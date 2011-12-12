США попросили Иран вернуть беспилотник

Правообладатель иллюстрации bbc Image caption Иран продемонстрировал американский беспилотный аппарат на прошлой неделе

Президент США Барак Обама заявил, что его правительство потребовало от властей Ирана вернуть американский беспилотный летательный аппарат, недавно захваченный иранскими военными.

В ответ на вопрос о судьбе беспилотника Обама отметил, что не станет давать комментарии по вопросам, относящимся к секретам разведки, однако сообщил: "Мы попросили вернуть его. Посмотрим, что ответят иранцы".

На прошлой неделе иранское телевидение продемонстрировало кадры с захваченным американским беспилотным аппаратом RQ-170 Sentinel.

Официальный Тегеран заявил, что беспилотник был захвачен в результате операции с применением технологий электронной войны.

США в свою очередь утверждают, что аппарат попал в руки иранцев из-за неисправности.

В понедельник телевидение Ирана сообщило, что иранские эксперты уже заканчивают извлечение информации из бортового компьютера американского беспилотника.

Депутат иранского парламентского комитета по безопасности Парвиз Сороузи сообщил, что эти данные будут использованы для "подачи иска против США в связи с вторжением", которое, по мнению Тегерана, осуществил Вашингтон.

Военные технологии

По утверждению Корпуса стражей исламской революции, представители которого осматривали американский аппарат, беспилотник пересек иранско-афганскую границу и на 250 километров углубился на территорию Ирана.

Американские военные специалисты опасаются, что Иран или его сотрудники могут изучить химический состав покрытия беспилотного аппарата, делающего его незаметным для радаров. Не исключено также, что иранцы смогут скопировать двигатель беспилотника, его системы управления, а также камеры и сенсоры, позволяющие следить за происходящим на земле с большой высоты.

Правительство Ирана направило в ООН письмо протеста, в котором обвинило США в "провокационных тайных действиях", нарушающих нормы международного права.

По словам неназванного бывшего сотрудника американской администрации, Пентагон использует беспилотные аппараты для получения сведений о ядерной программе Ирана, которая, по мнению западных стран, направлена на разработку атомного оружия.

Официальный Тегеран настаивает, что его ядерная программа имеет исключительно мирный характер.