Найден крупнейший в истории Австралии розовый алмаз

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В компании Rio Tinto находку розового алмаза называют "беспрецедентной"

В Австралии был найден самый большой розовый алмаз в истории страны, сообщила австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto.

Розовый алмаз в 12,76 карата был обнаружен в алмазном руднике Argyle на западе Австралии.

Стоимость камня оценивается в миллионы долларов. Алмаз назвали Argyle Pink Jubilee. В настоящее время его ограняют в австралийском Перте.

Алмаз будет выставлен на продажу в этом году, однако сначала его покажут в разных городах мира, включая Нью-Йорк и Гонконг.

Процесс шлифовки алмаза, который начался в Перте во вторник, займет около 10 дней. Затем камень оценит группа международных экспертов.

По словам представителя Rio Tinto, алмазы такого размера "беспрецедентны".

Найденный камень – светло-розовый алмаз. По своему цвету он похож на алмаз Williamson Pink - камень, найденный в Танзании и преподнесенный королеве Елизавете Второй в качестве свадебного подарка.

В компании заявляют, что на то, чтобы раскопать камень и извлечь его из шахты на поверхность, ушло 26 лет, и вряд ли подобная находка когда-нибудь еще повторится.

На руднике Argyle нашли более 90% всех розовых алмазов мира , говорится в сообщении компании Rio Tinto.

В 2010-м году редкий розовый алмаз размером 27,78 карата был продан за рекордную сумму в 46 млн долларов. Это была самая большая сумма, заплаченная когда-либо за драгоценный камень.

Алмаз купил британец на аукционе в Женеве.