Скончалась певица Уитни Хьюстон

Смерть в гостинице

Известная американская певица и киноактриса Уитни Элизабет Хьюстон скончалась в субботу в возрасте 48 лет. Ее тело было обнаружено в номере отеля "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе.

Уитни Хьюстон пела в стилях соул и ритм-энд-блюз. Уникальный голос и прекрасные внешние данные сделали ее одной из самых знаменитых и коммерчески успешных поп-певиц в истории.

Однако музыкальная карьера Хьюстон прошла через трудный период, когда певица злоупотребляла наркотиками. В последние годы, по словам ее друзей, певица практически полностью избавилась от вредной привычки.

Причина смерти Хьюстон пока неясна, полиция ведет расследование, первые итоги которого станут известны через полтора-два месяца.

Музыкальная карьера Уитни Хьюстон 170 миллионов дисков продано по всему миру

11 хитов номер один в США

Шесть "Грэмми", в том числе три - как лучшей исполнительнице в стиле поп

30 наград "Биллборд"

22 награды американской музыки

I Will Always Love You - назван лучшим женским синглом всех времен

Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества музыкальных наград, в том числе шести премий "Грэмми", 15-ти премий "Биллборд" (Billboard Music Awards), 21 музыкальной премии США (American Music Awards) и двух "Эмми".

Во всем мире продано около 170 миллионов записей ее песен, из них около 55 миллионов в Соединенных Штатах.

Полиция Беверли Хиллз заявила, что следов насильственной смерти пока не обнаружено.

"Я могу подтвердить, что смерть Уитни Хьюстон была констатирована в 15:55 [03:55 в воскресенье по времени Москвы] в гостинице "Беверли Хилтон". В 15:43 мы получили вызов от охранника гостиницы, полиция прибыла через несколько минут", - заявил представитель полиции Марк Роузен.

Хьюстон собиралась участвовать в большой предпраздничной вечеринке у своего ментора и близкого друга Клайва Дэвиса. Вечеринка в итоге все же состоялась, правда, гости почтили ее память минутой молчания, а Клайв Дэвис выступил перед собравшимися, сказав, что "понес личную утрату, потеряв человека, который столько значил для меня все эти годы".

Американский сайт светской хроники TMZ.com сообщил, что Хьюстон веселилась с друзьями два вечера подряд, в четверг и в пятницу.

Между тем перед отелем, в котором умерла певица, собираются ее поклонники и журналисты со всего мира.

Журнал Rolling Stone включил Хьюстон в список 100 величайших мировых исполнителей.

Баллада I Will Always Love You из фильма "Телохранитель", написанная кантри-певицей Долли Партон, в исполнении Хьюстон стала глобальным хитом и гимном любви.

Покойся с миром!!! ты подарила миру свой прекрасный голос, песни, красоту, талант и обаяние!!! Ты прожила яркую, счастливую жизнь - мы будем тебя помнить и любить твои песни! Marina Ivanova, <br> на странице Facebook

Многие современные популярные поп-певицы, такие как Мэрайя Керри и Кристина Агилера, пытались подстроиться под ее исполнительскую манеру, однако им было далеко по уровню до Хьюстон, сказал Би-би-си музыкальный критик Пол Гамбаччини.

Уитни Хьюстон успешно снималась в кино. Особый успех имел вышедший на экраны в 1992 году "Телохранитель", где ее партнером был Кевин Костнер. Другой фильм, в котором она снялась, "В ожидании выдоха" (Waiting to Exhale) также стал блокбастером.

Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, она была младшей из троих детей в семье Джона и Сисси Хьюстон. Ее мать, двоюродная сестра Дайон Уорвик и крестная мать Арета Франклин известные во всем мире исполнители ритм-энд-блюза, соула, джаза и госпел-музыки.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В декабре 2009 года Уитни Хьюстон выступила в московском спорткомплексе "Олимпийский"

"Я не могу сейчас об этом говорить, - призналась репортерам Арета Франклин. - Я потрясена, это невероятно. Я не могла поверить в то, что видела на экранах телевизоров".

В 11 лет Уитни начала солировать в хоре баптистской "Церкви новой надежды" в Ньюарке. В молодости работала рекламной моделью и выступала в нью-йоркских клубах. Начало ее музыкальной карьере положил контракт со звукозаписывающей фирмой Arista Records в 1983 году.

В 1992 году Уитни Хьюстон вступила в брак с рэп-певцом Бобби Брауном и спустя год родила дочь Кристину. Впоследствии их семейная жизнь была омрачена скандалами, в 2003 году полиция арестовала Брауна за избиение жены. В 2007 году супруги развелись.

В 2000-2005 годах певица нередко отменяла концерты и встречи, и, по мнению многих, выглядела нездоровой и вела себя на публике неадекватно, однако в последнее время ее здоровье улучшилось, а вокальные данные восстановились.

В декабре 2009 года Уитни Хьюстон выступила в московском спорткомплексе "Олимпийский".

"Самое большое зло - это я сама. Я себе или лучший друг, или заклятый враг", - сказала Хьюстон в интервью телекомпании Эй-би-си в 2002 году.

По словам журналистов, ее кончина, безусловно, повлияет на церемонию награждения "Грэмми".

Известно, что в программу будет включен номер в память о ней, исполнит который Дженнифер Хадсон.

Звезды о Уитни Хьюстон

Я не могу сейчас об этом говорить. Эти известия меня потрясли . Я не могла поверить своим глазам, читая бегущую строку в новостях по телевизору.

Уитни была замечательной личностью с несравненным талантом. Она благословляла своим царственным присутствием эту сцену, и ее многочисленные выступления здесь за все эти годы надолго нам запомнятся. Уитни хотела бы, чтобы музыка не кончалась, и ее семья попросила нас ничего не отменять.

Убита горем и вся в слезах после новостей о смерти моей подруги, несравненной Уитни Хьюстон. Ее никогда не забудут, ее голос был одним из величайших на земле.

(На концерте в Миссури) Во-первых, я люблю вас всех. Во-вторых, я люблю тебя, Уитни. Мне было очень трудно сейчас выйти на эту сцену.

Мое сердце – лишь одно из миллионов разбитых новостями о смерти Уитни Хьюстон. Я всегда буду ей благодарна и никогда не перестану восхищаться ее исполнением моей песни [I Will Always Love You]. Могу повторить это от всего сердца: "Уитни, я всегда буду тебя любить".

Ее голос был настоящим даром. Она была такой наивной в бизнесе, ее голос был таким чистым, и жизнь тоже. Я думаю прежде всего об этом. Когда мы будем рассказывать историю ее жизни, нам надо будет говорить о ее голосе, а не о ее трагедии.

От нас ушла еще одна легенда. Любовь и наши молитвы семье Уитни. Ее будет не хватать.

Уитни всегда была так добра ко мне! Я пыталась поддержать ее в ее трудностях. Как жаль... Я искренне расстроена этим известием.

Не могу поверить, что Уитни больше нет. Соболезнования ее семье, Клайву (Дэвису) и всем, кто знал и любил эту восхитительно талантливую и красивую артистку. Я буду всегда ее любить.

Я знал Уитни с ее детства и любил ее. Она была для меня как член семьи. Мне будет ее не хватать.

Покойся с миром, Уитни Хьюстон. Глубочайшие соболезнования семье и друзьям.

(В твиттере) Нет слов, одни слезы

Сегодня в нашем музыкальном сообществе погасла звезда. Мы шлем глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям, поклонникам и всем, кого брал за душу ее прекрасный голос.

