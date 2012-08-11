Москва и Тегеран: время любви прошло?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Сорванный контракт по поставке С-300 Тегерану тенью лег на российско-иранские отношения

Иск Тегерана к российским властям, который рассматривается сейчас в Международном третейском суде в Женеве, может серьезно охладить отношения между странами, однако, как отмечают эксперты, положение Ирана таково, что ему уже не остается ничего, кроме как рисковать.

Речь идет о скандале вокруг несостоявшихся поставок в Иран российских зенитных комплексов С-300. Два года назад Кремль аннулировал контракт, после чего Тегеран подал на Россию в суд.

Сумма иска поначалу составляла около 900 млн долларов, но на днях стало известно, что эта цифра гораздо больше - почти 4 млрд долларов.

Правда, Тегеран утверждает, что лишние 3 млрд Третейский суд начислил по собственной инициативе "в качестве наказания России".

В администрации российского президента, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник, решили проучить Тегеран: в случае если Иран не отзовет свой иск, Москва может занять более жесткую позицию по иранской ядерной программе.

Эксперты не берутся прогнозировать развитие этого скандала, однако признают, что попытка Тегерана "выбить" из России зенитные комплексы через суд вполне объяснима: ближневосточная республика переживает не лучшие времена и всеми силами пытается защититься от возможного внешнего удара.

Игра стоит свеч?

Заполучить желанные зенитно-ракетные комплексы С-300, контракт на поставку которых был подписан еще в 2007 году, жизненно важно для иранских властей для прикрытия ядерных объектов, считают военные эксперты.

Запад уже не первый год обвиняет Иран в попытке создать собственную ядерную бомбу, в то время как Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Наличие С-300 резко понизит вероятность любой агрессии против Ирана. Получение комплексов стоит того, чтобы рассориться с Москвой Александр Храмчихин,<br>замдиректора Института политического и военного анализа

"Наличие С-300 резко понизит вероятность любой агрессии против Ирана, в разы понизит. Получение комплексов стоит того, чтобы рассориться с Москвой", - сказал в интервью Би-би-си замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

"Опыт последних военных конфликтов с участием западных стран показывает, что это, как правило, воздушная операция", - развивает мысль Андрей Фролов из Центра анализа стратегий и технологий, добавляя, что С-300 как раз и предназначен для того, чтобы сбивать вражеские самолеты.

"Для Ирана поставка этих систем - один из основных контрактов и один из элементов обеспечения собственной безопасности, потому что система ПВО Ирана в том виде, в котором она существует, значительно устарела", - говорит Фролов.

Однако не все согласны с тем, что наличие у Ирана комплексов С-300 снизит вероятность военной агрессии против страны. Напротив, полагает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Мирский, это может сыграть на разжигание конфликта.

В интервью РИА Новости он заявил, что Израиль вряд ли будет сидеть сложа руки и ждать, пока однажды власти Ирана объявят об успешном испытании ядерного оружия.

"Совершенно ясно, что израильтяне поняли бы, что их военная операция в таком случае будет затруднена, и Израиль принял бы решение нанести удар по Ирану до того, как российские ракеты там были бы установлены. В таком случае, сейчас там была бы уже война", - сказал эксперт.

"Полезные идиоты"

Если в вопросе об убытках от срыва сделки для Ирана эксперты, в целом, согласны друг с другом, то их мнения по вопросу о вероятных убытках для России расходятся.

Одни уверены в том, что Москва показала себя с худшей стороны, аннулировав в 2010 году договор с Тегераном.

Россия сама подрывает свои экспортные возможности, если не в состоянии выполнить собственные обязательства. Мы эти ракеты сделали, и теперь неизвестно, куда они пойдут Анатолий Цыганок,<br>руководитель Центра военного прогнозирования

"Россия сама подрывает свои экспортные возможности, если не в состоянии выполнить собственные обязательства. Мы эти ракеты сделали, и теперь неизвестно, куда они пойдут", - заявил в интервью Русской службе Би-би-си руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

Он добавляет, что Россия занимает второе место в мире по экспорту оружия, и поэтому история с С-300 - очевидная имиджевая потеря для Москвы.

Однако есть эксперты, которые полагают, что потери Кремля вследствие отказа от поставок ракетных комплексов Тегерану минимальны и пока сводятся к тем 167 млн долларов залога, которые Москва вернула Ирану.

Александр Храмчихин напоминает, что договор о поставках С-300 Ирану стал, скорее всего, разменной монетой на переговорах с США по подписанию договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений) - крайне выгодного, по его мнению, для России.

Кроме того, говорит эксперт, в Тегеране Москву воспринимают не как стратегического союзника, а как своеобразного "полезного идиота". Авторство этого словосочетания многие приписывают Владимиру Ленину: якобы он называл так западных интеллектуалов, которые обслуживают интересы советской власти - которая их потом уничтожит.

"Россия до сих пор занималась тем, что таскала для Тегерана каштаны из огня, ничего не получая взамен, - подытоживает эксперт. - Мы вернули залог по контракту, но это совсем маленькая, незначительная сумма. Помимо этого я не вижу никаких особых убытков".