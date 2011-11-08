Транссексуал и гей впервые займут места в польском сейме
Первый транссексуальный депутат польского парламента будет приведен к присяге во вторник. До операции, проведенной в Таиланде, 57-летняя Анна Гродзка была мужчиной по имени Кшиштоф.
Вместе с ней к присяге в сейме Польши будет приведен и первый открытый гей, ставший депутатом.
Оба были избраны в парламент на всеобщих выборах в октябре.
Аналитики утверждают, что успех партии "Движение Паликота", которую они оба представляют, является признаком уменьшения влияния католической церкви в Польше.
Движение, названное по имени своего основателя и лидера Януша Паликота, придерживается антиклерикальных позиций и критикует католических священников.
К удивлению многих, "Движение Паликота" получило более 10% голосов на выборах, став третьей по величине политической группировкой в польском парламенте.
Паликот призывает к легализации абортов, однополых браков и марихуаны.
Отклик в сердцах молодежи
Многие утверждают, что успех движения подчеркивает изолированность католической церковной иерархии, особенно от польской молодежи.
"Это реальный сигнал, особенно для молодых людей, что религия, представленная в Польше католической церковью, не очень хорошо находит контакт с молодыми людьми", – утверждает Мачей Жемба, бывший глава ордена доминиканцев Польши.
"Очевидно, что это проблема, – добавил он, – но проблема не в том, как бороться с антиклерикализмом, а в том, как проповедовать Евангелие".
Анна Гродзка говорит, что реакция на ее избрание была смешанной.
"Когда я встречалась с людьми на улицах, они, главным образом, реагировали благоприятно".
"Но, конечно, было и агрессивное поведение", – говорит она.
"В политических кругах и средствах массовой информации было похуже. Они не всегда понимают проблемы транссексуалов и пытаются использовать тот факт, что я была мужчиной, против меня".
Роберт Бидронь, первый открытый гей в сейме Польши, заявил, что будет проводить кампанию за принятие законодательства по борьбе с дискриминацией в отношении геев и транссексуалов и за легализацию гражданских союзов однополых пар.