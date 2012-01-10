Бахрейн: полицейский осужден за участие в демонстрациях

Image caption Али Ганами выступал на митингах оппозиции

Военный трибунал в Бахрейне приговорил полицейского к 12 годам заключения за то, что в прошлом году он присоединился к антиправительственной демонстрации.

17 февраля 2011 года 25-летний Али Ганами покинул свой пост и присоединился к демонстрантам после того, как полиция силой очистила от протестующих один из главных транспортных узлов столицы.

Тогда в результате действий правоохранительных органов погибли два человека, сотни были ранены.

В интернете появились видеоролики, снятые представителями оппозиции, на которых видно как полицейские в упор стреляли по демонстрантам дробью.

Али Ганами, по словам его родного брата, видел, как раненых привозили в ближайшую больницу.

"Он пошел к демонстрантам в своей полицейской униформе и заявил, что больше не может работать на организацию убийц", – говорит брат осужденного.

Затем Гананми заявил, что увольняется из полиции и присоединяется к демонстрациям, которые продолжались в Бахрейне в течение нескольких месяцев.

В последующие несколько недель Али Ганами выступал на митингах против правительства короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифа.

Показательный приговор?

После того, как в марте 2011 года в Бахрейн вошли войска Саудовской Аравии и других соседних государств, Ганами полтора месяца скрывался.

Когда бывшего полицейского в итоге арестовали, большую часть времени он провел в одиночной камере.

В понедельник Ганами был приговорен к семи с половиной годам заключения за участие в 11 митингах и за то, что покинул свой пост, к 3 годам за "разжигание ненависти по отношению к правительству", и двум годам за нарушение общественного спокойствия.

Пожелавший остаться неназванным правозащитник из Бахрейна в интервью Би-би-си сказал, что столь суровый приговор обусловлен желанием властей подать сигнал другим сотрудникам сил безопасности, так как Ганами был первым из полицейских, присоединившимся к демонстрантам.

Всего, по словам правозащитника, к выступлениям оппозиции присоединились более 200 сотрудников полиции. Все они впоследствии были арестованы, но ни один не получил столь сурового приговора.

Бахрейн – монархия, в которой правит суннитская семья аль-Халифа. Большинство населения страны – шииты, которые говорят о дискриминации и которые составляли основную часть протестующих.