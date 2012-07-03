Сирия-Турция: Асад сожалеет об уничтожении истребителя

  • 3 июля 2012
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Image caption Башар Асад заявил в интервью, что хотел бы рассматривать инцидент с истребителем F-4 как единичный случай

Президент Сирии Башар Асад на 100% сожалеет об уничтожении сирийскими ПВО турецкого истребителя. Асад заявил об этом в интервью турецкой газете Cumhuriyet.

Истребитель F-4 Phantom упал в Средиземное море в прошлом месяце после того, как вторгся в воздушное пространство Сирии. Двое пилотов числятся пропавшими без вести.

По словам Асада, самолет летел в зоне, ранее использовавшейся израильскими ВВС.

Инцидент стал причиной обстрения отношений между двумя странами.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе осудил действия соседней страны и назвал ее "явной и непосредственной угрозой".

Турция усилила охрану границы ракетными установками и зенитными орудиями.

Власти страны сообщили, что шесть истребителей F-16 по тревоге поднялись в воздух в воскресенье после того, как к границе приблизились сирийские вертолеты.

"Мы не позволим [уничтожению самолета] превратиться в конфликт между двумя странами", - цитирует газета Асада.

Газета сообщила, что взяла интервью у Асада в Дамаске в воскресенье. Беседа длилась более 2,5 часов.

В качестве иллюстрации издание использует фотографию Асада, стоящего рядом с главой бюро газеты в Анкаре Утку Чакирозером.

Ошибка пилота

В интервью Асад пытается снизить градус напряжения на границе двух государств. По его словам, Сирия не усиливала военное присутствие на границе и не собирается этого делать, какими бы ни были действия правительства Эрдоргана.

"Мы хотим рассматривать это как ошибку пилота и будем считать это единичным случаем, значение которого не должно преувеличиваться", - заявил сирийский лидер.

О том, что самолет принадлежит Турции, стало известно уже после того, как он был сбит, подчеркнул Асад.

"Я стопроцентно говорю - жаль, что мы его сбили", - цитирует Cumhuriyet Асада.

По словам президента, у солдата, открывшего огонь по "Фантому", не было доступа к радару. Таким же путем в 2007 году летел израильский самолет перед обстрелом объекта на севере Сирии, добавил Асад.

Тогда МАГАТЭ заявило, что мишенью, скорее всего, был строящийся атомный реактор.

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