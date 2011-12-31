Враждующие племена в Южном Судане сожгли город Пибор

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Взаимная кража скота - основная причина конфликта между племенами

Шесть тысяч воинов племени лу нуэр в Южном Судане напали на город Пибор, где проживает враждебное им племя мурле, сообщают представители миротворческих войск.

По словам полковника миротворцев Филипа Агуэра, многие находящиеся в городе здания подожжены, в том числе больница.

Миротворческий контингент ООН был предупрежден о возможном нападении, так как в последние дни межплеменной конфликт обострился из-за взаимной кражи скота, однако не смог предотвратить столкновение.

Десятки тысяч местных жителей покинули Пибор, опасаясь за свои жизни.

В результате межплеменных столкновений в штате Джонглий за последние несколько месяцев погибло около тысячи человек. Большинство жертв – женщины и дети. Кроме того, во время вооруженных конфликтов враждующие племена похищают друг у друга детей.

На прошлой неделе город Лукангол был сожжен дотла. Десятки тысяч людей успели бежать из города, однако несколько десятков человек из обоих враждующих племен погибли.

Глава комитета ООН по гуманитарным операциям на Юге Судана Лиз Гранде сказала в интервью Би-би-си, что ООН перемещает свои войска в Пибор с тем, чтобы помочь армии Южного Судана не допустить кровопролития.

"Мы очень обеспокоены масштабами столкновений", - говорит Лиз Гранде.

По ее словам, работа организации в Южном Судане осложняется отсутствием необходимой техники.

"ООН до сих пор сталкивается здесь с проблемами в области логистики. У нас до сих пор нет военных самолетов - только гражданские вертолеты", - поясняет Гранде.