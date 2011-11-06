"Мисс мира" 2011 года стала представительница Венесуэлы

  • 6 ноября 2011
"Мисс мира" Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Ивиан Лунасоль Саркос Колименарес очаровала всех своей улыбкой

"Мисс Венесуэла" Ивиан Лунасоль Саркос Колименарес стала победительницей конкурса красоты "Мисс мира" 2011 года, финал которого проходил в Лондоне.

Второе место завоевала представительница Филиппин, а третье – красавица из Пуэрто-Рико.

Россию на конкурсе представляла 20-летняя Наталья Гантимурова, которая осталась без наград.

В финале конкурса приняли участие представительницы 122 стран. Прямая трансляция финала конкурса велась на более чем 150 стран.

Впервые всемирный конкурс красоты проводился в 1951 году. Тогда его победительницей стала шведская девушка Кики Хаканссон. А всего в дебютном конкурсе приняли участие 25 человек.

Среди участниц всемирного конкурса красоты была обладательница Оскара американская актриса Хэлли Берри, которая вышла в финал в 1986 году, а также победительница 1994 года индийская кинозвезда Айшвария Рай.

12 участниц конкурса снимались в фильмах о Джеймсе Бонде.

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