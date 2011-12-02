Безработица в США начала падать и составила 8,6%

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Безработица в США остается уже в течение нескольких месяцев на уровне 9%.

Уровень безработицы в США в ноябре снизился до 8,6% с 9% месяцем ранее, достигнув наболее низкого уровня за последние два с половиной года.

По данным министерства труда, в американской экономике появилось 120 тысяч новых вакансий, что соответствует предыдущим прогнозам.

Количество вакансий, появившихся в сентябре и октябре, составляет к 72 тыс.

В течение многих месяцев в США наблюдался медленный экономический рост, тогда как безработица оставалась на высоком уровне.

Одной из причин уменьшения количества безработных в ноябре стало большое количество людей, которые перестали искать работу, а соответственно более не могли учитываться в категории рабочей силы.

Этот доклад позволил американскому рынку открыться ростом, а индекс Доу-Джонса вырос на 0,8% в самом начале торгов.

Исправление с учетом роста

Частный сектор экономики добавил 140 тысяч новых рабочих мест в течение месяца, тогда как государственная занятость продолжала уменьшаться.

Наиболее вырос сектор торговли, в котором появилось 50 тысяч новых вакансий. При этом индустрии отдыха, бизнес-услуг и здравоохранения также увеличили число рабочих мест. Уровень занятости в производстве и строительстве остался практически без изменений.

Цифра количества рабочих мест, появившихся в октябре, была пересмотрена и составила 100 тысяч, а не 80, тогда как цифра за сентябрь выросла до 210 тысяч со 158.

Эксперты в целом восприняли эти цифры с энтузиазмом.

"По моему, этот доклад выглядит вполне привлекательно. Очевидно, что для США трудные времена - позади", - заявил Эрик Лассель из компании RBC Global Asset Management.

Были и те, кто высказывались более осторожно.

"Хорошая новость - в том, что занятость населения росла четыре месяца подряд семимильными шагами", - сказал Пьер Эллис из фирмы Decision Economics.

Однако он считает, что "падение уровня безработицы во многом объясняется уменьшением количества рабочей силы".

Показатели безработицы появились на следующий день после того, как был зафиксирован наибольший с июня рост в американской промышленности.

Институт управления поставками объявил, что его индекс уровня заводского производства увеличился до 52,7 с 50,8 по сравнению с ноябрем.