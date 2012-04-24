Иммиграция из Мексики в США, похоже, пошла на спад
Иммиграция из Мексики в Соединенные Штаты Америки стабилизировалась, а возможно, впервые за 40 лет начала снижаться, свидетельствует исследование социологов американского Pew-центра.
Приток людей через южную границу США начал замедляться около пяти лет назад, и возможно, к 2010 году уже развернулся вспять.
Экономические факторы, ужесточение пограничного контроля и снижение рождаемости в самой Мексике называются среди возможных причин падения миграции.
Более 12 млн человек переехали из Мексики в США, начиная с 1970 года, из них легально - больше половины.
"Если окинуть взором всю историю Соединенных Штатов, мы видим, что ни одна страна в мире не дала США столько иммигрантов, сколько Мексика за последние 40 лет", - подчеркивают авторы доклада.
Впрочем, судя по цифрам, эта полувековая тенденция изменилась в 2005-2010 годах.
Десятилетием раньше, между 1995 и 2000-м, около 2,9 млн мексиканцев прибыли в США и лишь 670 тыс. уехали в Мексику - баланс более 2,2 млн в пользу северного соседа.
Однако между 2005 и 2010-м годами из Мексики приехали только 1,37 млн человек, а пересекли границу в обратном направлении 1,39 млн.
"Хотя заявить с полной определенностью о развороте миграции пока не возможно, тенденция этих пяти лет показывает, что поток возвращающихся в Мексику уже, возможно, превысил количество уезжающих из нее", - говорится в исследовании.
Строгий режим Обамы
Гораздо меньше стало и нелегальных иммигрантов из Мексики, живущих в США. Количество мексиканцев, находящихся в США без разрешения, упало с семи миллионов (в 2007 году) до 6,1 млн в 2011-м - это оценки, основанные на данных американской переписи населения.
В это же самое время количество легальных мексиканских мигрантов росло не спеша и достигло к прошлому году 5,8 млн человек.
Эта статистика совпадает с данными правительства США, из которых следует, что администрация президента Обамы за первые три года у власти выслала из страны рекордное количество нелегалов.
Согласно информации Pew центра, значительная доля из 1,3 млн уехавших покинула США не по своей воле: по максимальным оценкам, депортирован был каждый третий из уехавших.
Вопрос иммиграции приобретает еще большее значение в свете грядущих президентских выборов.
"Не надо, я сам"
Несколько американских штатов - включая Алабаму и Аризону - приняли новые, ужесточенные, иммиграционные законы, по которым с жителей могут требовать предъявления документов, доказывающих, что они граждане страны или живут здесь на законных основаниях.
(Внутренних гражданских паспортов в США нет и никогда не было, а документами, подтверждающими личность владельца, служат или карточка социального страхования, или водительские права).
Сторонники небывалой доселе меры - требования предъявить документы на улице - утверждают, что это нововведение действует на нелегалов морально, подталкивая их к добровольному решению покинуть территорию США.
Во время предвыборных дебатов между республиканцами этот процесс был назван "самодепортацией".
Впрочем, 25 апреля иммиграционный закон штата Аризона должен рассматриваться в Верховном суде США на предмет соответствия конституции.
Самый вероятный кандидат в президенты от республиканцев - Митт Ромни - имеет очень низкий рейтинг среди избирателей мексиканского и латиноамериканского происхождения.
Барак Обама - наоборот, несмотря на то, что при нем было депортировано больше "латинос", чем при других президентах, пользуется у этой этнической общины в США большой популярностью.