Россия требует расследования покушения в Дамаске

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генерал Фахад Фрейж - новый министр обороны, назначенный вместо убитого Дауда Раджиха

Россия потребовала привлечения к ответственности тех, кто стоит за взрывом бомбы в Дамаске, в результате которого погиб министр обороны Сирии Дауд Раджиха и еще несколько высокопоставленных деятелей сирийского правительства. Одновременно Совет Безопасности ООН отложил до четверга голосование по резолюции в отношении Сирии.

Россия требует найти ответственных за взрыв

МИД России потребовал найти и предать суду организаторов взрыва в дамаске. В заявлении ведомства говорится: "Мы ожидаем опознания организаторов этого террористического акта в Дамаске и предания их заслуженному наказанию".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ по-прежнему не поддерживает подготовленный странами Запада проект резолюции по Сирии, который предполагает введение жестких экономических и финансовых санкций в отношении арабской республики и открывает путь к военной операции в стране. В то же время Лавров заявил, что Москва не держится за режим президента Башара Асада.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сирии Дауд Раджиха был убит в результате нападения смертника, подорвавшего себя у штаб-квартиры службы национальной безопасности в сирийской столице Дамаске.

Ситуация в Сирии обсуждается на форуме bbcrussian.com

В результате взрыва был убит также замминистра обороны Асиф Шавкат, родственник президента Башара Асада.

По сообщению сирийского телевидения, помощник вице-президента страны, генерал Хассан Туркомани скончался от ранений, полученных при взрыве. В результате инцидента серьезно пострадали также глава сирийской разведки Хишам Бекхтияр и министр внутренних дел Сирии Ибрагим Шар.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Повстанцы утверждают, что на некоторых улицах Дамаска появились танки

Во время взрыва в здании проходило совещание с участием министров и руководителей служб безопасности.

Представители повстанческой Свободной сирийской армии и джихадистская группировка, называющая себя "Бригадой владыки мучеников", взяли на себя ответственность за взрыв у Бюро национальной безопасности. Источники в службе безопасности сообщили, что подозреваемый подрывник работал телохранителям у приближенных президента Асада.

Подъезды к зданию Бюро национальной безопасности, находящемуся в районе Равда, перекрыты.

Представители повстанцев заявляют о начале ими крупной военной операции в сирийской столице. Сирийские официальные лица, со своей стороны, говорят, что масштабы повстанческого наступления преувеличены.

Представители ООН в преддверии голосования в Совете Безопасности в среду по вопросу о введении санкций против Сирии все еще надеются убедить Китай и Россию согласиться на более жесткие меры в отношении режима президента Башара Асада.

Посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан накануне провел в Москве переговоры с президентом Владимиром Путиным, а Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Пекине встретился с китайским лидером Ху Цзиньтао.

ООН должна до пятницы продлить мандат международных наблюдателей в Сирии, и голосование по этому вопросу ожидается в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в четверг.

Западные страны добиваются принятия новой резолюции, отводящей Сирии 10 дней на вывод из городов тяжелого вооружения и войск. В противном случае на рассмотрение Совета Безопасности ООН будет передана резолюция о введении санкций против сирийского режима.

Однако, как передает из соседнего Ливана корреспондент Би-би-си Джим Мьюир, поскольку все попытки убедить Россию занять более жесткую позицию в отношении Дамаска не увенчались успехом, надежд на согласованные усилия международного сообщества по предотвращению гражданской войны очень мало.

Активисты оппозиции сообщили о том, что минувшей ночью в юго-западных районах Дамаска шли бои.

По их словам, власти стянули в некоторые районы дополнительные войска и бронетехнику. Они также заявляют, что при обстрелах и в ходе столкновений погибли несколько человек.

Анализ Похоже, сирийский кризис поднялся на новый уровень. За два дня были убиты приближенные президента Асада, включая его родственника, запылали армейские казармы, которые видно из президентского дворца, а бои все ближе подходят к сердцу сирийской столицы. Это совсем не означает, что конец уже близок, в чем так убеждены повстанцы. Битва за Дамаск только началась. С военной точки зрения, у режима есть явное преимущество в вооружении и в живой силе. Но, учитывая, что международная дипломатия, по сути, беспомощна, напряжение внутри конфликта возрастает так, что вполне можно ожидать новые сюрпризы. Джим Мьюир, корреспондент Би-би-си в Бейруте

Как сообщила Би-би-си представительница повстанцев Сюзан Ахмад, утром в среду были перекрыты все автотрассы, ведущие в Дамаск.

"Время от времени из разных районов Дамаска доносились звуки взрывов, - сказала она. – Сейчас танки штурмуют район Кабун. Они обстреливают жилые дома, стреляют по всем движущимся целям. Их цель – арестовать людей и убить их. Люди бегут, они пытаются покинуть Кабун".

Повстанцы также разместили в интернете снимки, запечатлевшие, по их утверждениям, объятые пламенем военные казармы, расположенные на холме над сирийской столицей.

Оппозиционеры, действующие за пределами Сирии, полагают, что казармы загорелись при обстреле бойцами повстанческой Свободной сирийской армии. Они также утверждают, что в казармах расквартированы воинские части, охраняющие расположенный ниже комплекс президентского дворца.

Как сообщают сирийские государственные средства массовой информации, силы безопасности в столице сумели отразить атаки небольших групп вооруженных террористов.

Однако по телевидению был показан ночной репортаж, судя по которому военные находились на безлюдных улицах района Мидан, обстановка в котором весьма напряженная.

Повстанцы объявили о начале решающей битвы за столицу, назвав эту операцию "Дамасский вулкан", и в последние три дня они ведут бои против правительственных войск в некоторых районах сирийской столицы.

Во вторник бои приблизились к центру города. Поступали сообщения о перестрелках и клубах дыма на улице вблизи здания парламента.

Как заявляют представители Свободной сирийской армии, эта операция была тщательно подготовлена и на прошлой неделе в ходе подготовки к наступлению к столице были подтянуты сотни бойцов.

Власти и повстанцы в Сирии нередко излагают взаимоисключающие версии одних и тех же событий.

В Сирии журналисты не могут свободно передвигаться, и подтвердить из независимых источников утверждения обеих сторон практически невозможно.

По сообщениям наблюдателей, с начала протестов против режима президента Асада в марте прошлого года в стране погибло около 16 тысяч человек.

СБ ООН отложил голосование по сирийской резолюции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аннан надеется, что члены Совбеза ООН найдут формулировку резолюции по Сирии, которая будет приемлема для всех

Совет безопасности ООН по просьбе спецпосланника организации и Лиги арабских государств Кофи Аннана отложил до четверга голосование по резолюции в отношении Сирии, чтобы продолжить консультации по этому документу.

Голосование по документу должно было состояться в среду вечером.

"Председатель Совета безопасности только что информировал нас о том, что возможное голосование отложено на утро четверга", - сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после консультаций пяти стран - постоянных членов Совбеза.

Проект резолюции предусматривает применение ряда жестких мер в отношении Дамаска, включающих экономические санкции и, в случае необходимости, военные действия против властей страны.

Ранее Чуркин дал понять, что Россия будет ветировать любую резолюцию, предполагающую ужесточение санкций. Накануне Россия представила в Совбез дополненный вариант своего проекта резолюции.

Во вторник после встречи с президентом Владимиром Путиным Аннан выразил надежду, что члены Совбеза ООН "найдут формулировку, которая будет приемлема для всех нас и по которой можно будет строить дальнейшую работу".

Параллельно в среду Москва и Анкара согласовали свои позиции по сирийскому конфликту: на переговорах в российской столице Владимир Путин и турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган выступили против нарушения территориальной целостности страны.

В то же время Эрдоган резко отозвался о "безжалостных действиях режима" Башара Асада, в результате которых "лишились жизни порядка 18 тыс. человек".

"Мы говорим, что в Сирии должна торжествовать воля народа и желаем, чтобы судьбу Сирии после Асада определял сам сирийский народ, а не другие стороны", - цитриует турецкого премьера ИТАР-ТАСС.

Эрдоган полагает, что при обсуждении ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН можно достичь результата, основываясь на договоренностях,принятых в Женеве в конце июня. Путин также подчеркнул, что "это хорошая основа для согласования позиций на будущее".

Участники женевской конференции по вопросам урегулирования сирийского конфликта пришли к соглашению, что Сирии необходимо переходное правительство с участием обеих сторон - нынешних властей и оппозиции.

В среду Путин также обсудил ситуацию в Сирии с президентом США Бараком Обамой по телефону. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценка ситуации у двух сторон в целом совпадает, "но сохраняются различия в практических подходах к урегулированию".