Умер осужденный за убийства в концлагере Иван Демьянюк

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале Второй мировой войны Демьянюк служил в Красной армии, но в 1942 году попал в плен к нацистам

Иван Демьянюк, признанный в 2011 году виновным в причастности к убийству тысяч евреев во время Второй мировой войны, скончался в возрасте 91 года, заявили представители полиции Германии.

Сообщается, что он умер в доме для престарелых.

Суд Мюнхена приговорил Демьянюка к пяти годам тюремного заключения в мае 2011 года, но затем освободил его по причине преклонного возраста.

По заключению суда, Демьянюк в 1943 году, будучи охранником в нацистском концлагере Собибор в Польше, стал соучастником убийства более 28000 евреев.

Демьянюк отрицал обвинения, заявляя, что попал в плен и сам оказался жертвой нацистов.

Всего в газовых камерах Собибора, по некоторым оценкам, погибло 250 тыс. человек. Демьянюку вменялась причастность к смерти тех людей, которые были убиты в период его службы охранником лагеря в 1943 году.

Основная улика

В 1988 году в Израиле, куда он был экстрадирован из США двумя годами раньше, Демьянюк также был признан виновным по аналогичным обвинениям, но относящимся к событиям в концлагере в Треблинке.

Ему был вынесен смертный приговор, но в 1993 году Верховный суд Израиля оправдал Демьянюка за недостатком улик.

В начале Второй мировой войны Демьянюк служил в Красной армии, но в 1942 году попал в плен к нацистам.

Сторона обвинения заявляла, что поступив на службу охранником в концлагере, он стал соучастником массовых убийств. Вместе с тем, доказательств каких-либо его конкретных преступлений представлено не было.

Основной уликой в процессе над Демьянюком было удостоверение СС, где Собибор был обозначен как его место службы. Защита ставила под сомнение достоверность этого документа, но экспертиза подтвердила его подлинность.