У президента Аргентины Кристины Киршнер не было рака

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кристина Фернандес де Киршнер была переизбрана президентом Аргентины в октябре 2011 года

Пресс-секретарь президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер заявил, что у аргентинского лидера не было рака.

В минувшую среду главе государства была сделана операция в связи с подозрением на рак щитовидной железы.

Однако проведенные после операции тесты показали, что в удаленных тканях раковых клеток нет, заявил пресс-секретарь президента Альфредо Скоссимарро.

Сторонники президента круглосуточно находились рядом с больницей Университета Аустрал в городке Пилар в 60 километрах от Буэнос-Айреса.

Известие об отрицательных результатах тестов собравшиеся у больницы встретили ликованием.

По словам представителя президента, врачи полагают, что "проведенная операция была достаточной мерой, и применение радиоактивного йода больше не требуется".

Скоссимарро также сообщил, что президент признательна и благодарна за поддержку и заботу, которую проявили аргентинцы.

Кристина Фернандес де Киршнер выписана из больницы и в настоящее время находится в своей официальной резиденции.

В октябре 58-летняя Кирхнер была переизбрана на новый срок, получив 54% голосов.

Врачи подозревали у президента наличие папиллярной карциномы щитовидной железы, однако говорили, что поставить точный диагноз очень сложно и для этого необходимо удалить щитовидку.

В последнее время рак был диагностирован сразу у нескольких глав государств Латинской Америки.

В прошлом году были сделаны операции президенту Венесуэлы Уго Чавесу, президенту Парагвая Фернандо Луго и бывшему бразильскому лидеру Луису Инасио Лула да Силве.