Узбекистан перекрыл поставки газа в Таджикистан

Image caption По данным МВФ, около 63% населения Таджикистана находится за чертой бедности

Крупнейшие промышленные предприятия Таджикистана будут закрыты, если Душанбе и Ташкент в ближайшее время не договорятся о поставках узбекского газа, экспорт которого был полностью прекращен в начале апреля.

По оценкам экспертов, в результате газового конфликта пострадает более полумиллиона таджикских граждан. В стране с весьма высокой безработицей, потерять работу рискуют десятки тысяч человек.

Газовый вопрос не только рассорил Ташкент и Душанбе, которые последние годы периодически обменивались взаимными претензиями, но стал поводом для критики экономической политики таджикского правительства.

Договор с Китаем

Из-за прекращения поставок газа объявил об остановке производства крупнейший цементный завод Таджикистана. Руководство предприятия пока не планирует сокращение сотрудников, однако заявляет, что при нынешнем спросе запасов готовой продукции хватит лишь на 2 месяца. Если к этому времени газовый вопрос не удастся решить – рабочие будут отправлены в вынужденный отпуск.

В "Таджикгазе", который накануне отправил в массовый отпуск своих сотрудников, сообщили Би-би-си, что таджикская сторона не отказывается от попыток вести переговоры с узбекскими коллегами.

Между тем, в Узбекистане заявляют, что не имеют возможности поставлять газ в Таджикистан, ссылаясь на контрактные обязательства перед Китаем.

Кроме того, Ташкент отказал Душанбе в поставках газа из Туркмении.

"Таджикской стороне должно быть хорошо известно, что в связи с функционированием туркменской и узбекской газопроводной системы отдельно друг от друга, транзит туркменского газа через территорию Узбекистана не представляется возможным", – сказано в письме премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиёева, направленном на имя его главы таджикского правительства Акила Акилова.

Стратегическое производство

Тем временем, самая тревожная ситуация складывается на стратегически важном для Таджикистана алюминиевом заводе (ТАЛКО), фактически зависящем от поставок узбекского газа.

ТАЛКО – единственное предприятие Таджикистана, приносящее в бюджет до 75% всех валютных поступлений.

"Есть некий технологический процесс, который не позволяет нам остановку производства, – отмечается в сообщении пресс-службы ТАЛКО. – Если не подавать электроэнергию в течение 16 часов, то произойдет остывание ванн. Для запуска одной новой ванны потребуется до 200 тысяч долларов, а для полного восстановления производственного цикла потребуется более 3 лет. И это будет стоить 500 млн долларов. Мы просто можем лишиться этого производства".

Image caption Алюминиевый завод ТАЛКО приносит в бюджет до 75% валютных поступлений

Таджикская алюминиевая компания является главным работодателем приграничного с Узбекистаном таджикского города Турсунзаде с населением более 30 тысяч человек.

Его остановка приведет к сокращению 13 тыс. сотрудников завода, закрытию школ и медицинских учреждений, которые поддерживаются компанией.

Градообразующее предприятие является заказчиком более 40 таджикских заводов, которые также могут прекратить свое существование в связи с остановкой алюминиевого производства.

Всё это ухудшит и без того тяжелое положение на рынке труда в стране, более миллиона граждан которой находятся в вынужденной трудовой миграции.

По данным МВФ, около 63% населения Таджикистана находится за чертой бедности и живет менее чем на 2 доллара в день. Финансово-экономическая система страны во многом держится за счет денег, присылаемых на родину работающими за рубежом таджикскими гастарбайтерами.

По мнению лидера компартии страны Шоди Шабдолова, власти должны искать альтернативные пути выхода из энергетического кризиса, а не искать виноватых соседей.

"Таджикистан располагает огромными запасами угля, есть нефть и газ в нужном для внутреннего потребления количестве, гидроресурсы и солнечная энергия, которую мы практически не используем, – говорит Шабдолов. – Кроме того, мы можем импортировать газ из Афганистана, как это делалось раньше".

Вместе с тем, лидер компартии признает, что Таджикистан и Узбкистан серьезно зависят друг от друга."Что касается водных ресурсов, узбеки зависят от нас, а с углеводородами мы зависим от соседей, – говорит Шодди Шабдолов. – Мы долго ждали, что добрый дядя нам поможет. Рынок – это капитализм, там нет добрых дядей".

Все проблемы из-за воды?

Таджикско-узбекские отношения в последние годы называют своеобразной холодной войной.

Узбекистан выступает против практически всех водно-энергетических инициатив Душанбе и строительства крупных ГЭС в Таджикистане и Киргизии.

В Таджикистане считают, что запуск новых энергоблоков позволит стране добиться энергетической независимости, а государствам Центральной Азии – наладить постоянное энергоснабжение.

Однако Ташкент высказывает опасение, что дополнительные станции вызовут серьезные экологические проблемы в регионе и приведут к нехватке воды для потребления и орошения в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.

"Проблемы между странами начинаются обычно весной Это связано с началом посевных работ, – говорит политолог Вафи Ниятбеков. – Ташкент повышает цены на транзит топлива, прекращает экспорт газа, закрывает железную дорогу".