Европарламент призвал провести новые выборы в России

Image caption Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер

Накануне саммита Россия-ЕС Европейский парламент принял резолюцию с требованием провести в России новые выборы.

"Новые свободные и справедливые выборы" в России должны быть проведены "после регистрации всех оппозиционных партий", говорится в документе.

Евродепутаты выражают глубокую обеспокоенность информацией о фальсификациях и предварительными заключениями доклада БДИПЧ/ОБСЕ, свидетельствующими о нарушениях процедур, отсутствии беспристрастности в СМИ, о запугиваниях независимых наблюдателей и отсутствии разделения между партией и государством.

Резолюция Европарламента была одобрена в преддверии саммита Россия-ЕС, который начнется в среду в Брюсселе. Эта встреча может стать для российского президента Дмитрия Медведева одной из самых непростых за последнее время.

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Несмотря на то, что вопрос о выборах в Государственную думу России не включен в официальную повестку саммита Россия-ЕС, евродепутаты призывают руководство ЕС поднять его на встрече.

Представители внесистемной оппозиции и правозащитники поддержали резолюцию, в то время как представители обеих палат российского парламента назвали ее нарушением норм международного права и вмешательством во внутренние дела России.

"Эта резолюция Европарламента является неприкрытым давлением на нашу страну и ее граждан. Европарламент позволил себе грубо вмешаться во внутренние дела России, что идет вразрез с нормами международного права", - сказал вице-спикер Государственной думы пятого созыва Олег Морозов Интерфаксу.

"Такие шаги - ничто иное, как неприкрытое вмешательство иностранных сил во внутренние дела Российской Федерации. Только так можно расценивать инициативу европейских парламентариев", - заявил, в свою очередь, сенатор Александр Торшин, который считает, что документ является оскорблением российских избирателей.

"Четкая и ясная резолюция"

Резолюция требует немедленного и полного расследования всех случаев фальсификаций и запугиваний, которыми, по мнению парламентариев, были отмечены выборы 4 декабря и приветствует массовые протесты, прошедшие в России как выражение воли граждан.

В документе депутаты подтвердили свою озабоченность ситуацией с правами человека в России, а также отсутствием правового государства и независимой судебной власти.

Резолюция призывает Европейский союз и Россию ускорить переговоры о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве. Парламент высказался за юридически обязывающее соглашение, которое бы включало все вопросы, связанные с демократией, правовым государством и уважением прав человека.

Решения Европарламента носят рекомендательный характер.

Комментируя принятую резолюцию, находящийся в Страсбурге сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов заявил, что "Европарламент, приняв сегодня очень четкую и ясную резолюцию, продемонстрировал солидарность с российским народом, который требует к себе уважения и исполнения конституционных прав на свободные и честные выборы".

Правозащитники также поддержали документ, назвав его объективным. "Некоторые европейские правительства считают, что газ важнее прав человека. Но Европарламент представляет граждан Европы, и он сказал правду", - заявил Интерфаксу лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

Между тем лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что россияне способны и без вмешательства Европарламента дать оценку прошедшим выборам.

"Мы сами будем разбираться с тем, что происходило на выборах и с "Единой Россией", но когда пытаются разобраться с нами, я имею в виду в целом россиян, то мне это не нравится", - сказал Миронов Интерфаксу.

"В повестке дня темы выборов нет"

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что озвучит опасения по поводу выборов на саммите Россия-ЕС. Российская сторона заявляет, что хотя в повестке дня тема выборов не значится, ничто не мешает ее обсудить.

Выборы в Госдуму, прошедшие в России 4 декабря, вызвали критику со стороны наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ. По их мнению, в ходе подготовки к выборам и проведения голосования в России были созданы благоприятные условия для "Единой России".

О многочисленных нарушениях в день голосования и на этапе подсчета голосов сообщали российские пользователи интернета, выкладывая видеоролики и фотографии с избирательных участков. Реакция властей на эти сообщения была более чем сдержанной: Медведев заявил, что на выложенных в интернете видеофграгментах ничего не видно. А глава ЦИК Владимир Чуров предположил, что они были сняты на "фальшивых избирательных участках".

Все это спровоцировало ряд крупномасштабных акций протеста, прокатившихся по России.

В минувшую субботу, 10 декабря, в центре Москвы, на Болотной площади протестовать против итогов выборов в Госдуму собрались по разным данным до 60 тысяч человек. На следующий день Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook, что не согласен с лозунгами акции, но поручил проверить информацию о нарушениях на выборах.