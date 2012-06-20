"Олимпстрой": принудительного труда на стройках Сочи нет

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Представляя доклад, Хилари Клинтон заявила, что с рабством в мире не покончено

Русская служба Би-би-си получила официальный комментарий от корпорации "Олимпстрой" по поводу предположений, содержащихся в докладе Государственного департамента США, о том, что при строительстве олимпийских объектов в российском Сочи используется принудительный труд.

В докладе сообщалось, в частности, о "конфискации проездных документов и невыплате заработной платы" работникам строек.

"Сейчас в Сочи на строительных площадках работают более 55 тысяч человек. Рабочие размещаются в строительных городках, гостиницах и частном секторе. Условия проживания находятся под пристальным вниманием проверяющих структур и общественности", - говорится в официальном ответе на запрос Би-би-си корпорации "Олимпстрой".

"Все заявления, поступающие в соответствующие органы, безотлагательно расследуются. Никакой достоверной информации об использовании "принудительного труда" на строительстве олимпийских объектов нет. Вся информация о строительстве объектов широко представлена в открытых источниках, в том числе на сайте госкорпорации", - говорится в ответе "Олимпстроя".

Принудительный труд?

В докладе государственного департамента США о проблеме рабства во всем мире содержатся предположения, что при строительстве олимпийских объектов в российском Сочи используется принудительный труд.

Россия девятый год подряд остается в средней, второй, категории с пометкой "список особого внимания" как страна, где "в характерных для случаев торговли людьми условиях трудовой эксплуатации, таких как отказ в возврате документов, неуплата за предоставленные услуги, жестокое обращение или крайне убогие условия проживания, находится миллион человек", а также есть целый ряд других нарушений.

"Главные стройки, относящиеся к саммиту АТЭС и Олимпиаде в Сочи, закрыты для публичного доступа, и имеются только неподтвержденные свидетельства, однако согласно им условия на этих стройках в целом суровые, и присутствуют признаки принудительного труда, такие как конфискация проездных документов и невыплата заработной платы", - говорится в докладе.

Ранее российские власти обещали обеспечить соблюдение всех прав тех, кто работает на олимпийских стройках в Сочи, а также обеспечить их медицинскими страховками.

В остальном формулировки доклада в части, касающейся России, мало изменились по сравнению с прошлогодним отчетом.

"Россия в виде исключения не переведена в третью категорию [стран с наиболее серьезными проблемами], где должна находиться по формальным признакам", - отмечают авторы доклада, объясняя это тем, что российские власти подготовили письменный план по искоренению торговли людьми и выделили на его реализацию значительные ресурсы.

Россия в виде исключения не переведена в третью категорию, где должна находиться по формальным признакам Доклад госдепартамента США

Оценивая ситуацию во всем мире, Госдеп отмечает, что в 2011 году более 42 тысяч взрослых и детей были официально идентифицированы как принудительно вовлеченные в проституцию, труд, рабство и вооруженные конфликты.

Это примерно на девять тысяч больше, чем в 2010 году; этот показатель важен для оценки того, насколько эффективно ведется борьба с торговлей людьми.

Однако при этом каждый год через границы по всему миру нелегально провозятся около 800 тысяч человек. Общее число жертв современного рабства в мире, по оценке Международной организации труда, превышает 20 млн человек.

Проблемы Сирии

К самым злостным нарушителям составители доклада в этом году причислили Сирию. Семь стран тем временем покинули эту категорию, среди них - Ливан и Бирма, которые, по мнению американского госдепартамента, стали более активно вести борьбу с торговлей людьми.

Сирия же была названа транзитной территорией для женщин и девушек из Ирака, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки, пересылаемых для занятия проституцией в Европу.

Кроме того, тысячи женщин разных национальностей вынуждены работать в Сирии в качестве домашней прислуги в то время, как в ней разгорается вооруженный конфликт. По меньшей мере 95 филиппинок в конце 2011 года попали в блокаду в сирийских городах Хомс и Хама, заявляет Международная организация по миграции.

Сирийские власти, говорится в докладе Госдепартамента США, не предпринимают "заметных попыток" найти и защитить жертв нелегальной перевозки людей. При нынешнем положении дел за это ей могут грозить санкции со стороны Вашингтона.

Современное рабство

Представляя доклад, госсекретарь США Хилари Клинтон заявила: "Отмена законного рабовладения в США и по всему миру не означала, что с рабством покончено".

"Жертвы современного рабства – женщины и мужчины, мальчики и девочки. Их истории напоминают нам, на какое бесчеловечное обращение способны мы, люди", - добавила она.

В докладе все страны мира классифицируются в соответствии с тем, насколько хорошо они выполняют международные нормы, направленные на пресечение торговли людьми.

Большинство стран Запада попали в первую категорию – к ней Госдепартамент США относит государства, чьи власти полностью придерживаются минимальных стандартов по искоренению современного рабства.

Однако и у них отмечены проблемы – в частности, в самих США, куда для занятий проституцией поставляются женщины из Мексики и Латинской Америки, в 2011 году было урезано финансирование на борьбу с этой проблемой.

В критическую, третью категорию в докладе этого года попали 17 стран, среди них Куба, Иран, Северная Корея, Зимбабве, Ливия, Судан, Саудовская Аравия и Кувейт.

Большинство стран мира – 93 - оказались в средней категории. Составители доклада полагают, что в них нарушаются нормы по борьбе с торговлей людьми, однако власти предпринимают меры для улучшения ситуации.