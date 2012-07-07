Семья: Габриэль Гарсиа Маркес страдает слабоумием

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Слухи о возможных проблемах с памятью писателя ходили и до заявления брата Габриэля Гарсии Маркеса

Брат колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса заявил, что его прославленный родственник, возможно, страдает старческим слабоумием.

Хайме Гарсиа Маркес сообщил эту новость студентам на лекции в университете Картахены. По его словам, лауреат Нобелевской премии 1982 года часто звонит ему, чтобы задать "элементарные вопросы".

"У него проблемы с памятью. Иногда я плачу, потому что чувствую, что теряю его", - сказал Хайме Гарсиа Маркес.

Хайме стал первым членом семьи 85-летнего писателя, который открыто заговорил о том, что у Габриэля Гарсии Маркеса есть проблемы с памятью.

Корреспондент Би-би-си в Колумбии Артуро Уоллес сообщает, что слухи о проблемах с памятью у литератора ходили и раньше.

"Полон радости и энтузиазма"

Младший брат Габо, как писателя ласково прозвали в Колумбии, рассказал, что больше не может избегать разговоров про болезнь своего прославленного родственника.

"Физически он чувствует себя хорошо, но при этом страдает от слабоумия в течение длительного времени, - сказал Хайме. - Он до сих пор полон веселья, радости и энтузиазма, таким он был всегда".

Одно из известнейших произведений Маркеса, "Сто лет одиночества" начинается с описания семьи, неспособной ухаживать за слабоумным дедушкой.

Роман, созданный в 1967 году, не только принес Маркесу мировую славу, но и стал наиболее ярким примером литературного метода, получившего название "магический реализм", в котором в реальность то и дело вторгаются волшебство и магические элементы.

Габо больше не пишет

Писатель в настоящее время живет в Мексике и в последние несколько лет редко появляется на публике.

По словам Хайме, автор "Любви во время холеры" прекратил заниматься сочинительством.

Согласно заявлению издателя Маркеса, в 2010 году прозаик завершил работу над новым романом "До встречи в августе", однако дата выхода в свет этой книги пока не называется.