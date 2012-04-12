Иванишвили может пойти на выборы без гражданства Грузии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самому Иванишвили идея христианских демократов не нравится

Миллиардер и лидер оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" Бидзина (Борис) Иванишвили, которому не удалось вернуть утерянное грузинское гражданство, все-таки может получить право участвовать в парламентских выборах 2012 года.

Парламентское меньшинство в лице христианских демократов предложило внести поправки в конституцию, чтобы участвовать в политической жизни могли и уроженцы Грузии с паспортами Евросоюза, прожившие в стране в течение 10 лет.

Законопроект, по всей видимости, будет принят, так как его уже одобрили представители правящей партии. Председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе заявил, что таким образом будет решена проблема гражданского статуса "некоторых оппонентов" правительства Михаила Саакашвили.

Политологи уверены, что инициатива призвана успокоить общественность и критиков за рубежом, заявляющих, что Иванишвили лишили гражданства, чтобы он не смог составить конкуренцию действующему президенту.

Интересно, что сам миллиардер-оппозиционер относится к нововведению скептически.

Сага о грузинском паспорте

Лидер христиан-демократического движения Георгий Таргамадзе надеется, что конституционные изменения вступят в силу уже в мае этого года.

По словам Таргамадзе, если на то будет политическая воля, процедура не затянется.

"А мы видим, что эта воля существует", – сказал Таргамадзе в интервью Би-би-си.

Авторы проекта считают, что таким образом будет найден выход из сложившейся в Грузии тупиковой политической ситуации.

Я как политик и председатель парламента поддерживаю любую инициативу, которая поможет нам в том, чтобы на парламентских выборах была конкуренция Давид Бакрадзе,<br>спикер парламента Грузии

Осенью прошлого года Иванишвили заявил о своем намерении участвовать в парламентских выборах, и вскоре после этого был лишен грузинского гражданства, которое получил в 2004 году, являясь гражданином России (от российского гражданства он позже отказался).

Власти уверяют, что в решении лишить Иванишвили гражданства политики нет, так как предприниматель нарушил закон, получив впоследствии еще и французский паспорт, что противоречит законодательству Грузии.

Бидзина Иванишвили пытался оспорить решение, а затем хотел вернуть гражданство путем натурализации.

На прошлой неделе Агентство гражданского реестра Грузии заявило, что гражданин Франции Иванишвили, не может натурализоваться, а должен обратиться с требованием о получении двойного гражданства.

"Гармонизация законодательства"

"Наш интерес в том, чтобы перевести политический процесс, избирательный процесс в мирную, интересную, но политическую конкуренцию", – говорит лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе.

По словам депутата, необходимо изменить целый ряд законодательных норм, чтобы граждане ЕС могли "участвовать в выборах, возглавлять политические блоки, партии или коалиции, а также финансировать политическую активность – то есть иметь все те права, которые есть у граждан Грузии".

Таргамадзе сказал, что предположительно новшество коснется лишь граждан Евросоюза, однако сам депутат является сторонником того, чтобы изменения коснулись также граждан США, Канады и Австралии.

"Грузия на высшем законодательном уровне определила главным внешнеполитическим ориентиром именно Евросоюз и интеграцию в ЕС, – говорит лидер христианских демократов. – Соответственно, мы вносим изменения в законодательство, проводим ее гармонизацию с законодательством ЕС".

"Я как политик и председатель парламента поддерживаю любую инициативу, которая поможет нам в том, чтобы на парламентских выборах была конкуренция, и в них приняли участие все лица и политические силы, у которых есть определенная поддержка или амбиции прийти в политику и принять участие в выборах", – заявил спикер парламента Давид Бакрадзе.

Иванишвили недоволен

Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Павле Кублашвили сказал, что конституционная реформа положит конец "спекуляциям относительно того, что у кого-то ограничено право на участие в выборах".

Между тем, инициатива, на первый взгляд открывающая Иванишвили путь в парламент, вызвала с его стороны острую критику.

На встрече с иностранными дипломатами Иванишвили назвал Георгия Таргамадзе "адвокатом" Саакашвили.

Власти понимают, что вся история с гражданством Иванишвили им в минус, поскольку в технических деталях никто не будет разбираться и общее впечатление будет то, что появился опасный соперник и его лишили гражданства Гия Нодиа,<br>политолог

"Он еще раз показал свое лицо, то, что он является продолжением [правящего] Национального движения... и что у нас однопартийный парламент", – заявил Иванишвили.

Миллиардер, как и его сторонники, считает, что таким образом власти пытаются сохранить лицо.

Тина Хидашели из оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" считает, что власти загнали себя в тупик под давлением общественного мнения внутри Грузии и со стороны международного сообщества.

Конституция для одного

Эксперт по конституционному праву и член Республиканской партии Грузии Вахтанг Хмаладзе указывает на то, что после "революции роз" изменения в конституцию вносились уже более 20 раз.

"С одной стороны, это неуважительное отношение к конституции, а с другой показывает, что непродуман курс, – считает Хмаладзе. – Источниками всех этих изменений являются текущие потребности власти".

Хмаладзе считает, что предложенные изменения содержат риски для безопасности страны. Именно по этой причине, отмечает он, практически во всех государствах возможности занять определенные должности ограничиваются требованием наличия гражданства.

Ряд неправительственных организаций также выступили с резкой критикой инициативы, считая, что это может привести к вмешательству во внутренние дела Грузии.

Однако, по словам директора Международной школы кавказских исследований Университета Ильи Гии Нодиа, учитывая стремление Грузии к сближению с Евросоюзом, подобной инициативе можно найти объяснение.

"Но для меня проблематичен контекст, когда явно это делается для одного человека", – замечает при этом политолог.

По мнению Гии Нодиа, власти в вопросе о гражданстве Иванишвили заняли довольно жесткую позицию, в то время как история, связанная с гражданством, играет не на пользу правительства. Именно это, по мнению Нодиа, стало основной мотивацией, по которой правящая партия поддержала инициативу христианских демократов.

"Власти понимают, что вся история с гражданством Иванишвили им в минус, поскольку в технических деталях никто не будет разбираться и общее впечатление будет то, что появился опасный соперник и его лишили гражданства, – говорит Нодиа. – Им нужен весомый аргумент, что это не так и они не против того, чтобы Иванишвили мог полноценно участвовать в политической жизни".