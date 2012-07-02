Полиция Монреаля обнаружила отрезанную голову в парке

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лука Рокко Маньотта обвиняется в убийстве и расчленении тела своего любовника

Полиция Монреаля заявила, что в одном из парков в центре города найдены человеческие останки, и допускает, что речь идет о голове китайского студента Цзюнь Линя, в убийстве и расчленении которого обвиняется его любовник Лука Рокко Маньотта.

Источники в монреальской полиции говорят, что найденная часть тела отправлена на анализ.

В мае в столице Канады Оттаве были получены две посылки с отрезанными человеческими конечностями. В то же время в Монреале было обнаружено обезглавленное и изуродованное тело Цзюнь Линя.

Один из пакетов, попавших в Оттаву, был доставлен в главный офис Консервативной партии, которую возглавляет премьер-министр Канады Стефан Харпер. В нем оказалась человеческая нога.

Другой сверток, с отрезанной рукой, был принесен в один из полицейских участков. Однако адресован он был Либеральной партии.

Расследование этого страшного преступления взяла на себя полиция Монреаля.

Главный подозреваемый – канадский порноактер Лука Рокко Маньотта – был задержан в начале июня в Берлине и экстрадирован в Канаду, где заявил о своей невиновности.

Адвокат Маньотты ходатайствует о том, чтобы его подзащитный прошел психиатрическую экспертизу, прежде чем будут продолжены юридические процедуры.

Застенчивый и послушный студент

Полиция нашла человеческие останки в монреальском парке Ангриньон, получив информацию из пока еще не названного источника. Квартира Маньотты находилась в нескольких километрах от парка.

Отправитель первых страшных коробок украсил одну из них сердечком и приложил записку с предупреждением, что разослал шесть бандеролей с частями тела своей жертвы и собирается убивать еще.

В начале июня в одну из начальных школ Ванкувера пришла посылка с человеческой рукой. Еще одна коробка - с частью ноги - пришла в среднюю школу для мальчиков.

Как пояснили в полиции, посылки не были адресованы кому-то конкретно, но сам факт их получения был "очень травмирующим инцидентом" для учеников и персонала школ.

Лука Рокко Маньотта работал фотомоделью и актером в гомо- и гетеросексуальных порнофильмах и был также известен под именами Эрик Клинтон Ньюман и Владимир Романов.

Цзюнь Линь приехал в Канаду из города Ухань китайской провинции Хубэй учиться на компьютерного инженера в университете Конкордия и жил в Монреале с июля 2011 года. Его однокурсники говорят, что Линь был хорошим студентом, застенчивым и послушным.

В конце июня в Монреале состоялась заупокойная служба по Цзюнь Линю, организованная его родственниками.

Некоторые части его тела до сих пор не найдены.