамой, признают, что предусматриваемое ею усиление борьбы с мошенничеством в сфере медицинского страхования продолжает приносить ощутимые плоды.

В Нью-Йорке только что привлечены к суду 24 человека, обвиняемых в сговоре с целью совершения махинаций с частными и государственными медицинскими страховками. Почти половину из них составляют уроженцы бывшего Советского Союза.

К суду привлечены, например, 46-летняя Алла Смирнова, Марина Блувштейн (43 года), Леонид Каплан (47), Илья Слепак (48), Борис Гасило (70) , Татьяна Усик (Usyk, 24), Вадим Милорадович (67), Рубин Кайков (46) и Роман Бортник (52).

22 человека были арестованы на этой неделе. Кайков был взят под стражу еще раньше. Слепак объявлен в розыск. Было проведено шесть обысков. Заморожены в общей сложности 10 банковских счетов: в случае осуждения фигурантов федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка будет требовать конфискации незаконных барышей.

Как утверждал на пресс-конференции главный прокурор округа Прит Бхарара, арестованные надули страховые компании на миллионы долларов, "а масштабы и бесстыдство вменяемой им схемы практически беспрецедентны".

Обвиняемые выставляли страховым компаниям счета за медицинскую помощь, которая либо вообще не оказывалась, либо стоила неизмеримо меньше, что они утверждали.

Ему вторила глава нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик, посетовавшая на "растущую эпидемию" афер с медицинскими страховками.

Афера со страховками

Подавляющее большинство фигурантов обвиняются в манипуляциях с автомобильными страховками, которые обязан иметь в США каждый владелец машины.

В большинстве штатов страховые компании обязаны оплачивать пострадавшим в авариях медицинскую помощь на сумму до 50 тысяч долларов вне зависимости от того, кто виноват в ДТП.

Идея в том, чтобы избежать длительных и дорогостоящих судебных исков, которыми часто сопровождаются в США аварии. Иски, однако, не прекратились, а мошенники получили новое поле для манипуляций.

Как заявляет прокуратура, обвиняемые выставляли страховым компаниям счета за медицинскую помощь, которая либо вообще не оказывалась, либо стоила неизмеримо меньше, чем они утверждали.

Мошенники имели несколько клиник в Бруклине и Куинсе, владельцами которых по закону могут быть лишь профессиональные врачи. Обвиняемые включают ряд врачей, которые официально числились хозяевами клиник. На самом деле клиники принадлежали другим участникам сговора, а врачи лишь получали там зарплату.

Общественный деятель Джон Лисянский разослал по электронной почте протест против того, что газета охарактеризовала возглавлявшуюся Смирновой клинику как "русскую контору".

Другая группа обвиняемых специализировалась на вербовке пациентов, которым якобы оказывалась медицинская помощь. Пациенты за плату либо симулировали полученные в ДТП травмы, либо преувеличивали их серьезность. Пациентов учили, как вести себя в том случае, если их будут проверять сотрудники страховых компаний.

Пациентам, многие из которых вышли из ДТП невредимыми, назначался многонедельный или многомесячный курс лечения, сеансы иглоукалывания и других экзотических терапий, визиты к хиропрактикам или дорогостоящая томография.

Если пациент переставал приходить на процедуры, сотрудники клиник иногда якобы подделывали его подпись в ведомостях. Среди обвиняемых числятся несколько пациентов.

"Русская контора"

Кайков и Бортник владели компанией по продаже медицинского оборудования.

Они якобы выставляли государственной системе бесплатного медобслуживания для бедных и престарелых липовые счета за моторизованные инвалидные кресла и другие дорогостоящие приспособления, которые в действительности пациентам не предоставлялись, либо стоили гораздо меньше и были худшего качества, чем они утверждали.

Причиненный ими урон якобы составлял миллионы долларов. Кайкову и Бортнику вменяется также подделка подписей докторов на соответствующих рецептах и использование похищенных рецептурных бланков. Инкриминируемый всем обвиняемым преступный сговор грозит тюремным сроком до 20 лет.

После того, как об арестах сообщила бульварная New York Post, общественный деятель Джон Лисянский разослал по электронной почте протест против того, что газета охарактеризовала возглавлявшуюся Смирновой клинику как "русскую контору".

Лисянский, который в прошлом был застрельщиком кампании протеста против реалити-шоу "Матрешки", заявляет, что эта формулировка бросает тень на всю русскую общину города. "Матрешкам" так и не суждено было завоевать в США массовую зрительскую аудиторию.