Япония закрыла предпоследнюю атомную станцию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местные жители не дали снова запустить реакторы на атомной станции Касивадзаки-Карива

Япония закрыла очередную атомную станцию, сделав еще один шаг к полному отказу от атомной энергетики после катастрофы на АЭС "Фукусима-1".

В понедельник утром компания Tokyo Electric Power Co отключила для проведения плановых работ последний работавший энергоблок на атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата.

Таким образом сейчас в работе остается только один из 54 ядерных реакторов Японии: он находится на острове Хоккайдо. Предполагается, что и он будет отключен в мае этого года.

После аварии на атомной станции в Фукусиме, которая произошла после цунами в марте прошлого года, местные жители настаивают, что ядерные реакторы, останавливаемые на ремонт, не должны запускаться для производства электроэнергии.

До фукусимской аварии почти треть электроэнергии в Японии производилась атомными станциями.

В прошлом японские власти неоднократно проводили проверки на прочность атомных электростанций, пытаясь убедить население, что АЭС способны устоять при разрушительных землетрясениях.

Традиционные энергоносители

Но после трагедии в Фукусиме люди, живущие неподалеку от атомных станций, не позволяют запускать реакторы после их остановки для плановых проверок, которые проводятся на японских АЭС каждые 13 месяцев.

В результате Япония увеличила импорт традиционных энергоносителей, а энергетические компании модернизируют старые электростанции, работающие на неядерном топливе.

Корреспондент Би-би-си в Японии Роланд Берк отмечает, что этим летом в Японии может ощущаться острая нехватка электроэнергии.

В прошлом году японские компании вынуждены были переводить свои заводы и фабрики на ночное производство и работали в выходные дни после того, как правительство приказало сократить потребление энергии на 15%.

Производители предупреждают, что в случае, если положение не изменится, им придется переносить выпуск продукции за рубеж, что ударит по экономике страны.