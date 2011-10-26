Власти Ливии выяснят, насиловали ли Каддафи перед смертью

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мировое сообщество требует расследовать подлинные обстоятельства гибели Каддафи

Национальный переходный совет (НПС) Ливии расследует сообщения о том, что перед смертью бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи подвергся жестокому сексуальному насилию.

Смерть Каддафи продолжает вызывать многочисленные вопросы. По некоторым видеозаписям, попавшим в СМИ, можно заключить, что полковника тащут волоком по улицам. На других роликах видно, что окровавленного Каддафи подвергают оскорблениям и издевательствам и кладут на капот автомобиля.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com.

Мировое сообщество, в том числе США, Россия, ООН и правозащитные организации, требует от ливийских властей представить исчерпывающий отчет о подлинных обстоятельствах гибели полковника Каддафи.

"Есть два видео – на одном он живой, а на другом - мертвый, а относительно того, что происходило между этими двумя съемками на мобильный телефон, существует четыре или пять разных версий. Очевидно, что это вызывает очень серьезную озабоченность", - сказал представитель верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Невозможно смотреть без отвращения"

Одна из приближенных бывшего ливийского лидера, гражданка Украины Оксана Балинская, служившая личной медсестрой Каддафи, заявила, что испытала настоящий шок, увидев кадры его гибели.

"Во-первых, я не ожидала этого, абсолютно не ожидала, что вот такая смерть будет - что растерзают хладнокровно. Такая смерть... Не дай боже вообще никому такой смерти", - сказала Балинская в интервью телеканалу НТВ.

Премьер-министр России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что показанные по телевидению кадры убийства полковника Каддафи невозможно смотреть без отвращения.

"Вон семью Каддафи почти всю убили, его труп показывали по всем мировым каналам, - ну смотреть же невозможно без отвращения. Ну что это такое?!" - сказал Путин в среду на заседании координационного совета Общероссийского народного фронта в Москве.

Он отметил, что по телевидению показывали, "как весь человек в крови, раненый и еще живой, и его добивают".

"И все это выкатывают на экраны. Ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий - ни в христианстве, ни в иудаизме, ни у мусульман этого нет, чтобы вот такие вещи выкатывать на средства массовой информации", - подчеркнул Путин.