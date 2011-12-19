Лидер КНДР Ким Чен Ир возглавлял один из самых закрытых режимов в мире и был единственным на планете коммунистическим лидером, власть к которому перешла по наследству.

Ким Чен Ира критиковали за вопиющие нарушения прав человека, за то, что он угрожал стабильности региона своей ядерной программой и испытаниями ракет большого радиуса действия.

В июле 1994 года, когда он унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена, о нем было мало что известно, он редко появлялся на людях.

В декабре 2011-го, после его смерти в возрасте 69 лет, о Ким Чен Ире известно несколько больше.

Вино и женщины

В южнокорейских СМИ о нем говорили как о тщеславном плейбое, который делал себе неортодоксальные прически и носил ботинки на платформе, чтобы казаться выше ростом. Высказывалось мнение, что в 1987 году он лично приказал сбить южнокорейский авиалайнер.

Image caption Ким Чен Ир - единственный коммунистический лидер в мире, получивший власть по наследству

По другим сведениям, Ким Чен Ир был не так примитивен, как казалось его южнокорейским соседям. Правда, он действительно имел слабость к хорошей еде и выпивке.

Российский дипломат Константин Пуликовский, сопровождавший Ким Чен Ира в поездке по России, вспоминает, что северокорейскому лидеру ежедневно к поезду доставлялись самолетом свежие омары, которых он ел серебряными палочками.

Вдвоем они запивали омаров шампанским, часто в компании очаровательных женщин. В ходе переговоров с южнокорейским лидером в 2000 году Ким Чен Ир, как говорят, выпил не менее 10 бокалов вина. Кроме того, у него была слабость к коньяку "Хеннесси".

Люди, лично общавшиеся с Ким Чен Иром, отмечали его информированность и привычку следить за событиями мировой политики.

Некоторые видели в нем умного манипулятора, который не боялся идти на риск ради укрепления режима. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт говорила, что Ким Чен Ир "держал все под контролем".

Двойная радуга

В Северной Корее в условиях культа личности у него был репутация героя. Школьники разучивали песни о Ким Чен Ире и его славной жизни.

Image caption Предположительно, на этом фото Ким Ир Сен и его жена держат на руках маленького Ким Чен Ира

В официальных северокорейских источниках рассказывается, что Ким Чен Ир появился на свет в бревенчатой хижине в лагере корейских партизан на самой высокой в стране горе Пэктусан. При этом небо осветилось двойной радугой и яркой звездой.

По неофициальной версии, он родился в Советском Союзе, в селе Вятское неподалеку от Хабаровска, где провел детство и его отец, будущий Великий лидер Ким Ир Сен.

Во время Корейской войны Ким Чен Ир находился в Китае. Как и другие представители северокорейской элиты, он окончил университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

В 1975 году его стали называть Дорогим руководителем, а пять лет спустя он вошел в состав Центрального комитета Корейской Рабочей Партии, где курировал вопросы культуры и искусства.

В 1978-м он якобы организовал похищение южнокорейского кинорежиссера и его жены-актрисы, чтобы снять фильм по своей задумке. Пять лет режиссер и актриса прожили, не встречаясь друг с другом, пока на одном из партийных банкетов не произошло их воссоединение. Позже они говорили, что Ким Чен Ир просил у них прощения и уговаривал снимать для него кино.

Супружеская пара сделала в КНДР семь картин, но в 1986 году сбежала на Запад.

Любовь Ким Чен Ира к кино граничила с одержимостью. Говорят, что у него в коллекции было 20 тысяч голливудских фильмов, а сам он написал книгу о кинематографе. На стене у него якобы висел портрет Элизабет Тейлор.

Ким Чен Ир был частым гостем на государственной киностудии и якобы лично продюсировал патриотический фильм об истории Северной Кореи.

Голод

В 1991 году Ким Чен Ир получил из рук отца полномочия Верховного главнокомандующего Корейской народной армии. Как считают эксперты, этот факт должен был пресечь любые попытки возможного сопротивления назначению его преемником.

Image caption Действия Ким Чен Ира вызывали разную реакцию к югу от границы

К тому времени экономика страны переживала глубокий кризис, отягощенный распадом Советского Союза - главного торгового партнера КНДР. Торговые отношения прекратились, в стране не хватало топлива для учреждений и предприятий.

В результате засухи в КНДР случился неурожай, что привело к продовольственному кризису и случаям массового голода, от которого погибли сотни тысяч человек. Все попытки высказать недовольство властями пресекались.

Трудности продолжались и после смерти Ким Ир Сена в 1994 году. Однако вскоре после этого Ким Чен Иру удалось преодолеть последствия кризиса, обратившись за международной помощью, в частности к Китаю.

Он несколько раз бывал в Китае с визитами, интересуясь тем, как эта страна адаптировала социалистическую идеологию к рыночной экономике. После визитов Ким Чен Ира в Пекин и Шанхай в 2000 и 2001 году Северная Корея стала осторожно экспериментировать с частным предпринимательством в небольших масштабах. Ким Чен Ир также стал предпринимать шаги по сближению с Южной Кореей.

В июне 2000 года он встретился с южнокорейским лидером Ким Дэ Чжуном; этот саммит руководителей двух Корей стал первым со времен Корейской войны, разделившей полуостров. Главным итогом встречи стало налаживание двусторонних связей, в том числе решение о воссоединении семей, разделенных войной. Договоренность непосредственно сказалась на жизнях более миллиона корейцев.

Ракеты и слухи

В августе 2008 года в японской прессе появилась статья, в которой утверждалось, что Ким Чен Ир скончался в 2003 году, и вместо него на публике якобы появляются его двойники.

Image caption В последнее время на публике все чаще появлялся Ким Чен Ун, один из сыновей Ким Чер Ира (на фото справа)

Месяц спустя источники американских спецслужб стали утверждать, что Ким Чен Ир пережил инсульт: перед этим стало известно, что северокорейский лидер отсутствовал на военном параде в честь 60-летия страны.

В ответ в апреле 2009 года власти Северной Кореи распространили видеорепортаж о посещении Ким Чен Иром предприятий в ноябре и декабре 2008-го.

Затем Ким Чен Ир появился на публике в августе 2009 года, когда бывший президент США Билл Клинтон прилетел в Пхеньян, чтобы добиться освобождения двух американских журналистов, арестованных после их якобы незаконной попытки проникнуть на территорию Северной Кореи. После встречи с Клинтоном появились сообщения о том, что Ким Чен Ир решил простить журналистов, и те вернулись в Соединенные Штаты.

До конца своих дней Ким Чен Ир оставался предан идеям чучхе - заложенной его отцом концепции трансформации постулатов марксизма-ленизизма на основе древнекорейской философии.

Его решение развивать ядерную программу вопреки критике всего мира, создание и испытания ракет большого радиуса действия, способных нанести удар по американским городам, закрепило за ним репутацию лидера-отшельника и обеспечило политическую изоляцию его страны в мире.