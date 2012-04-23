Дело Трейвона Мартина: Циммерман освобожден под залог
Джордж Циммерман, ожидающий суда за убийство чернокожего подростка Трейвона Мартина, был выпущен под залог в 150 тысяч долларов.
Циммерман, утверждающий, что действовал в целях самообороны, обвиняется в непредумышленном убийстве.
Трейвон Мартин был застрелен 26 февраля после того, как Циммерман, добровольно несший охрану жилого комплекса в городе Орландо, штат Флорида, попытался прогнать 17-летнего подростка, который показался ему подозрительным.
Выпущенного под залог Циммермана вывезли из тюрьмы. Его местонахождение будет храниться в тайне.
В пятницу после утверждения залога судья Кеннет Лестер обязал Циммермана сообщать полиции о своем местонахождении каждые три дня. Он также будет вынужден соблюдать условия комендантского часа с 7 часов вечера до 6 утра.
Передвижения Циммермана будут отслеживаться при помощи электронного устройства. Ему запрещено носить оружие, употреблять алкоголь, а также связываться с семьей убитого лично или через посредников.
"Подозрительный" капюшон
В пятницу в зале суда Циммерман выразил соболезнования родителям Трейвона Мартина, добавив, что он не знал о возрасте убитого, а также о том, что подросток был безоружен.
Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп сказал, что родители подростка были "глубоко огорчены" известием о том, что Циммерман будет освобожден под залог.
Гибель Трейвона Мартина вызвала в США волну массовых акций протеста с требованием привлечь Циммермана к ответственности.
Полиция штата Флорида не арестовывала Циммермана в течение шести недель, так как закон о самообороне, действующий во Флориде, допускает весьма широкое толкование этого понятия и фактически позволяет убивать нападающего.
По версии обвинения, Циммерман застрелил тинэйджера Трейвона Мартина, когда тот возвращался из магазина с пакетом конфет и банкой холодного чая.
Обвинение подчеркивает, что Мартин был невооружен. Однако Циммерман, на волонтерской основе охранявший жилой комплекс, счел вид Мартина "подозрительным", потому что тот был одет в джемпер с капюшоном.
Как выяснилось из записи разговора Циммермана с диспетчером службы 911, за несколько минут до убийства ему был дан приказ не преследовать молодого человека.