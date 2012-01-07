У президента Аргентины Кристины Киршнер не было рака
Пресс-секретарь президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер заявил, что у аргентинского лидера не было рака.
В минувшую среду главе государства была сделана операция в связи с подозрением на рак щитовидной железы.
Однако проведенные после операции тесты показали, что в удаленных тканях раковых клеток нет, заявил пресс-секретарь президента Альфредо Скоссимарро.
Сторонники президента круглосуточно находились рядом с больницей Университета Аустрал в городке Пилар в 60 километрах от Буэнос-Айреса.
Известие об отрицательных результатах тестов собравшиеся у больницы встретили ликованием.
По словам представителя президента, врачи полагают, что "проведенная операция была достаточной мерой, и применение радиоактивного йода больше не требуется".
Скоссимарро также сообщил, что президент признательна и благодарна за поддержку и заботу, которую проявили аргентинцы.
Кристина Фернандес де Киршнер выписана из больницы и в настоящее время находится в своей официальной резиденции.
В октябре 58-летняя Кирхнер была переизбрана на новый срок, получив 54% голосов.
Врачи подозревали у президента наличие папиллярной карциномы щитовидной железы, однако говорили, что поставить точный диагноз очень сложно и для этого необходимо удалить щитовидку.
В последнее время рак был диагностирован сразу у нескольких глав государств Латинской Америки.
В прошлом году были сделаны операции президенту Венесуэлы Уго Чавесу, президенту Парагвая Фернандо Луго и бывшему бразильскому лидеру Луису Инасио Лула да Силве.