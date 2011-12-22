Франко-турецкие отношения и армянский вопрос

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Турция не отрицает гибели армян, но категорически против того, чтобы считать это геноцидом

Турция пригрозила Франции экономическими санкциями, если французский сенат одобрит законопроект, согласно которому будет считаться преступлением отрицание того, что массовая гибель армян во время депортации армянского населения из Малой Азии в 1915 году, является актом геноцида.

Турки не отрицают того, что тогда погибло большое число армян, но считают, что депортации были необходимы с военной точки зрения, поскольку русская армия продвигалась вглубь исторической Армении, в то время как на западе османская армия пыталась отбить союзные войска, стремившиеся захватить Босфор и Дарданеллы.

Соответственно турецкая позиция такова: власти не ставили целью уничтожение армянского населения, что могло бы оправдать обвинения в геноциде. Также имеются разногласия по числу жертв. Армянские националисты утверждают, что было убито, по меньшей мере, полтора миллиона армян. Согласно турецким источникам, среди армян было около 600 тысяч жертв, в основном из-за болезней и истощения – из общего армянского населения в полтора миллиона человек.

В том же районе погибло гораздо больше мусульман (турок и курдов) – часто от рук армянских повстанцев.

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Историческая ошибка?

Решение Османской империи присоединиться к войне на стороне Германии в 1914 году стало трагическим для армян, половина которых проживала в российском Закавказье, а другая - на территории османской Турции. Отряды вооруженных армянских добровольцев воевали плечом к плечу с русской армией, а в тылу османских сил армяне подняли восстание.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе, скорее всего, произойдет так же. Однако в ближайшее время французским интересам в Турции, безусловно, будет нанесен ущерб

Сегодня либерально настроенные турки говорят, что сложившаяся тогда ситуация не оправдывала поголовной депортации армян, и власти могли предпринять шаги по охране изгнанного населения. Однако и они, так же, как и большинство турок, отвергают обвинения в геноциде.

Критики французского законопроекта говорят, что историческим прошлым должны заниматься ученые, а не законодатели. Каждый раз, когда законопроекты, признающие резню армян в 1915 году актом геноцида, передавались на обсуждение в парламенты западных стран, Турция предлагала передать вопрос на рассмотрение международной комиссии историков.

Однако договориться о создании подобной комиссии так и не удалось.

Потеря инвестиций?

Угрозы Турции об ответных мерах не помешали парламентам нескольких стран принять резолюции, в которых армянская резня осуждена как акт геноцида.

Правда, американская администрация смогла предотвратить одобрение подобного закона конгрессом США. Соединенные Штаты в первую очередь озабочены охраной своих стратегических интересов на Ближнем Востоке, и, соответственно, не хотели бы потерять такого важного союзника, как Турция.

Для Парижа такое решение может стать ударом по экономическим интересам. Франция является третьим по величине иностранным инвестором в Турции, в прошлом году французский экспорт в Турцию составил 6 миллиардов евро.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Франция экспортировала в прошлом году в Турцию товаров на 6 млрд евро

Французские представители указывают, что дискриминация Франции со стороны Турции будет нарушением правил Всемирной торговой организации, в которой состоят обе страны, а также таможенного соглашения между Турцией и Европейским союзом.

Однако Парижу будет трудно доказать факт дискриминации в случае, если французские компании не получат контракты в таких сферах, как, например, системы скоростного транспорта, строительство атомных электростанций, гражданская, военная авиация и другие сферы, в которых специализируется промышленность Франции. Более того, ничто не может остановить частные фирмы или лица, желающие бойкотировать французские товары и услуги.

Что дальше?

Для турецкого правительства важно доказать, что растущая мощь и рекордный рост экономики страны могут быть использованы с выгодой в дипломатии. Тот факт, что французский президент Николя Саркози является главным оппонентом членства Турции в Евросоюзе, означает, что Анкара ничего не теряет, если решит противостоять лично ему.

Франция никак не помогает продвижению турецких интересов в вопросе Кипра или на Ближнем Востоке, а ее военный вклад в деятельность НАТО меньше турецкого.

Вопрос армянского геноцида создает проблемы для франко-турецких отношений не впервые. В 2001 году, когда французский парламент принял закон о признании геноцида – правда, без уголовного преследования за его отрицание – Турция отозвала своего посла из Парижа.

Через несколько лет генеральный консул Турции покинул Марсель, когда там был возведен памятник жертвам геноцида армян. Однако у двух стран всегда находились общие интересы, которые позволяли постепенно вернуть отношения в нормальное русло.

И сейчас в среднесрочной и долгосрочной перспективе, скорее всего, произойдет так же. Однако в ближайшее время французским интересам в Турции, безусловно, будет нанесен ущерб.

* Эндрю Манго – бывший глава Турецкой службы Би-би-си, известный специалист по Турции, историк и журналист.