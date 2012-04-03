Полиция: "оклендский стрелок" метил в администратора

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В университете Ойкос в Окленде готовят теологов, музыкантов, специалистов по иглоукалыванию и медсестер

Целью человека, открывшего стрельбу в университете в Окленде, была одна из сотрудниц этого учебного заведения, сообщили в городской полиции.

Глава полиции Окленда Ховард Джордан рассказал, что Ко Вон Иль начал стрелять куда придется, после того как обнаружил, что той, за кем он пришел - администратора университета Ойкос, - нет на месте.

В результате были убиты семь человек, еще трое получили ранения.

Подозреваемый - 43-летний бывший студент этого учебного заведения - сдался полицейским в супермаркете расположенного неподалеку города Аламеда.

Месть за насмешки?

Выступая в программе телекомпании Эй-би-си "Доброе утро, Америка", Ховард Джордан рассказал, что подозреваемый прибыл в университет с намерением найти администратора: "Затем он прошел через все здание, систематически и выборочно стреляя по людям".

"Мы установили, что подозреваемый был недоволен тем, как осуществлялось администрирование в этой школе. Он также был зол из-за того, что в прошлом, когда он учился там, другие студенты плохо с ним обращались, презирали его и все такое прочее", - рассказал шериф.

Стрельба в университетах США Февраль 2010: Профессор Алабамского университета Эмми Бишоп открыла огонь на территории учебного заведения. Она убила троих коллег, ранения получили еще трое. Февраль 2008: Выпускник университета Северного Иллинойса Стивен Казмирчак застрелил пятерых студентов, ранил 16 и покончил с собой. Апрель 2007: Чо Сен Хи открыл огонь в Виргинском политехническом институте и застрелил более 30 человек, а затем застрелился. Апрель 1999: Два студента в школе Колумбайн в Колорадо застрелили 12 коллег и учителя, а также ранили более 20 человек. Затем они покончили с собой.

Как удалось выяснить следователям, у задержанного были проблемы с поведением в университете, и несколько месяцев назад ему предложили покинуть учебное заведение.

Джордан охарактеризовал подозреваемого как "суматошного, расчетливого и непреклонного джентльмена".

Пятеро человек были убиты на месте, еще двое скончались позже в больнице. Двое раненых остаются в госпитале, их состояние стабильное, еще один пострадавший уже выписан.

Всем жертвам стрелка, по данным полиции, от 20 до 40 лет.

Христианский колледж Ойкос – частное религиозное учреждение, основанное выходцами из Кореи, где преподаются такие дисциплины, как теология, музыка, восточная медицина и навыки ухода за больными. Он основан членами корейской христианской общины.

Насколько можно судить, государственной аккредитации в США учебное заведение не имеет.

"Какой-то сумасшедший"

Пастор Чен Ким, который основал христианский колледж в 2004 году, рассказал, что слышал около 30 выстрелов, прозвучавших в здании. "Я оставался в своем кабинете", - сообщил он газете Oakland Tribune.

Один из свидетелей рассказал американскому телевидению: "Одна женщина, которая в этот момент была в здании, сказала, что туда вошел какой-то сумасшедший. По ее словам, человеку, который был прямо около нее, незнакомец выстрелил в грудь. А ее увезли в "скорой помощи".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Из пятерых раненых, доставленных в больницу, двое скончались

Местная жительница Энджи Джонсон, которая в момент происшествия оказалась поблизости от колледжа, говорит, что ей пришлось оказывать помощь женщине, которая была ранена в руку.

Джонсон сказала со ссылкой на эту женщину, что во время курсов санитаров нападавший встал с места, в упор выстрелил в грудь одному из студентов, а затем начал стрелять по всем, кто находился в аудитории.

В департаменте пожарной охраны Окленда сообщили, что первый сигнал о стрельбе поступил дежурному в 10:50 по местному времени (18:50 по Гринвичу).

Как рассказал Ховард Джордан, сотрудники полиции нашли некоторых пострадавших в аудитории и по всему зданию: "Несколько человек заперлись в разных помещениях, они закрыли двери и прятались за столами. Как вы можете представить, они были очень напуганы".

"Некоторые из них были ранены, поэтому нам пришлось оказывать им первую помощь. Чтобы войти в несколько комнат, нам пришлось взламывать двери", - добавил полицейский.

Во вторник в 18:00 по местному времени в Окленде состоится поминальная служба по жертвам трагедии.