В Минске объясняются после "интернет-переполоха"

Правообладатель иллюстрации none Image caption Недавно оппозиционный сайт "Хартия-97" подвергся хакерскому нападению

Введение в Белоруссии административной ответственности за правонарушения в интернете не предусматривает тотального отсечения белорусов от всемирной паутины, вынуждены объяснять белорусские чиновники.

С 6 января в Белоруссии вступают в силу новые законы, предусматривающие штрафы за нарушения норм, которые в ноябре белорусский парламент принял в развитие подписанного почти два года назад указа президента Александра Лукашенко "О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети интернет".

С пятницы, например, начинает действовать "черный список" интернет-сайтов, доступ к которым перекрыт в образовательных учреждениях, государственных конторах, подконтрольных фирмах.

В список, по утверждению ответственной за "ограниченный доступ" Госинспекции по электросвязи, внесены в основном порнографические сайты.

Служащие, привыкшие на рабочем месте просматривать оппозиционные новости, сообщают, однако, что в учреждениях уже несколько недель практически заблокирован доступ к страницам социальных сетей и некоторым оппозиционным интернет-порталам.

"Сайты, которые решено блокировать, начали вносить в этот список еще осенью или летом прошлого года и все это тоже связано с указом Лукашенко №60, - объясняет Федор Короленко, директор предприятия Akavita. - Это требование блокировки - только для государственных и образовательных учреждений, чтоб с рабочих мест люди не могли пользоваться этими сайтами. Но придя домой или с личного мобильника люди могут иметь доступ к этим сайтам так же, как имели ранее".

"Нечитабельный текст"

Предприятие Короленко следит за рейтингами белорусских сайтов, ведет каталоги интернет-ресурсов, занимается анализом продуктов.

Короленко уверяет, что опасения некоторых соотечественников о тотальном запрете на посещение зарубежных сайтов с 6 января пока беспочвенны и продиктованы "нечитабельным" текстом чиновничьих документов.

"К ответственности будут привлекаться не те, кто пользуется зарубежными сайтами, а те субъекты, которые оказывают услуги белорусским пользователям Интернетом и при этом размещаются за пределами Беларуси - не на белорусских дата-центрах, - говорит Короленко. - Сейчас лишь дополнили административной ответственностью положения указа президента, поэтому шумиха вокруг этого несколько преувеличена".

"Распространяемая некоторыми СМИ и интернет-ресурсами информация о введении в Беларуси ответственности за посещение иностранных сайтов не соответствует действительности", - заявил в четверг Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Лукашенко.

Именно этот центр, по мнению независимых экспертов, выполняет задачи по контролю над белорусским интернет-пространством.

ОАЦ разъяснил через прессу, что "законодательство не препятствует деятельности белорусских субъектов хозяйствования по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг за пределами Беларуси с использованием зарубежных интернет- ресурсов".

Атаки на сайты

По мнению чиновников из ОАЦ, принятые меры призваны "обеспечить прозрачность интернет-торговли, защитить интересы белорусских интернет-пользователей от запрещенной к распространению законодательством информации (торговля людьми, порнографические материалы, пропаганда насилия, жестокости и т.п.), создать условия для защиты чести и достоинства".

Между тем, в последние недели ряд оппозиционных сайтов подвергся блокировке.

Кибер-атаку испытал в новогодние дни интернет-сайт "Хартия-97", почти неделю заблокирован сайт зарегистрированной в Чехии, но активной в Белоруссии организации "Молодой Фронт".