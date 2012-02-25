Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как передает корреспондент Би-би-си, госпитализация Манделы стала неожиданностью, и это не может не вызывать тревогу

По данным Би-би-си, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела благополучно перенес операцию.

Как передает наш корреспондент в Йоханнесбурге Эндрю Хардинга, 93-летний Мандела находится в сознании, разговаривает и, возможно, уже в воскресенье покинет больницу.

Согласно официальной информации, Мандела "давно жаловался на продолжительные боли в животе", и врачи посчитали, что ему необходима "медицинская помощь соответствующих специалистов".

"Могу заверить, что бывший президент находится в хорошем настроении и хорошо себя чувствует", – сказал Мак Махарадж, пресс-секретарь нынешнего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Здоровье Манделы, который стал символом борьбы против апартеида, в последние годы ухудшалось.

В ожидании заключения врачей

Канцелярия президента Зумы опубликовала заявление, в котором заверила Манделу, что с ним "любовь и добрые пожелания всех южноафриканцев и людей во всем мире".

Джейкоб Зума попросил не тревожить Нельсона Манделу и его семью.

В заявлении не сказано, в какой больнице находится Мандела. Корреспонденты считают, что это может быть военный госпиталь в столице ЮАР Претории.

В январе Мандела вернулся в Йоханнесбург из своего сельского дома в Восточной Капской провинции.

Махарадж заверил Би-би-си, что более подробная информация о состоянии здоровья Нельсона Манделы будет обнародована после того, как семья бывшего президента и Джейкоб Зума ознакомятся с заключением врачей.

Президент одного срока

По словам Эндрю Хардинга, власти ЮАР явно стремятся контролировать поток информации о здоровье Манделы. Ранее состояние здоровья бывшего лидера неоднократно становилось предметом спекуляций.

Лауреат Нобелевской премии мира ушел из общественной жизни восемь лет назад – последнее его появление на публике было во время чемпионата мира по футболу в Южной Африке в 2010 году.

Он провел 27 лет в тюрьме за борьбу против режима апартеида и вышел на свободу в 1990 году.

В 1994 году он стал первым чернокожим президентом Южной Африки и ушел в отставку в 1999 году, не пожелав переизбираться на второй срок.