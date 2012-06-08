Число самоубийств в армии США достигло одного в день

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В 2012 году число самоубийств в армии США превысило потери в результате боевых действий

Число самоубийств в вооруженных силах США резко возросло. Статистика за последний год показывает, что почти каждый день один американский военнослужащий сводит счеты с жизнью.

На 3 июня этого года число самоубийств среди военнослужащих достигло 154 по сравнению с 130 на тот же период прошлого года.

Эти показатели намного превышают боевые потери американских вооруженных сил за тот же период времени.

"Мы глубоко обеспокоены уровнем самоубийств среди военнослужащих", - заявила представитель Пентагона, добавив, что эта проблема является одной из острейших в американских вооруженных силах.

Хотя причины такого роста пока не совсем ясны, данные, собранные армейскими психологами, свидетельствуют, что военнослужащие, которое многократно проходили службу в районах боевых действий, входят в группу риска.

Однако та же статистика свидетельствует, что часть военнослужащих, покончивших с собой, никогда не бывали в горячих точках.

Уровень самоубийств в американских вооруженных силах снизился в 2010 и 2011 годах, но в этом году достиг рекордной отметки с начала войны в Афганистане в 2001 году.

В течение многих лет в американской армии осуществляются программы, в рамках которой военнослужащим оказывается психологическая помощь, в том числе в форме организации конфиденциальных телефонных линий и размещение военных психологов в районах боевых действий.

Военнослужащих убеждают обращаться за помощью к специалистам в случае возникновения проблем с психикой. Однако, судя по сообщениям, среди военных много тех, кто видит в таких обращениях признак слабости.

Сила или слабость?

В мае этого года генерал-майор Дана Питтард, командующий 1-й бронетанковой дивизией, отозвал свой блог, написанный в январе, в котором он призывал солдат, рассматривающих возможность самоубийства, действовать "как подобает взрослым".

Его высказывание навлекло критику со стороны армейского командования, в том числе командующего Объединенного комитета начальников штабов генерала Мартина Демпси.

Генерал Демпси заявил, что категорически не согласен с генералом Питтардом.

Представитель Пентагона Синтия Смит сообщила Би-би-си, что предотвращение самоубийств является в первую очередь областью ответственности руководства вооруженных сил.

"Обращение за помощью является признаком силы", - заявила она.