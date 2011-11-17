Каким будет Ирак после ухода американцев?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption К концу декабря все 30 тысяч американских военных должны покинуть Ирак.

По мере приближения 31 декабря, когда войска США должны окончательно покинуть Ирак, многие задаются вопросом, что же оставляют после себя американцы.

Лагерь Калсу в 50 километрах к югу от Багдада все эти годы был лишь перевалочным пунктом для военных грузов, однако сегодня он стал важной стратегической точкой.

"Я провел здесь более шести лет, - говорит гражданский подрядчик Джон, сидя за рулем своего пикапа, пылящего по улице лагеря Калсу, - и все эти годы мы делали все, о чем нас просили".

Каждый день через Калсу в сторону Кувейта, где находятся базы постоянной дислокации, проходят колонны грузовиков и танков.

Сегодня Джон, а вместе с ним десятки тысяч гражданских и военных американцев, собираются домой, их миссия закончена. Но выполнена ли она?

Высокая цена конфликта

Война в Ираке стоила Америке около триллиона долларов. В этом конфликте погибли почти 4500 американских военных.

Американцы вторглись в Ирак, чтобы освободить нас от Саддама Хуссейна. Они обещали, что Ирак станет раем на земле, так где этот рай? Хуссейн Матар, водитель такси из города Кербела

Не удивительно, что сегодня, когда американцы собираются уходить из Ирака, многие задаются вопросом, к чему были все эти жертвы.

"Сегодня я вижу, как открылись рынки, появилась водопроводная вода, электричество, - говорит начальник лагеря Калсу Джейсон Киддер. - В результате сотрудничества между американскими военными и иракскими властями жизнь здесь вернулась к приемлемому цивилизованному уровню, и я горжусь тем, что в этом есть мой вклад и вклад моих солдат".

Однако жители соседнего города Искандерия не разделяют оптимизма офицера.

"У нас по-прежнему нет воды, нет электричества, нет жилья, вообще ничего нет, - возмущается Хуссейн Матар, водитель такси из города Кербела, где находится одна из шиитских святынь. - Американцы вторглись в Ирак, чтобы освободить нас от Саддама Хуссейна. Они обещали, что Ирак станет раем на земле, так где этот рай?"

В самом деле, даже по консервативным оценкам с 2003 года в стране погибло более ста тысяч человек. Только за последний месяц в перестрелках и от взрывов погибло более 250 человек, и это был не самый тяжелый месяц.

Иракцы каждый день живут в страхе, страна по-прежнему лежит в руинах.

Сила привычки

Справедливо, или нет, но многие иракцы склонны винить в своих бедах уходящих американцев.

Правообладатель иллюстрации v Image caption Участники протестов на площади Тахрир утверждают, что службы безопасности запугивают их

"От этой войны выиграли многие, в том числе Кувейт, Саудовская Аравия и даже Иран, -утверждает Хуссейн Матар выражая распространенное в Ираке мнение. - Пока американцы заняты Ираком и Афганистаном, Иран может делать все, что захочет. Именно в нашей стране другие решают свои споры."

Так что же дали американцы Ираку?

Как насчет демократии и свободы слова?

Когда 25 февраля 2011 года арабский мир захлестнула волна протестов, жители Багдада тоже вышли на площадь Тахрир с требованиями положить конец коррупции и наладить общественные службы.

Годом ранее они проголосовали за шаткое коалиционное правительство, теперь избиратели открыто выразили недовольство действиями правительства. При режиме Саддама Хуссейна такое было немыслимо.

И все же старые привычки очень живучи. После того как с площади ушли журналисты, там появились службы безопасности.

"Через пару минут они очистили всю площадь, - вспоминает независимый журналист Дэниел Смит. - Потом началась стрельба, мы побежали, люди вокруг меня падали, быть может, они были ранены, мне трудно было разглядеть, но сотрудники сил безопасности продолжали избивать их палками".

С тех пор Дэниел Смит почти каждую пятницу ходит на площадь Тахрир. По его словам, людей продолжают запугивать, хотя на первый взгляд это не так заметно.

"После той демонстрации сотрудники сил безопасности нашли четырех журналистов в кафе на другом конце города, арестовали их и пригрозили, что если они вновь появятся на площади, их изнасилуют или изобьют, - говорит Смит. - А по государственному телевидению тем временем прошла кампания очернения, в которой участников протестов называли сторонниками партии Баас, которые хотели свергнуть правительство".

"Победа Моктады"

За последние недели в Ираке было арестовано около 800 человек, которых подозревают в связях с запрещенной партией Баас и подготовке терактов после ухода американцев.

Правообладатель иллюстрации dd Image caption Каждую пятницу в Садр-сити шииты во время молитвы скандирую "нет- Америке!"

С одной стороны, это наглядно свидетельствует о том, что далеко не все в Ираке отказались от насилия и террора. С другой можно прийти к выводу, что ярлык сторонника "Аль-Каиды" или партии Баас нередко используется, чтобы заставить замолчать критиков иракского руководства.

После того, как в 2003 году войска коалиции вошли в Ирак и партия Баас была объявлена вне закона, суннитская элита была отстранена от власти, и вместо нее пришли представители шиитского большинства.

Именно они больше всех выиграли от свержения Саддам Хуссейна.

Но при этом именно в оплоте шиитов, Садр-сити, громче всего раздаются голоса против американского присутствия.

Каждую пятницу сотни мужчин собираются там на традиционную молитву, и каждый раз они скандируют "нет- Америке!"

Моктада Садр, который вдохновляет этих людей и контролирует крупный блок в парламенте страны, проживает при этом в Иране.

Именно его люди оказывали активное сопротивления силам коалиции в Ираке, и выход американских войск в конце декабря многими будет расценен как крупная победа Моктады.