Дело Трейвона Мартина: Циммерман освобожден под залог

  • 23 апреля 2012
Джордж Циммерман
Image caption Семья Трейвона Мартина огорчена решением судьи выпустить Джорджа Зиммермана под залог

Джордж Циммерман, ожидающий суда за убийство чернокожего подростка Трейвона Мартина, был выпущен под залог в 150 тысяч долларов.

Циммерман, утверждающий, что действовал в целях самообороны, обвиняется в непредумышленном убийстве.

Трейвон Мартин был застрелен 26 февраля после того, как Циммерман, добровольно несший охрану жилого комплекса в городе Орландо, штат Флорида, попытался прогнать 17-летнего подростка, который показался ему подозрительным.

Выпущенного под залог Циммермана вывезли из тюрьмы. Его местонахождение будет храниться в тайне.

В пятницу после утверждения залога судья Кеннет Лестер обязал Циммермана сообщать полиции о своем местонахождении каждые три дня. Он также будет вынужден соблюдать условия комендантского часа с 7 часов вечера до 6 утра.

Передвижения Циммермана будут отслеживаться при помощи электронного устройства. Ему запрещено носить оружие, употреблять алкоголь, а также связываться с семьей убитого лично или через посредников.

"Подозрительный" капюшон

В пятницу в зале суда Циммерман выразил соболезнования родителям Трейвона Мартина, добавив, что он не знал о возрасте убитого, а также о том, что подросток был безоружен.

Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп сказал, что родители подростка были "глубоко огорчены" известием о том, что Циммерман будет освобожден под залог.

Гибель Трейвона Мартина вызвала в США волну массовых акций протеста с требованием привлечь Циммермана к ответственности.

Полиция штата Флорида не арестовывала Циммермана в течение шести недель, так как закон о самообороне, действующий во Флориде, допускает весьма широкое толкование этого понятия и фактически позволяет убивать нападающего.

По версии обвинения, Циммерман застрелил тинэйджера Трейвона Мартина, когда тот возвращался из магазина с пакетом конфет и банкой холодного чая.

Обвинение подчеркивает, что Мартин был невооружен. Однако Циммерман, на волонтерской основе охранявший жилой комплекс, счел вид Мартина "подозрительным", потому что тот был одет в джемпер с капюшоном.

Как выяснилось из записи разговора Циммермана с диспетчером службы 911, за несколько минут до убийства ему был дан приказ не преследовать молодого человека.

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