Джеб Буш поддержал Митта Ромни в президентской гонке

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Джеб Буш призвал однопартийцев объединиться за кандидатурой Ромни

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии заручился важной поддержкой со стороны бывшего губернатора штата Флорида Джеба Буша, младшего брата Джорджа Буша.

Джеб Буш призвал однопартийцев объединиться и поддержать кандидатуру Ромни, который два дня назад одержал убедительную победу на республиканских праймериз в штате Иллинойс, набрав 47% голосов.

Журналисты полагают, что поддержка со стороны видного республиканца Буша означает, что партийный истеблишмент готов сплотиться вокруг Ромни.

Единый кандидат от Республиканской партии бросит вызов действующему президенту Бараку Обаме в ноябре этого года.

Следующие праймериз пройдут в штате Луизиана в субботу. Затем 3 апреля они пройдут в Висконсине, Мэрилэнде и округе Колумбия.

Против реформы здравоохранения

"Предварительные выборы прошли в 34 штатах, и сейчас пришло время республиканцам объединиться вокруг губернатора Ромни, что станет сигналом для всех голосующих в ноябре о нашей поддержке политики фискального консерватизма и создания новых рабочих мест", - заявил Джеб Буш.

"Я поддерживаю Митта Ромни, как кандидата от партии. Перед нами серьезные вызовы и нам нужен лидер, понимающий экономику и признающий, что ее регулирование правительством не дает ответы на существующие вопросы. Необходим лидер, который верит в предпринимательский капитализм, и тот, который будет работать на предоставление американцам равных возможностей".

Отец Джеба Буша, бывший президент Джордж Буш-старший также поддержал Митта Ромни.

Влиятельная консервативная организация FreedomWorks, которая оказывает помощь в организации выборов и подготовке волонтеров, ранее активно критиковавшая Ромни, теперь также выступила в его поддержку.

"Мы намерены нанести поражение Обаме и избрать консервативный Сенат, который поможет Ромни отменить принятую Обамой реформу здравохранения, а также решить проблемы экономики и расходования бюджетных средств", - заявил Расс Уолкер.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Митт Ромни: "У меня есть план, как вывести всех нас из этого бардака"

В прошлом Ромни традиционно было нелегко заручиться поддержкой консерваторов - основной базы республиканских избирателей.

Его главный советник Эрик Фернстром в интервью CNN посоветовал соперникам Ромни Рику Санторуму и Ньюту Гингричу отказаться от дальнейшей борьбы.

"В конце концов, я уверен, что они примут решение правильное не только для партии, но и для них самих", - сказал Фернстром.

Борьба за каждый штат

Во вторник экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни одержал победу на республиканских праймериз в штате Иллинойс, набрав 47% голосов.

Ближайший соперник Ромни, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, получил 35% голосов. Конгрессмен Рон Пол набрал 9%, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич получил поддержку лишь 8% процентов избирателей.

"Я участвую в президентской гонке, потому что у меня есть опыт и план, как вывести всех нас из этого бардака", - заявил Ромни, когда его победа в Иллинойсе стала очевидной.

Тем не менее, его основной соперник Санторум, обращаясь к своим сторонникам во вторник, сказал, что доволен результатом в штате с консервативным населением.

В Иллинойсе кандидаты-республиканцы боролись за поддержку 54 делегатов. Всего для победы на съезде кандидатам необходимо заручиться поддержкой 1144 делегатов.

Сейчас на счету Ромни 563 делегатов, Рика Санторума - 263, Ньютона Гингрича - 135, а у Рона Пола - 50.

Аналитики считают, что, судя по текущим результатам, Санторуму, который еще недавно открыто заявлял о своей победе в гонке, не удастся обойти Ромни.

Тем не менее, Санторум обещает бороться до конца и в каждом оставшемся штате.