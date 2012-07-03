Сирия-Турция: Асад сожалеет об уничтожении истребителя

Турецкая версия событий

Приблизительно около 10:28 местного времени (07:28 по Гринвичу: F-4 покидает военно-воздушную базу Эрхач в провинции Малатья и летит на юго-восток через провинцию Хатай

11:42: истребитель по ошибке заходит в сирийское воздушное пространство вблизи порта Латакия на высоте 61 метр, двигаясь со скоростью в 300 узлов

11:47: покидает воздушное пространство Сирии после предупреждения диспетчера. Предупреждения с сирийской стороны нет

11:56: самолет сбит с берега Сирии на высоте 2,2 км и на расстоянии 24 км от суши при помощи ракеты теплового или лазерного наведения

11:58: самолет падает в море