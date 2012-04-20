Эстонский хакер Иванов предстал перед судом в Нью-Йорке

Image caption Дело Антона Иванова заслушает федеральный суд Манхэттена

В четверг утром в Нью-Йорк был доставлен под конвоем 27-летний Антон Иванов, экстрадированный из Эстонии.

Днем Иванов, арестованный эстонскими властями 8 ноября 2011 года и обвиняющийся в грандиозной кибер-афере, в ходе которой вредоносными программами было заражено более 4 миллионов компьютеров более чем в 100 странах, предстал перед манхэттенским судьей-магистратом Деброй Фримен для первоначального оформления.

Иванов проходит по делу вместе с Владимиром Чащиным, Тимуром Герасименко, Дмитрием Егоровым, Валерием Алексеевым и Константином Полтевым, которые тоже были арестованы в Эстонии в ноябре прошлого года и находятся там под стражей. Все они являются эстонскими гражданами.

Седьмой обвиняемый, россиянин Андрей Тааме, находится в бегах.

В числе предъявленных Иванову обвинений – преступный сговор с целью совершения мошенничества и взлома чужих компьютеров. Ему грозит до 85 лет тюрьмы.

Это дело поручено федеральному судье Льюису Каплану, который назначил следующее заседание на 23 апреля.

Маги сетевого трафика

По утверждению прокуратуры, программы, которые обвиняемые устанавливали в чужих компьютерах без ведома владельцев, незаметно изменяли параметры настройки и направляли их поисковики на определенные сайты, таким образом искусственно повышая их посещаемость. Рекламные агенты по договору платили злоумышленникам за каждое посещение этих сайтов.

Поскольку афера длилась с 2007 по 2011 год и имела колоссальные масштабы, обвиняемые, по словам прокуроров, заработали на ней миллионы долларов.

Они также мошеннически подменяли рекламу на чужих сайтах, и пользователь видел там не те рекламные объявления, которые вывесил на нем хозяин сайта, а те, за которые аферисты получали деньги. Наконец, вредоносная программа, которую они запускали в миллионы чужих компьютеров, обезоруживала их антивирусную защиту и не давала установить новую.

Как явствует из судебных документов, американские следователи раскрыли аферу по крайней мере за полгода до ареста шестерых обвиняемых в Эстонии и без лишнего шума разрабатывали меры, которые позволили бы им заменить серверы злоумышленников законными серверами без того, чтобы примерно 4,2 млн. зараженных компьютеров по всему миру потеряли из-за этого связь с интернетом.

Среди инфицированных компьютеров было около полумиллиона американских, принадлежавших как частным лицам, так и вузам, некоммерческим организациям, компаниям, и государственным учреждениям, например, НАСА.