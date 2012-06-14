Фото мертвого младенца вызвало гнев китайских блогеров

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Правозащитники в КНР критикуют политику одного ребенка для одной семьи

Фотография ребенка, предположительно ставшего жертвой аборта, вызвало волну возмущения в китайской блогосфере. Правозащитники утверждают, что это следствие политики "одна семья - один ребенок", проводимой китайскими властями.

По данным правозащитников, на фото изображена китаянка Фэн Цзямэй из провинции Шэньси, которую якобы заставили сделать аборт на седьмом месяце беременности.

Активисты правозащитной организации All Girls Allowed, базирующейся в Вашингтоне, утверждают, что у Фэн не было денег, чтобы заплатить штраф за рождение второго ребенка.

Правозащитники уже не первый год обвиняют Китай в том, что его демографическая политика фактически сводится к тому, что женщин вынуждают делать аборты. Пекин эти обвинения категорически отвергает.

Китайская газета Global Times пишет, что власти уже расследуют произошедшее.

"Так вели себя нацисты"

"История Фэн Цзямэй демонстрирует, как политика "одна семья - один ребенок" приводит к ежедневному насилию над женщинами", - говорит Чай Лин из организации All Girls Allowed.

Так вели себя солдаты японской императорской армии и нацисты в годы Второй мировой войны. За такое чиновников нужно казнить netease.com читатель сайта netease.com

По ее словам, правозащитникам удалось поговорить с Фэн и ее мужем Дэн Цзиюанем сразу после инцидента. Дэн рассказал, что его жену насильно увезли в больницу и удерживали там перед абортом.

Однако представитель властей провинции Шэньси, пожелавший остаться неназванным, заявил местным СМИ, что никто не удерживал Фэн против ее воли.

В китайской блогосфере история получила широкий резонанс. Многие не сомневаются в правдивости истории.

"Так вели себя солдаты японской императорской армии и нацисты в годы Второй мировой войны. Но это происходит в наши дни, и, конечно, это вряд ли единственный подобный случай. За такое чиновников нужно казнить", - цитирует агентство Франс пресс одного из читателей сайта netease.com.

В Китае многие критикуют демографическую политику властей. Один из самых известных противников практики "одна семья - один ребенок" - диссидент Чэнь Гуанчен, бежавший весной из-под домашнего ареста и в прошлом месяце получивший убежище в США.