Швейцария добивается, чтобы Грузия пустила Россию в ВТО

Правообладатель иллюстрации Associated Press Image caption Грузия долгое время оставалась единственной страной, противящейся вступлению России в ВТО

Процесс присоединения России к ВТО, по заявлениям дипломатов, вступает в финальную фазу: в понедельник президент Грузии Михаил Саакашвили встретится со своим коллегой из Швейцарии, представляющим российскую сторону.

Детали встречи не разглашаются. По словам замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, стороны обсудят технические вопросы по условиям вступления России в международную организацию.

Президент Швейцарии Мишлен Кальми-Рей прилетела в Тбилиси прямиком из Москвы, где провела переговоры с Дмитрием Медведевым.

"О конкретном варианте [соглашения] говорить, несмотря ни на что, пока преждевременно, так как окончательное решение пока не достигнуто, - сказала Каландадзе. - Однако, главное, что Грузия сделала все, чтобы дать возможность России вступить в ВТО и реально пошла на многие компромиссы".

Грузия - единственный член ВТО, который до сих пор выступал против членства Москвы. Переговоры между Россией и Грузией по этому вопросу долгое время вообще не велись и были возобновлены лишь в марте 2011 года. Швейцария выступила посредником между сторонами.

Спор идет из-за статуса Абхазии и Южной Осетии и возможности установления таможенного контроля на границе этих республик с Россией.

"За считанные часы"

За три дня до визита Кальми-Рей в Россию Грузия заявила, что согласна на компромиссное предложение Швейцарии по вопросу о вступлении России в ВТО.

Россия рассматривала это предложение в течение нескольких дней. Неясно, были ли внесены в документ, который вновь теперь изучит Грузия, какие-либо поправки.

Помощник российского президента Аркадий Дворкович по итогам встречи Медведева и Кальми-Рей, состоявшейся в воскресенье 30 октября, выразил уверенность, что Швейцария и Грузия договорятся окончательно "за считанные часы".

Если России удастся достичь компромисса с Грузией, вопрос о ее приеме в организацию может быть одобрен 15 декабря на конференции министров экономики стран-участников в ВТО в Женеве.

"Рабочая группа, если мы завершим все необходимые процедуры, состоится уже 11 ноября. И если решение рабочей группы будет положительным, то 15 декабря на министерской встрече может завершиться процесс вступления России в ВТО", - заявил Дворкович в понедельник.

Граница под контролем

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию, независимость которых официально признана Россией и рядом других государств, оккупированными территориями.

Вследствие этого Тбилиси соглашалось на присоединение Москвы к ВТО лишь при введении международного мониторинга грузов, которые доставляются из России на территории самопровозглашенных республик.

Россия выступала против подобного мониторинга. На прошлой неделе Дворкович заявил, что требования, предъявляемые Грузией, "не касаются требований ВТО, а касаются совсем другого, того, на что мы не можем пойти и никогда не пойдем", так как Грузия "де факто требует признания каких-то неопределенностей по поводу статуса двух стран, которые мы признали [Абхазии и Южной Осетии]".

Грузия в итоге пошла на компромисс, отказавшись от ряда условий, в том числе и от требования разместить на границе с Абхазией и Южной Осетией грузинских таможенников.

"Для нас важно то, что наше принципиальное требование в предложенном швейцарцами документе было учтено, - рассказала Русской службе Би-би-си замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. - Для нас главнейшим требованием было, чтобы не было дифференциации между оккупированной и неоккупированной Грузией".

Предложение Швейцарии

Швейцария предложила осуществлять мониторинг грузов с помощью международных посредников, нанятых нейтральными сторонами, к примеру, Евросоюзом.

"Они будут подчиняться либо Европейскому союзу, либо Швейцарии, то есть их мандат будет от одной из этих двух сторон", - заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Серги Капанадзе Русской службе Би-би-си.

Швейцарский вариант предполагает электронное слежение и обмен данными за поставками грузов на этих границах.

Аркадий Дворкович пояснил, что речь идет о внешнем мониторинге, а не таможенном контроле.

Россия на данный момент - крупнейшая экономика, не входящая в ВТО. Всемирный Банк ранее заявил, что после присоединения к ВТО, годовой ВВП России в краткосрочной перспективе вырастет лишь на 3,3 %. Российские эксперты уверены, что при этом пострадают неконкурентоспособные отрасли промышленности.