На супертендере в Индии победил истребитель Rafale

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эксперты говорят, что победившие истребители оказались дешевле конкурентов

В крупнейшем за последние годы международном тендере на поставку 126 истребителей для ВВС Индии победила французская компания Dassault с самолетом Rafale.

Ранее из тендера выбыли российский МиГ-35, американские F/A-18 производства корпорации Boeing и F-16IN компании Lockheed Martin, а также шведский истребитель Gripen компании SAAB.

Главным соперником французов был Eurofighter Typhoon, который выпускает международный европейский консорциум. В него входят Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Объем сделки оценивается более чем в 10 млрд долларов, однако с учетом подготовки экипажей и других опций он может возрасти.

Условия

Эта победа не означает автоматического подписания контракта - Dassault Aviation теперь будет вести переговоры, обсуждая с правительством Индии детали будущего контракта.

Ранее сообщалось, что, по условиям тендера, победитель должен будет инвестировать половину суммы в производство самолетов на территории Индии.

Кроме того, по условиям тендера, первые 18 истребителей будут поставлены в Индию в собранном виде из-за рубежа, остальные 108 должны быть изготовлены индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd.

Конкуренты

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Eurofighter - конкурент Rafale - участвовал в международных учениях "Индрадхануш-2007". На этом снимке он летит в одном строю с индийским Су-30МКИ

Rafale, по оценкам экспертов, изначально имел неплохие шансы на победу в конкурсе.

Хотя этот самолет до сих пор не поставлялся за пределы Франции, одним из его достоинств многие считают то, что индийские военные знакомы с французской военной авиационной техникой - на вооружении национальных ВВС стоят Mirage 2000 компании Dassault.

Однако то же самое можно сказать и о российских конкурентах Rafale - МиГ-35, который представляет собой глубоко модернизированный МиГ-29, также хорошо знакомый индийцам.

По мнению экспертов, главной причиной выбывания из конкурса российского самолета стало опасение Индии оказаться в слишком сильной зависимости от поставок оружия из России.

Eurofighter, как полагают аналитики, проиграл французскому самолету в цене. Это подтвердил агентству Рейтер и анонимный источник в министерстве обороны Индии, который сказал, что эти самолеты "просто оказались значительно дешевле".

Серьезный удар

Typhoon широко рекламировали по всему миру как лидера на этом тендере. У истребителя была серьезная политическая поддержка со стороны крупнейших европейских держав. Германия и Великобритания очень много вложили в продвижение этого самолета и удар будет болезненным Джеймс Харди<br>Jane's Defence Weekly

Для производителей Eurofighter Typhoon, по мнению обозревателей, такое решение индийских военных является серьезным ударом.

"Typhoon широко рекламировали по всему миру как лидера на этом тендере. У этого истребителя был серьезная политическая поддержка со стороны крупнейших европейских держав. Германия и Великобритания очень много вложили в продвижение этого самолета и этот удар будет болезненным", - расказал Би-би-си Джеймс Харди из Jane's Defence Weekly.

Представители британского посольства в Индии заявили, что разочарованы этим решением, поскольку считают Eurofighter лучшим самолетом, чем Rafale.

Однако, как отмечает дипломатический корреспондент Джонатан Маркус,переговоры с французами будут непростыми - предстоит согласовать такие сложные вопросы, как передача технологий.

Об этом же говорит и директор Центра стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, объем предстоящих переговоров настолько велик, что говорить о победе французского самолета пока еще слишком рано.

Контракт пока не подписан

Министр внешней торговли Франции Пьер Леллуш уже выступил с заявлением, сказав, что "это хорошие новости для Франции, хорошие новости для аэрокосмичекой промышленности и хорошие новости для оборонной промышленности".

При этом министр отметил, что французам пришлось столкнуться с "политическим давлением" со стороны других участников конкурса.

Между тем, по мнению Руслана Пухова, сложностей у французского предложения хватает, и это тоже может отразиться на судьбе окончательного контракта.

Прежде всего, по словам эксперта, это касается "издержек производства", которые в результате могут значительно увеличить стоимость самолетов.

"Вполне возможно, что в порыве желания победить они и опустили цену, но потом начнутся все эти известные французские хитрости", - сказал он.

В качестве примера он привел историю с переговорами о продаже истребителей Rafale Бразилии.

О том, что в бразильском тендере лидирует Франция, в сентябре 2009 года в присутствии Николя Саркози объявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Официально подписать контракт должны были в октябре того же года, однако этого не произошло до сих пор.

Правда, как считает Пухов, сделка с Индией, если она состоится, может сильно поднять престиж Rafale, и в результате привести к подписанию и бразильского контракта.

После того, как стало известно о победе Dassault Aviation, акции этой компании подорожали на биржах сразу на 20%.