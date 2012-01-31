На супертендере в Индии победил истребитель Rafale
В крупнейшем за последние годы международном тендере на поставку 126 истребителей для ВВС Индии победила французская компания Dassault с самолетом Rafale.
Ранее из тендера выбыли российский МиГ-35, американские F/A-18 производства корпорации Boeing и F-16IN компании Lockheed Martin, а также шведский истребитель Gripen компании SAAB.
Главным соперником французов был Eurofighter Typhoon, который выпускает международный европейский консорциум. В него входят Германия, Италия, Испания и Великобритания.
Объем сделки оценивается более чем в 10 млрд долларов, однако с учетом подготовки экипажей и других опций он может возрасти.
Условия
Эта победа не означает автоматического подписания контракта - Dassault Aviation теперь будет вести переговоры, обсуждая с правительством Индии детали будущего контракта.
Ранее сообщалось, что, по условиям тендера, победитель должен будет инвестировать половину суммы в производство самолетов на территории Индии.
Кроме того, по условиям тендера, первые 18 истребителей будут поставлены в Индию в собранном виде из-за рубежа, остальные 108 должны быть изготовлены индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd.
Конкуренты
Rafale, по оценкам экспертов, изначально имел неплохие шансы на победу в конкурсе.
Хотя этот самолет до сих пор не поставлялся за пределы Франции, одним из его достоинств многие считают то, что индийские военные знакомы с французской военной авиационной техникой - на вооружении национальных ВВС стоят Mirage 2000 компании Dassault.
Однако то же самое можно сказать и о российских конкурентах Rafale - МиГ-35, который представляет собой глубоко модернизированный МиГ-29, также хорошо знакомый индийцам.
По мнению экспертов, главной причиной выбывания из конкурса российского самолета стало опасение Индии оказаться в слишком сильной зависимости от поставок оружия из России.
Eurofighter, как полагают аналитики, проиграл французскому самолету в цене. Это подтвердил агентству Рейтер и анонимный источник в министерстве обороны Индии, который сказал, что эти самолеты "просто оказались значительно дешевле".
Серьезный удар
Для производителей Eurofighter Typhoon, по мнению обозревателей, такое решение индийских военных является серьезным ударом.
"Typhoon широко рекламировали по всему миру как лидера на этом тендере. У этого истребителя был серьезная политическая поддержка со стороны крупнейших европейских держав. Германия и Великобритания очень много вложили в продвижение этого самолета и этот удар будет болезненным", - расказал Би-би-си Джеймс Харди из Jane's Defence Weekly.
Представители британского посольства в Индии заявили, что разочарованы этим решением, поскольку считают Eurofighter лучшим самолетом, чем Rafale.
Однако, как отмечает дипломатический корреспондент Джонатан Маркус,переговоры с французами будут непростыми - предстоит согласовать такие сложные вопросы, как передача технологий.
Об этом же говорит и директор Центра стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, объем предстоящих переговоров настолько велик, что говорить о победе французского самолета пока еще слишком рано.
Контракт пока не подписан
Министр внешней торговли Франции Пьер Леллуш уже выступил с заявлением, сказав, что "это хорошие новости для Франции, хорошие новости для аэрокосмичекой промышленности и хорошие новости для оборонной промышленности".
При этом министр отметил, что французам пришлось столкнуться с "политическим давлением" со стороны других участников конкурса.
Между тем, по мнению Руслана Пухова, сложностей у французского предложения хватает, и это тоже может отразиться на судьбе окончательного контракта.
Прежде всего, по словам эксперта, это касается "издержек производства", которые в результате могут значительно увеличить стоимость самолетов.
"Вполне возможно, что в порыве желания победить они и опустили цену, но потом начнутся все эти известные французские хитрости", - сказал он.
В качестве примера он привел историю с переговорами о продаже истребителей Rafale Бразилии.
О том, что в бразильском тендере лидирует Франция, в сентябре 2009 года в присутствии Николя Саркози объявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.
Официально подписать контракт должны были в октябре того же года, однако этого не произошло до сих пор.
Правда, как считает Пухов, сделка с Индией, если она состоится, может сильно поднять престиж Rafale, и в результате привести к подписанию и бразильского контракта.
После того, как стало известно о победе Dassault Aviation, акции этой компании подорожали на биржах сразу на 20%.