Виктор Бут осужден в США на 25 лет тюрьмы

Минимальный срок

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Виктор Бут не признает свою вину

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил к 25 годам тюрьмы россиянина Виктора Бута, которого присяжные ранее признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.

Судья Шира Шейндлин назначила 45-летнему россиянину минимальное наказание, предусмотренное американским законодательством за поставки переносных зенитно-ракетных комплексов террористическим организациям.

Прокуроры требовали для бывшего советского офицера, имевшего разветвленный бизнес по авиаперевозкам, преимущественно в опасные регионы мира, пожизненного заключения.

"25 лет достаточно", - сказала судья, после того как Бут вновь заявил со скамьи подсудимых, что считает себя невиновным.

Оглашение приговора несколько раз переносили. В последний раз суд по просьбе защиты россиянина перенес оглашение приговора с 28 марта на 5 апреля.

В ноябре прошлого года присяжные федерального суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в том, что он согласился продать оружие людям, которых считал колумбийскими боевиками.

Бут был признан виновным по всем четырем пунктам: в том числе сговоре с целью убийства американских граждан, попытке продажи зенитных ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК, которая в США признана террористической.

По трем второстепенным пунктам обвинения Бут был приговорен к 15 годам тюрьмы, которые он будет отбывать параллельно с основным сроком, постановила судья.

"Бизнесмен самого опасного сорта"

Обосновывая уместность пожизненного приговора, прокуроры подчеркивали, что Бут подрядился поставить колумбийским боевикам из марксистской группировки ФАРК ракеты "земля-воздух" - оружие настолько опасное, что конгресс США постановил наказывать попытку продажи даже одного его экземпляра минимальным 25-летним сроком.

Он ухватился за предоставленную ему возможность сделать деньги, но сам ее не искал Судья Шира Шейндлин

Бут договорился продать ФАРК 700-800 зенитных ракет, понимая при этом, что их получателем будет "террористическая организация, намеревающаяся убивать американцев", говорили американские гособвинители.

"Хотя Бут часто характеризовал себя как всего лишь бизнесмена, он был бизнесменом самого опасного сорта", - подчеркивали прокуроры.

Мотивируя свое решение, судья указала, что на совершение преступлений Бута спровоцировала операция, которую устроили американские спецслужбы.

"Он ухватился за предоставленную ему возможность сделать деньги, но сам ее не искал", - отметила она, добавив, что "нет доказательств того, что он стремился к активному участию в террористической организации".

Бут уже отбыл четыре года в предварительном заключении, а федеральные приговоры в США сокращаются на 15% при отсутствии злостных нарушений режима, так что россиянин может выйти на свободу приблизительно через 17 лет.

Адвокат борется за аннулирование

Сам Бут не признал вину, а его защита призывала судью аннулировать вердикт присяжных.

Адвокат россиянина Альберт Даян настаивает на невиновности своего подзащитного, называет его дело политическим и пытается доказать, что оно было состряпано американскими спецслужбами.

Уголовное преследование Бута Даян называет "возмутительными действиями правительства и позором".

Российские власти ставили под сомнение справедливость судебного решения по Буту и обещали добиваться возвращения своего гражданина на родину.

Бут, прозванный "торговцем смертью", был арестован в марте 2008 года в результате совместной операции правоохранительных органов Таиланда и США в Бангкоке.

Его биография, как принято считать, послужила основной для боевика "Оружейный барон" с Николасом Кейджем в главной роли.

Как приговаривали Бута

Церемония была назначена на половину пятого вечера.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выслушивать приговор Бута привезли в тюремной робе

Как и большинство федеральных судей Манхэттена, седовласая Шира Шейндлин работает по конвейерной системе и весь день председательствовала на рассмотрении иска компании Gucci против компании Guess, которую истец обвиняет в пиратском использовании своих фирменных логотипов, прежде всего начальной буквы G.

Уже к половине четвертого в зал судьи Шейндлин подтянулась на всякий случай дополнительная охрана в виде судебных приставов, одетых под форменными куртками в белоснежные бронежилеты. Зал, до этого полупустой, заполнился под завязку прессой, стажерами прокуратуры и разрабатывавшими Бута сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (УБН).

В бритые затылки следователей глядели сидевшие сзади них вице-консулы Российской Федерации Егор Иванов и Александр Отчайнов, жена осужденного Алла и его 17-летняя дочь Лиза, за день до этого направившая судье трогательное письмо.

Вашему корреспонденту досталось место в ложе для присяжных напротив прокурорского стола, за которым сидели молодые обвинители Гуруанджан Сахни в темно-синей чалме и долговязый большеголовый Брендан Макгвайр. На днях они ходатайствовали, чтобы Шейндлин приговорила Бута к пожизненному заключению.

Прокуроры весело переговаривались между собой, очевидно, не подозревая, что судья не оправдает их ожиданий и приговорит Бута к минимальному сроку, который предусматривает закон.

Последние аргументы защиты

Бута на этот раз привели в светло-зеленом тюремном комбинезоне, из-под которого выглядывала коричневая майка. Волосы осужденного были гладко зачесаны назад.

За столом защиты его обрамляли адвокаты Альберт Даян и Кеннет Каплан и помогающий им судебный переводчик Андрей Гаркуша, которому было поручено переводить на английский последнее слово россиянина.

Image caption Альберт Даян намерен и дальше оспаривать приговор Буту

Судья по очереди поздоровалась со всеми и перечислила наказания, грозящие Буту по каждому из четырех пунктов обвинения. Например, его признали виновным в сговоре с целью убийства американцев, за что ему полагается до пожизненного заключения. За сговор с целью продажи зенитных ракет закон предусматривает минимум 25 лет тюрьмы и максимум пожизненное заключение. За поддержку террористической организации, то есть колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, полагается до 15 лет.

"Ваша честь, - начал свое выступление защитник Даян, - вы сами говорили, что дело против Виктора Бута весьма слабое, и что доказательства тоже весьма слабые..." - "Нет, я этого не говорила! – перебила судья. – Доказательства как раз были очень не слабые!".

"Чрезвычайно слабые, - не сдавался защитник. - Там не было ничего, кроме разговоров".

По словам Даяна, все действующие лица притворялись: американские агенты изображали из себя эмиссаров ФАРК, а Бут "притворялся, что хочет продать им оружие... Пусть прокуратура покажет, что Виктор Бут реально сделал, кроме того, что он полетел в Бангкок с двумя буклетами в кармане!... У прокуратуры нет доказательств, что Виктор Бут хотел продать им оружие – есть лишь слова!".

Адвокат охарактеризовал Америку как "лучшую страну в истории человечества", но назвал "драконовским" ее законодательство, позволяющее "приволакивать в США иностранцев, которые практически не имеют понятия об американских законах и не знают, что за одни разговоры о ракетах они могут получить пожизненный срок, минимум – 25 лет".

Бута "вообще нельзя было привлекать к суду, - заметил Даян. - ... Нет страшнее греха, чем осудить невинного!". По версии адвоката, тайная операция против Бута была предпринята по приказу Белого дома, который пожелал, чтобы "его голову принесли ему на серебряном блюде".

Спасибо Америке за людей с честной совестью! Я благодарен Альберту Даяну, который доказал мою невиновность. За меня ответит время. И моя родина. И мои соотечественники Виктор Бут

Даян заявил, что ему попадалось в истории лишь одно аналогичное дело – дело Дрейфуса, осужденного во Франции в конце XIX века за шпионаж в пользу Германии, но впоследствии оправданного. "Я верю, что правда победит, - воскликнул адвокат, - как восторжествовала она в случае Дрейфуса!".

"Да, ваша честь, - начал Бут свое последнее слово. - Я невиновен! Правду знаю я и всегда буду нести ее с собой, до конца! Я не собирался никого убивать, я никому никогда не собирался продавать никакое оружие!"

"Эту правду знает Господь, - продолжал россиянин, повернулся и показал пальцем на следователей DEA. – Эту правду знают и эти люди. С этой правдой им спать, с этой правдой им вставать, с этой правдой им растить своих детей и с этой правдой любить своих жен!".

Следователи выслушали эти слова с каменными лицами.

"Спасибо Америке за людей с честной совестью! - воскликнул Бут и указал на своих защитников. – Я благодарен Альберту Даяну, который доказал мою невиновность. За меня ответит время. И моя родина. И мои соотечественники".

"Бута никто не принуждал"

"Он согласился предоставить целый арсенал оружия для того, чтобы убивать американцев", - начал свою речь прокурор Макгвайр.

"Это ложь!" - крикнул с места Бут по-английски.

Прокурор невозмутимо продолжал, отметив, что вина Бута доказана не только показаниями свидетелей, но и его собственныыми заявлениями и списком оружия, который он составил. "Никто не принуждал Виктора Бута делать то, что он сделал!" - сказал Макгвайр. – Он умный, образованный и опытный человек, который мог просто остановиться и этого не делать. Но встреча следовала за встречей, телефонный звонок следовал за звонком..."

"Ведь не тайный осведомитель, а Виктор Бут предложил поставить конкретные количества оружия", - продолжал прокурор и напомнил, что именно Бут заявил лже-эмисарам ФАРК, что может сразу достать 100 зенитных ракет, а полтора месяца спустя уже предлагал 700-800 штук. Точно так же у него просили одну тонну взрывчатки С-4, а он вызвался продать пять тонн. По словам Макгвайра, Бута никто не тянул за язык, когда тот предлагал подставным эмиссарам ФАРК беспилотники или советовал им купить банк и отмывать в нем деньги.

Прокурор напомнил судье, что сириец Монзер аль-Кассар был приговорен в этом же здании к 30 годам тюрьмы, хотя он вызвался продать ФАРК всего 15 зенитных ракет, а Бут же – 700-800. Аль-Кассар на 18 лет старше Бута, так что 30-летний срок был для него равносилен пожизненному, заметил Макгвайр, и призвал судью приговорить Бута к максимальному сроку.

Поскольку Шейндлин входила в состав апелляционной инстанции, которая утвердила приговор аль-Кассара, большинство наблюдателей ожидали, что она даст Буту как минимум столько же, то есть 30 лет.

"Врагу не сдается наш гордый "Варяг"

Ко всеобщему удивлению, Шейндлин приговорила россиянина к 25 годам по пункту о зенитных ракетах и к 15 годам – по трем другим пунктам, но постановила, что Бут будет отбывать оба срока одновременно.

Поскольку он уже отбыл четыре года в предварительном заключении, и в связи с тем, что федеральные приговоры в США автоматически сокращаются на 15% за минимально хорошее поведение, россиянин должен отсидеть где-то 17 лет.

Его болельщики заявляют, что он вернется на родину намного скорее, а именно "через год-два". Алла Бут говорит, что сильно расчитывает в этом смысле на российское правительство, которое "должно показать, что не дает своих граждан в обиду".

Даян заявил, что подаст апелляцию, оспаривая и обвинительный вердикт присяжных, и приговор судьи. В этом случае не исключено, что и прокуратура опротестует вынесенный Буту приговор как чрезмерно мягкий, заметила мне Сабрина Шрофф, бывшая первым адвокатом Бута.

"Я всегда знала, что Шейндлин ему больше 25 в жизни не даст, - добавила она. – Почему? Она знает, что это дело выеденного яйца не стоило!".

Судья также приговорила Бута к пяти годам гласного надзора. Этот приговор к нему вряд ли применим, поскольку после отбытия наказания его сразу же переведут в тюрьму иммиграционного ведомства США в преддверии депортации на родину.

Чисто платонический характер, видимо, носит и другой аспект приговора: россиянин должен будет выплатить 15 млн долларов, взыскать которые с него будет весьма нелегко.

Когда Бута выводили из зала, он обернулся к жене с дочерью и задорно выкрикнул: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!"

У здания суда, как всегда, прохаживался вдоль толпы журналистов высокий небритый туземец в белой шляпе и желтом пиджаке и кричал, помахивая флагом КНР и китайскими газетами: "Свободу Виктору Буту! Вива Чавес, вива ФАРК!".