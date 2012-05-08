Лукашенко выступил за стабильность и против свободы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В нынешнем послании парламенту и народу Александр Лукашенко активно использовал лексику советского периода

В ежегодном послании парламенту и народу президент Александр Лукашенко убеждал белорусов: "Стабильность – это не застой". И заодно сообщил стране и миру, что только что проигравший выборы во Франции Николя Саркози взял в свое время у Муаммара Каддафи 100 млн долларов на свою первую президентскую кампанию. Об этом Лукашенко узнал от самого ливийского лидера.

"Не 20 или 50 миллионов, как они там во Франции обсуждают. По словам Каддафи, он [Саркози] взял у него более 100 миллионов! Муаммар Каддафи мне лично об этом рассказывал, когда в Минск приезжал", - сообщил президент Белоруссии в прямом эфире, отвечая на вопросы депутатов парламента.

"Деньги взял, а что сделал? - продолжил Лукашенко. – Может быть, поэтому разбили Ливию, изнасиловали и убили Каддафи, и сейчас пытаются уничтожить его семью, чтобы следов не осталось. Вот вам демократия".

Аналитики обращают внимание, что в нынешнем послании парламенту и народу Александр Лукашенко активно использовал лексику советского периода: провластную молодежную организацию БРСМ называл "комсомолом" и периодически повторял, что Белоруссия "никогда не впадет в застой".

"Ни шага влево-вправо!"

Западным демократиям Лукашенко напомнил, что официальный Минск действует в соответствии с собственными национальными интересами.

Наша система никому проблем не создает – ни нашим людям, ни соседям. Если наша система не изжила себя, зачем ее ломать?... Наклонить нас, коленом наступить или всей ногой на горло – невозможно Александр Лукашенко

"Наша система никому проблем не создает – ни нашим людям, ни соседям. Если наша система не изжила себя, зачем ее ломать?... Наклонить нас, коленом наступить или всей ногой на горло – невозможно", - заверил белорусский президент.

Лукашенко раскритиковал политику западных санкций в отношении Минска, отметив, что из-за такой политики "потеряно многое".

"Не надо нас упрекать в том, что мы застыли, в том числе по избирательным вопросам. Вы сами угробили этот процесс!", - объяснил белорусский президент европейцам.

Предстоящие в Белоруссии парламентские выборы, судя по словам главы государства, не обещают демократических сенсаций. "Ни шага влево-вправо! Все выборы пройдут по законам нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

"Ведите себя соответствующим образом!", - посоветовал белорусский президент западным политикам, заявив, что его страна готова к диалогу с Европой и США, но не собирается "поступаться принципами".

Он отметил, что - несмотря на действующие санкции - Евросоюз остается "партнером номер один" для белорусского экспорта. По данным Белстата, в первом квартале текущего года Белоруссия увеличила поставки своих товаров в страны ЕС в два раза.

Лукашенко убежден, что публично критикуя официальный Минск, европейцы "на самом деле любят нас, нашу страну".

Выдраить всю страну

В общении с народом и парламентом, длившемся более четырех часов, Лукашенко доказывал, что Белоруссию невозможно не любить.

В стране за истекшую пятилетку, по словам президента, построено жилья больше, чем за пять лет строилось в Советском Союзе. Каждый находящийся в обращении белорусский рубль, как заявляет Лукашенко, "на 150% покрыт золотовалютными резервами".

Я слышу каждый писк в любом уголке нашей страны, это проходит через мое сердце. Мы слышим, анализируем, но исходим из требований подавляющего большинства нашего общества. Так будет впредь Александр Лукашенко

"Наши условия - ваши деньги!", - объяснил белорусский президент принцип здешней приватизации, обязав членов правительства и губернаторов искать прямые инвестиции, "не замаскированные под кредиты".

Александр Лукашенко повторил, что на продажу может быть выставлено любое белорусское предприятие, но только по высокой цене. По его словам, цена пакета "Беларуськалия" уже поднята государством на 2-2,5 млрд долларов. Первоначально заявлялось, что "Беларуськалий" стоит 30 млрд долларов.

Белорусам вновь обещана средняя зарплата в 500 долларов, сдерживание цен и "государство для народа".

Но вместе с тем белорусский президент потребовал: "Страна должна быть вычищена, выдраена и сиять!".

Достоевский в помощь

Белорусский президент много говорил о государственном понимании свободы. Оценки, которыми Лукашенко обычно награждает оппозицию, не изменились: "отморозки", "пятая колонна" и т.п. Но власть, по его словам, должна "слышать меньшинство, оно есть в Беларуси".

"Я слышу каждый писк в любом уголке нашей страны, это проходит через мое сердце. Мы слышим, анализируем, но исходим из требований подавляющего большинства нашего общества. Так будет впредь", - подчеркнул белорусский лидер.

Если кто-то надеется, что вот Путин пришел - завтра нас начнут душить, петлю на шею накинут, не дождутся. Мы будем прогрессировать только в лучшую сторону. По крайней мере, такого курса мы будем придерживаться в отношениях с Россией Александр Лукашенко

Заметив, что свобода – это прежде всего ответственность, Александр Лукашенко предложил белорусам прислушаться к великому русскому писателю Достоевскому и процитировал: "Нет для человека ничего невыносимее свободы".

Цитата взорвала белорусский интернет: в статьях, блогах и комментариях приводятся отрывки из романа Достоевского "Братья Карамазовы", где Великий Инквизитор использует эти слова о свободе в споре с Христом.

"Финал Легенды, кстати, свидетельствует о торжестве идей Христа, а не Великого Инквизитора. Правда, те, кто готовил текст послания, видимо, забыли Александра Григорьевича предупредить об этом", - замечает публицист Светлана Калинкина.

На фоне Путина

Выступая со своим посланием на следующий день после вступления Владимира Путина в должность президента России, Александр Лукашенко подчеркнул, что ожидает нормальных отношений с российскими лидерами.

"Если кто-то надеется, что вот Путин пришел - завтра нас начнут душить, петлю на шею накинут, не дождутся. Мы будем прогрессировать только в лучшую сторону. По крайней мере, такого курса мы будем придерживаться в отношениях с Россией", - сказал Лукашенко, вспомнив, однако, о временах разногласий из-за цен на энергоносители.

"Россия поняла тогда, что еще год такой политики в отношении Беларуси - и Беларусь больше никогда не будет на стороне России, поэтому аккуратненько отступили", - полагает Лукашенко.

По словам белорусского президента, уровень демократии и в России, и на Украине не слишком отличается от белорусского. Лукашенко сообщил, что часто говорит в шутку лидерам России и Украины: "Ну, слава Богу, вы там кого-то погоняли - может, за вас [западные политики] возьмутся".