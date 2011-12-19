Ким Чен Ир: жизнь по идеям чучхе
Лидер КНДР Ким Чен Ир возглавлял один из самых закрытых режимов в мире и был единственным на планете коммунистическим лидером, власть к которому перешла по наследству.
Ким Чен Ира критиковали за вопиющие нарушения прав человека, за то, что он угрожал стабильности региона своей ядерной программой и испытаниями ракет большого радиуса действия.
В июле 1994 года, когда он унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена, о нем было мало что известно, он редко появлялся на людях.
В декабре 2011-го, после его смерти в возрасте 69 лет, о Ким Чен Ире известно несколько больше.
Вино и женщины
В южнокорейских СМИ о нем говорили как о тщеславном плейбое, который делал себе неортодоксальные прически и носил ботинки на платформе, чтобы казаться выше ростом. Высказывалось мнение, что в 1987 году он лично приказал сбить южнокорейский авиалайнер.
По другим сведениям, Ким Чен Ир был не так примитивен, как казалось его южнокорейским соседям. Правда, он действительно имел слабость к хорошей еде и выпивке.
Российский дипломат Константин Пуликовский, сопровождавший Ким Чен Ира в поездке по России, вспоминает, что северокорейскому лидеру ежедневно к поезду доставлялись самолетом свежие омары, которых он ел серебряными палочками.
Вдвоем они запивали омаров шампанским, часто в компании очаровательных женщин. В ходе переговоров с южнокорейским лидером в 2000 году Ким Чен Ир, как говорят, выпил не менее 10 бокалов вина. Кроме того, у него была слабость к коньяку "Хеннесси".
Люди, лично общавшиеся с Ким Чен Иром, отмечали его информированность и привычку следить за событиями мировой политики.
Некоторые видели в нем умного манипулятора, который не боялся идти на риск ради укрепления режима. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт говорила, что Ким Чен Ир "держал все под контролем".
Двойная радуга
В Северной Корее в условиях культа личности у него был репутация героя. Школьники разучивали песни о Ким Чен Ире и его славной жизни.
В официальных северокорейских источниках рассказывается, что Ким Чен Ир появился на свет в бревенчатой хижине в лагере корейских партизан на самой высокой в стране горе Пэктусан. При этом небо осветилось двойной радугой и яркой звездой.
По неофициальной версии, он родился в Советском Союзе, в селе Вятское неподалеку от Хабаровска, где провел детство и его отец, будущий Великий лидер Ким Ир Сен.
Во время Корейской войны Ким Чен Ир находился в Китае. Как и другие представители северокорейской элиты, он окончил университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.
В 1975 году его стали называть Дорогим руководителем, а пять лет спустя он вошел в состав Центрального комитета Корейской Рабочей Партии, где курировал вопросы культуры и искусства.
В 1978-м он якобы организовал похищение южнокорейского кинорежиссера и его жены-актрисы, чтобы снять фильм по своей задумке. Пять лет режиссер и актриса прожили, не встречаясь друг с другом, пока на одном из партийных банкетов не произошло их воссоединение. Позже они говорили, что Ким Чен Ир просил у них прощения и уговаривал снимать для него кино.
Супружеская пара сделала в КНДР семь картин, но в 1986 году сбежала на Запад.
Любовь Ким Чен Ира к кино граничила с одержимостью. Говорят, что у него в коллекции было 20 тысяч голливудских фильмов, а сам он написал книгу о кинематографе. На стене у него якобы висел портрет Элизабет Тейлор.
Ким Чен Ир был частым гостем на государственной киностудии и якобы лично продюсировал патриотический фильм об истории Северной Кореи.
Голод
В 1991 году Ким Чен Ир получил из рук отца полномочия Верховного главнокомандующего Корейской народной армии. Как считают эксперты, этот факт должен был пресечь любые попытки возможного сопротивления назначению его преемником.
К тому времени экономика страны переживала глубокий кризис, отягощенный распадом Советского Союза - главного торгового партнера КНДР. Торговые отношения прекратились, в стране не хватало топлива для учреждений и предприятий.
В результате засухи в КНДР случился неурожай, что привело к продовольственному кризису и случаям массового голода, от которого погибли сотни тысяч человек. Все попытки высказать недовольство властями пресекались.
Трудности продолжались и после смерти Ким Ир Сена в 1994 году. Однако вскоре после этого Ким Чен Иру удалось преодолеть последствия кризиса, обратившись за международной помощью, в частности к Китаю.
Он несколько раз бывал в Китае с визитами, интересуясь тем, как эта страна адаптировала социалистическую идеологию к рыночной экономике. После визитов Ким Чен Ира в Пекин и Шанхай в 2000 и 2001 году Северная Корея стала осторожно экспериментировать с частным предпринимательством в небольших масштабах. Ким Чен Ир также стал предпринимать шаги по сближению с Южной Кореей.
В июне 2000 года он встретился с южнокорейским лидером Ким Дэ Чжуном; этот саммит руководителей двух Корей стал первым со времен Корейской войны, разделившей полуостров. Главным итогом встречи стало налаживание двусторонних связей, в том числе решение о воссоединении семей, разделенных войной. Договоренность непосредственно сказалась на жизнях более миллиона корейцев.
Ракеты и слухи
В августе 2008 года в японской прессе появилась статья, в которой утверждалось, что Ким Чен Ир скончался в 2003 году, и вместо него на публике якобы появляются его двойники.
Месяц спустя источники американских спецслужб стали утверждать, что Ким Чен Ир пережил инсульт: перед этим стало известно, что северокорейский лидер отсутствовал на военном параде в честь 60-летия страны.
В ответ в апреле 2009 года власти Северной Кореи распространили видеорепортаж о посещении Ким Чен Иром предприятий в ноябре и декабре 2008-го.
Затем Ким Чен Ир появился на публике в августе 2009 года, когда бывший президент США Билл Клинтон прилетел в Пхеньян, чтобы добиться освобождения двух американских журналистов, арестованных после их якобы незаконной попытки проникнуть на территорию Северной Кореи. После встречи с Клинтоном появились сообщения о том, что Ким Чен Ир решил простить журналистов, и те вернулись в Соединенные Штаты.
До конца своих дней Ким Чен Ир оставался предан идеям чучхе - заложенной его отцом концепции трансформации постулатов марксизма-ленизизма на основе древнекорейской философии.
Его решение развивать ядерную программу вопреки критике всего мира, создание и испытания ракет большого радиуса действия, способных нанести удар по американским городам, закрепило за ним репутацию лидера-отшельника и обеспечило политическую изоляцию его страны в мире.