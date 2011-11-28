В США умерла дочь Сталина Светлана Аллилуева

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Светлана Аллилуева эмигрировала из СССР в 1967 году

На 85-м году жизни скончалась дочь советского лидера Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, сообщил Русской службе Би-би-си представитель администрации округа Ричланд американского штата Висконсин.

"Я могу лишь подтвердить, что она скончалась 22 ноября", - сказал Би-би-си юридический представитель округа Бен Саутвик.

По словам судьи-коронера Мэри Тернер, Аллилуева, которая жила в США под именем Лана Питерс, скончалась в доме престарелых.

Ранее у нее был диагностирован рак толстой кишки.

Информация о возможной кончине дочери Сталина появилась в сети и ранее, пишет газета New York Times, однако местная похоронная фирма, которая, предположительно занималась организацией траурных мероприятий, отказалась подтвердить смерть Ланы Питерс.

Представители властей Висконсина предполагали даже, что она умерла несколько месяцев назад. Попытки выяснить подробности по телефону у ее дочери, Ольги Питерс, которая взяла себе имя Криз Эванс, также ни к чему не привели.

Невозвращенец

Светлана Аллилуева родилась 28 февраля 1926 года в Ленинграде. Училась на филологическом и историческом факультетах Московского университета.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В 1984 году Светлана Аллилуева неожиданно вернулась в СССР

В 1967 году она эмигрировала в США, отказавшись возвращаться на родину во время поездки в Индию.

"Для меня легче было бы врастать в новую жизнь, если бы я осталась в Индии или в Европе", - признавалась она потом в интервью Русской службе Би-би-си.

В том же году вышла ее первая автобиографическая книга "Двадцать писем к другу", повествующая о жизни семьи Сталина и ставшая бестселлером.

"Когда воздвигли стену вокруг моего отца - и к воздвижению этой стены был причастен Берия в значительной мере - тогда он [Сталин] оказался один", - призналась она в интервью Русской службе Би-би-си. По ее словам, начавшиеся перед войной и продолжившиеся после нее чистки и репрессии объясняются тем, что Сталин "был один на Олимпе, равных ему не было".

Культ был начат не им, сказала она, а партией и партийными карьеристами. "Все это было невозможно, когда была жива Надежда Сергеевна Аллилуева, когда она была хозяйкой в доме и когда она поддерживала нормальную обстановку в семье", - вспоминала Светлана Аллилуева.

Она полагает, что историки очень мало обращали на это внимания.

Всего перу Аллилуевой принадлежит четыре книги.

В 1970 году Светлана вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса, у них родилась дочь Ольга. В 1972 году последовал шумный развод, за которым внимательно следила американская пресса. Аллилуева оставила за собой новое имя: Лана Питерс.

В 1984 году она вернулась в СССР и восстановила советское гражданство, однако в 1986 году вновь уехала в США.

Я прошлым не живу совсем. Я давно уже живу своей собственной жизнью и тем, что интересно для меня Светлана Аллилуева

Некоторое время в конце 1980-х годов Аллилуева жила в Англии в Кембридже. В 1990-м году в интервью Русской службе Би-би-си Аллилуева сказала, что ее как писателя "привлекают светлые явления в жизни", и она "не очень любит копаться в мрачных закоулках".

Отвечая на вопрос о том, как повлиял на ее жизнь тот факт, что она дочь Иосифа Сталина, Аллилуева сказала: "Меня это нисколько не угнетает, угнетает других, влияет на мои отношения с людьми... Я думаю, выскочить из этого невозможно".

"Я прошлым не живу совсем. Я давно уже живу своей собственной жизнью и тем, что интересно для меня, - подчеркнула Аллилуева в интервью Русской службе Би-би-си. - С точки зрения моего отца писательская работа совершенно - [это] было ненужно и неприемлемо... От коммунизма я давно ушла, с тех пор как была в Индии. Так что я давно живу своей жизнью".

Она трижды выходила замуж, кроме дочери Ольги Питерс, родившейся в США, у нее было еще двое детей: дочь Екатерина от брака с Юрием Ждановым, ученым, сыном партийного деятеля Андрея Жданова, а также сын Иосиф, скончавшийся в 2008 году.