Бейт-Шемеш: битва светского Израиля против ортодоксов

Media playback is unsupported on your device

Около 4000 человек прибыли во вторник вечером в пригород Иерусалима Бейт-Шемеш на митинг протеста против насаждения строгих религиозных правил ультраортодоксальной общиной.

В последние дни Бейт-Шемеш оказался в центре большого скандала из-за напряженных отношений между светскими и религиозными израильтянами.

Поводом для конфликта послужили сразу несколько попыток представителей ультраортодоксальной общины ввести в городе строгие религиозные правила разделения между полами.

В частности, женщинам запретили находиться на передних сидениях в общественном транспорте, ортодоксальные иудеи требуют разделить по тому же принципу целый ряд общественных мест: улиц, магазинов, школ.

Ситуация дошла до печального абсурда, когда на прошлой неделе несколько ортодоксов оплевали восьмилетнюю девочку Нааму Маргулис, посчитав, что та, пройдя по дороге в школу по стороне, "предназначенной для мужчин", грубо нарушила религиозные каноны.

Участники митинга, среди которых были ведущие политики, общественные деятели, раввины, а также умеренные представители ортодоксальной религиозной общины, потребовали положить конец подобному разделению. Тех же, кто активно способствует такой дискриминации, по их мнению, следует жестко наказывать и преследовать согласно уголовному кодексу.

Доступное жилье

У въезда в религиозный квартал Рамат в пригороде Бейт-Шемеш можно увидеть два больших рекламных щита.

Правообладатель иллюстрации bbcrussian.com Image caption В Бейт-Шемеш можно легко купить большую квартиру - главное - свято соблюдать заповеди Торы

"Хочешь иметь собственную квартиру в течение года? Нет проблем!" - гласит первый из них. На другом же местным жителям предлагается купить новую четырехкомнатную квартиру всего за 600 тысяч шекелей (165 тысяч долларов). Единственное условие при покупке – необходимо быть глубоко религиозным иудеем и свято соблюдать все заповеди Торы.

Таких цен на обычном израильском рынке недвижимости просто не существует. Для примера, стоимость подобной квартиры в светском районе Иерусалима доходит до 1,1 миллиона шекелей (300 тысяч долларов).

"Молодые светские израильтяне, отслужившие по несколько лет в армии, которые заняты тяжелым трудом с утра до ночи и платят налоги, не могут даже и мечтать о покупке квартиры за такую цену, - говорит Цион Султан, местный общественный активист. – А все потому, что руководство города ведет целенаправленную политику по "выдавливанию" светского населения из Бейт-Шемеша".

Султан оказался не единственным из выступавших на митинге, кто резко раскритиковал мэра города Моше Абутбуля.

По мнению депутата кнессета от партии Мерец Ницана Горовица, пользуясь поддержкой религиозной партии ШАС (коалиционный партнер партии израильского премьера Биньямина Нетаньяху), Абутбуль "делает в городе все, что ему заблагорассудится".

"Последний случай с Наамой Маргулис - лишь формальный повод для митинга, - говорит Горовиц. – В последние годы Бейт-Шемеш превращается в [израильское подобие] Тегерана. В город съезжаются ортодоксы со всей страны, понимая, что здесь их ждет райская жизнь. Особенно это ощущается в вопросе строительства жилья для молодых религиозных семей".

Темпы строительства в Бейт-Шемеше действительно впечатляют. В ближайшие пять лет здесь планируется построить до 30 тысяч единиц жилья (это приблизительно пятая часть всего государственного строительства).

Подавляющее большинство новых квартир предназачено исключительно для ультраортодоксов. Светскому населению ничего не остается, как просто покидать город.

"Иранская угроза"?

"Если мы потеряем Бейт-Шемеш, мы потеряем всю страну, - такими словами начала свое выступление на митинге лидер парламентской оппозиции, экс-министр иностранных дел Ципи Ливни. – Моя иудейская религия не унижает женщин и не делит народ по половому признаку".

В сложившейся ситуации Ливни обвинила исключительно премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По ее мнению, публичного заявления главы правительства, сделанного им в воскресенье о недопустимости дискриминации женщин, явно недостаточно.

Правообладатель иллюстрации bbcrussian.com Image caption Порядок на акции протеста в Бейт-Шемеше обеспечивали несколько сот полицейских и бойцов пограничной охраны

В партии Кадима считают, что Нетаньяху попросту боится ссориться с религиозными партиями, от которых зависит стабильность его коалиции.

"Премьер-министр нас постоянно пугает иранской угрозой. При этом, Нетаньяху не видит, что иранский режим у нас уже давно процветает под боком, в религиозных кварталах Иерусалима, Бейт-Шемеша и других городов", - говорит депутат кнессета от партии Кадима, Роберт Тивьяев.

По мнению организаторов митинга в Бейт-Шемеше, изменить сложившуюся ситуацию в том, что касается борьбы с религиозным засильем, можно лишь активным влиянием в политической системе страны.

Иными словам, на следующие выборы в кнессет следует идти под прозвучавшими во вторник лозунгами.

Порядок на акции протеста в Бейт-Шемеше обеспечивали несколько сот полицейских и бойцов пограничной охраны. На случай массовых беспорядков в город даже доставили водометы и специальные средства.

Сам митинг прошел спокойно, однако представители наиболее радикально настроенных ультраортодоксов уже пообещали в самое ближайшее время ответить на светскую акцию "достойным образом".