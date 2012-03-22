Есть ли в США российский мафиозный "братский круг"?

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Вячеслав Иваньков по кличке Япончик с супругой Фаиной Комиссар у здания Мосгорсуда в июле 2005 года.

Термин "братский круг", которым администрация США обозначает верхушку российской оргпреступности, продолжает приводить в недоумение как американских неправительственных экспертов, так и бывших сотрудников ФБР, специализировавшихся на борьбе с "русским" криминалом.

Впервые этот термин громко прозвучал в июле прошлого года, когда администрация Барака Обамы объявила о новых мерах против транснациональной организованной преступности.

Меры включали замораживание авуаров ее деятелей, отказ им во въезде в США и запрет на коммерческие операции между ними и американцами. Среди четырех организаций, подлежавших санкциям, был российский "братский круг".

Власти США называют также его синонимы: "Семья одиннадцати" и "Двадцатка".

"Я не нашел в российских правоохранительных органах или еще где-либо ни одного человека, который бы сказал: "Да, братский круг – это реально существующая организация", - заявил журналистам профессор Нью-йоркского университета Марк Галеотти, специализирующийся на русской и евразийской преступности.

По его словам, объявляя санкции против членов некоего "братского круга", американский минфин пользуется "мифическим, или на 99% мифическим названием".

Мафиозное "политбюро"?

Бывший киевлянин Леонид Ройтман, досиживающий сейчас в США последние дни своего тюремного срока за попытку "заказать" убийство киевских миллионеров братьев Константиновских, известных среди своих как "братья Карамазовы", заявил мне по телефону, что ему попадался термин "братский круг", но это было давно.

Ройтман входил в так называемую "бригаду Магадана", совершившую в США серию заказных убийств, и был членом американского окружения Вячеслава Иванькова, или Япончика.

С другой стороны, бывший россиянин, являвшийся членом одной из моcковских ОПГ и близким соратником Япончика в его американский период и просивший не называть его имени, сказал мне, что ни разу не слышал упоминаний ни о "братском круге", ни о его синонимах.

Я не нашел в российских правоохранительных органах или еще где-либо ни одного человека, который бы сказал: "Да, братский круг – это реально существующая организация Марк Галеотти, <br>профессор Нью-Йоркского университета

В российской печати выдвигалась версия происхождения термина "Семья одиннадцати", согласно которой речь шла о списке 11 видных деятелей оргпреступности, изъятом ФБР во время обыска у Иванькова.

Агентство "Росбалт", например, поместило статью Юрия Вершова, который пишет, что, переехав в 1992 году в США, Япончик "постоянно встречался и созванивался со своими криминальными приятелями и пытался создать нечто вроде мафиозного "политбюро" - клана самых влиятельных гангстеров, которые бы определяли дальнейшие направления деятельности преступного мира".

По словам автора, "в так называемую "Семью одиннадцати" тогда вошли сам Япончик, "воры в законе" Сергей Бойцов (Боец), Алексей Петров (Петрик), Евгений Васин (Джем), Аслан Усоян (Дед Хасан), Захарий Калашов (Шакро-молодой), Джемал Хачидзе (Джемал), Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский), а также "авторитеты" Салим Абдувалиев (Салим), Алимжан Тохтахунов (Тайваньчик) и Сергей Тимофеев (Сильвестр)".

Один из курировавших Япончика следователей ФБР сказал мне, что ничего такого не помнит, и термин "Семья одиннадцати" ему незнаком. Он, однако, слышал термин "братский круг", хотя не уверен в его происхождении.

Organizatsiya из начала 90-х

"Мы могли взять его из оперативных документов в тот ранний период, когда ФБР начало заниматься русской организованной преступностью, - говорит мой собеседник, пожелавший отстаться неназванным. – Но нам могли сообщить его российские менты, или просто обронить, и термин привился".

По его словам, в начале 1990-х годов, когда ФБР было приказано всерьез заняться "русской мафией", оно очень слабо разбиралось в этой теме. В его нью-йоркском отделении проделки русскоязычных преступников называли между собой аббревиатурой Turds (экскременты) от twisted unfathomable Russian deals, то есть "запутанные непостижимые русские дела".

ФБР не могло пользоваться этим жаргонным термином в официальных документах, тогда как "братский круг" звучал солидно и впечатляюще.

Вы знаете, менты любят хлесткие названия. Как американские, так и российские. Они помогают нам заручаться поддержкой и финансированием Бывший следователь, пожелавший остаться неназванным

"Это был условный термин, обозначавший группу воров, работавших сообща, - вспоминает его бывший следователь, пожелавший остаться неназванным. – Но это не была какая-то конкретная преступная организация, носившая такое имя. Насколько я припоминаю, когда в России происходили сходки видных воров в законе, об их участниках говорили как о "братском круге".

"Вы знаете, менты любят хлесткие названия, - улыбнулся мой собеседник. – Как американские, так и российские. Они помогают нам заручаться поддержкой и финансированием. У людей богатое воображение, и они любят давать явлениям яркие имена".

Указанные термины никогда не попадались мне в судебных документах, но их популяризировали пишущие о русской оргпреступности американские журналисты, прежде всего автор "Красной мафии" покойный Роберт Фридман.

С его легкой руки также получил распространение зловещий термин Organizatsiya, которым якобы величала себя русская мафия в Америке. Это название не намного пережило Фридмана, скончавшегося в 2002 году.

Возможно, объявляя в этом году санкции против семи "ключевых членов или сообщников" "братского круга" (Владислава Леонтьева, Василия Христофорова, Камчибека Кольбаева, Гафира Рахимова, Лазаря Шайбазяна, Александра Мануйлова и Алексея Зайцева), правительство США по инерции сгруппировало их в организацию, чье имя профессор Галеотти называет "мифическим".